[CC@H] La premiÃ¨re scÃ¨ne de New Mutants dÃ©voilÃ©e

Et des posters à gagner

Lors de la conférence du ComicCon@Home dédiée au film The New Mutants, de nouvelles images ont été dévoilées et notamment l'intégralité de la première scène du long-métrage consacré à l'équipe de jeunes mutants. Le réalisateur Josh Boone dirigeait la conférence virtuelle, en compagnie de tous les acteurs du film. Vous pouvez retrouvez l'intégralité de la conférence dans la vidéo ci-dessous, que l'on vous fait démarrer au moment de la diffusion des images inédites.

Cinq posters du film ont aussi été dévoilé, qu'il est possible de gagner sur Twitter en utilisant les deux hashtags #NewMutantsComicConAtHome et #NewMutantsPosterSweepStakes en simultanée. Ils sont réalisés par les artistes Andrew Swainson, Chris Christodoulou, Scott Hopko, Luke Butland et Atilla Szarka, respectivement.