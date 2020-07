[CC@H] The Boys renouvelée pour une saison 3

On n'aura pas attendu bien longtemps !

Avec le succès de la première saison et l'énorme attente autour de sa seconde, il n'était pas surprenant de voir une conférence entière dédiée à l'adaptation de The Boys en série TV au ComicCon@Home aujourd'hui. Et lors de ce panel une bonne nouvelle est très vite tombée, la série est déjà renouvelée pour une troisième saison par la plateforme Prime Video d'Amazon.

Nous avons aussi appris qu'un après-show à la série verra le jour, intitulé Prime Rewind: Inside The Boys, produit et présenté par Aisha Tyler. Le premier numéro de l'émission sera diffusé le 28 août pour faire un récapitulatif de la saison 1, et débriefera ensuite chaque épisode de la saison 2.

La saison de The Boys débarque le 4 septembre prochain.