[CC@H] Conférence Marvel's Next Big Thing

L'une des conférences plus attendues à la Comic Con chaque année, en terme de comics purs, est Marvel's Next Big Thing, qui revient sur ce qui se déroule en ce moment dans la maison des idées et donne quelques informations sur le futur. Malgré la version virtuelle cette année, cette conférence a bien eu lieu, en voici un récapitulatif.

Le panel débute avec l'event en cours chez Marvel, à savoir Empyre, dont le premier numéro est sorti il y a deux semaines. Les scénaristes Dan Slott et Al Ewing sont présents et ce dernier débute en posant la question sur le status de Hulkling, n'est-il qu'une figure de proue ou attend-il vraiment son heure pour devenir roi ? Il dit aux fans de se préparer pour Empyre #4, dont la fin réserve une grosse surprise. Slott, de son côté, affirme que les deux nouveaux jeunes personnages qui ont rejoint les 4 Fantastiques, Kree Jo-Venn et N'Kalla, sont extrêmement importants, plus qu'il n'y parait.

Les deux auteurs assurent qu'Empyre aura des conséquences sur tout l'univers Marvel après sa conclusion et son épilogue dans Fantastic Four: Fallout. Ewing annonce aussi un épilogue consacré à She-Hulk, qui répondra à des questions posées dans la série Immortal Hulk .

On passe à la franchise X-Men et notamment X Of Swords. Tini Howard, qui écrit Excalibur, dit qu'elle est ravie de collaborer avec les autres scénaristes et notamment Jonathan Hickman, et que les histoires à venir sont de vraies évolutions par rapport aux séries actuelles. Concernant Excalibur, son idée principale se résumé à : "Ce que cela signifie de porter une épée et de se battre pour quelque chose". Elle note de faire particulièrement attention au personnage de Cypher.

Gerry Duggan est aussi enthousiaste pour la collaboration des scénaristes et dit que l'on verra de nouveaux noms sur les titres, puisque les autres vont être amenés à intervenir sur des séries qui ne sont pas les leurs. Il précise qu'il aime particulièrement le rôle de Storm durant X of Swords, qui a une histoire très cool.

Nick Spencer et Mark Bagley sont venus pour parler d'Amazing Spider-Man . Le nouvel arc "Sins Rising" verra le retour du vilain Sin -Eater et l'introduction d'un nouveau, Kindred. On atteindra aussi le numéro 850, avec le retour du Green Goblin.

Mark Bagley dit que cela fait 20 ans qu'il n'a pas dessiné une série régulière Spider-Man et qu'il a été très impressioné par le travail d'Humberto Ramos. Il a d'ailleurs retravaillé quelques designs de personnages par rapport aux dessins de Ramos, notamment Normal Osborn/Green Goblin qu'il trouve génial.

L'éditeur Nick Lowe annonce que tous ces évènements vont pousser Peter Parker dans ses retranchements et vers quelque chose qui s'appellera Last Remains, mais il ne peut pas en dire plus pour le moment.

Pour finir, on s'intéresse à la nouvelle série Werewolf by Night. Malgré son nom classique, ce sera bien un nouveau personnage au centre de la série, d'origines indiennes avec un héritage mexicain. Le co-scénariste Ben Jackendoff dit que la série sera un mélange de genres.

La série arbodera le conflit entre la nature et la technologie, avec un vilain à la pointe de la technologie qui utilisera des cyborgs pour pousser l'humanité dans la direction qu'il souhaite. On y verra d'autres personnages de Marvel, dont Red Wolf.

L'autre co-scénariste, Taboo du groupe Black Eyed Peas, explique qu'il a été inspiré par les films d'horreur des années 70, 80 et 90, mais que la série restera relativement sobre pour être accessible à un jeune public. Il dit aussi que la série montrera comment les "natifs" élevés dans un environnement urbain essaient de reconnecter avec leur héritage. "Ce n'est pas une histoire sur les natifs américains. Il se trouve simplement que jake en est un. C'est une histoire de loup garous. C'est une histoire sur le passage à l'âge adulte car c'est un adolescent" précise taboo.

Et c'était tout pour cette conférence plus courte que d'habitude en raison du contexte bien compréhensible.