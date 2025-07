De l'horreur en noir, blanc et rouge pour Marvel

Marvel continue à sortir sa collection d'histoires en noir, blanc et rouge. L'éditeur va proposer une anthologie d'horreur en quatre numéros intitulée Marvel: Black, White & Blood And Guts, soit Noir, Blanc et Sang et Tripes. Le premier numéro sortira le 8 octobre, parfait pour Halloween. Il sera écrit par G. Willow Wilson, Al Ewing et Chris Condon, et dessiné par Devmalya Pramanik, Kev Walker et d'autres. On devrait y retrouver des personnages comme Hulk, Silver Surfer, Blade, Iron Man, Punisher, Thor, etc.