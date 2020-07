[CC@H] Fear The Walking Dead : saison 6 teaser et date

L'histoire se déroule au tout début de l'épidémie relatée dans la série mère The Walking Dead et se passe dans la ville de Los Angeles, et non à Atlanta.

Madison est conseillère d’orientation dans un lycée de Los Angeles. Depuis la mort de son mari, elle élève seule ses deux enfants : Alicia, excellente élève qui découvre les premiers émois amoureux, et son grand frère Nick qui a quitté la fac et a sombré dans la drogue. Ils n’acceptent pas vraiment le nouveau compagnon de leur mère, Travis, professeur dans le même lycée et père divorcé d’un jeune adolescent, Chris. Autour de cette famille recomposée qui a du mal à recoller les morceaux, d’étranges comportements font leur apparition et une épidémie arrive.