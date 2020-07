The New Mutants aura une durÃ©e assez courte

Après un long périple compliqué, The New Mutants s'annonce finalement comme le film de super-héros de l'été (notamment parce qu'il sera le seul). Le réalisateur Josh Boone en a dévoilé encore un peu plus sur le film dans une interview avec Collider, notamment sur la durée du film, qui sera assez courte comparée aux standards actuels. La version diffusée dans les salles de cinéma ne devrait faire que 98 minutes.

"Je pense que c'est 98 minutes ou quelque chose comme ça. Ça n'a jamais été plus de 104 minutes même dans sa version la plus longue." révèle Boone, avant d'ajouter que 20 bonnes minutes ont été coupées au montage. "Nous avons mis de côté les scènes coupées pour tout le monde. C'étaient des scènes avec soit trop d'humour soit dans un tonalité différente du reste, mais ce sont des moments sympas pour les personnages et je pense que les fans apprécieront."

Le réalisateur précise aussi qu'il en était aux trois quarts du montage lorsqu'il a été arrêté au moment où la Fox a été rachetée par Disney. Il a ensuite été aidé par Andrew Buckland pour peaufiner la version finale.

Les Nouveaux Mutants sortira le 16 août prochain en France.