Une affiche réalisée par Bill Sienkiewicz pour New Mutants

On aurait pensé que, depuis le temps, le film New Mutants avait épuisé toutes ses ressources en terme de promotion. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve qu'il n'en est rien. En effet, un nouveau poster a été dévoilé et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'une oeuvre créée par Bill Sienkiewicz, notamment connu pour avoir été le dessinateur d'un excellent run sur le titre New Mutants de 1984 à 1985.

Sans surprise, le poster met en avant les cinq membres des New Mutants : Rahne Sinclair/Wolfsbane, Illyana Rasputin/Magik, Sam Guthrie/Cannonball, Danielle Moonstar/Mirage et Roberto da Costa/Sunspot. Après, on a juste ajouté, derrière, un petit truc tout mignon en rouge, voyez plutôt :

Alors ? Plutôt cool, non ?