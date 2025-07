Un premier aperçu vidéo de Wonder Man

Bonne nouvelle ! Nous avons un premier aperçu vidéo de la prochain série Marvel : Wonder Man. En plus, la vidéo fait pas moins d'une minute. Par contre, Wonder Man n'y apparaît que quelques instants... Eh oui, il s'agit tout simplement de la vidéo "coming soon in 2025" de Disney +. Autrement dit, dans la vidéo, vous avez un condensé de tout ce qui arrivera sur la plateforme de streaming jusqu'à la fin de l'année (dont Wonder Man). Tout cela pour dire... ne clignez pas yeux ou vous risqueriez de manquer la série Marvel.

Si seul l'extrait Wonder Man vous intéresse, c'est par ici. Si toute la vidéo vous intéresse, vous la trouverez ci-dessous :