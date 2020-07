[VF] Sélection MDCU de juillet 2020

Sortie le 08 Juillet 2020 chez Panini Comics

Auteur : Lobdell, Nicieza, Kubert, Madureira, Daniel, Skroce



Découvrez l'intégralité du Complot Phalanx. On retrouve dans ce crossover les deux séries X-Men, mais aussi Excalibur, X-Factor ou X-Force !

(Contient les épisodes US Uncanny X-Men 316-317, X-Men 36-37, X-Factor 106, X-Force 38, Excalibur 82, Cable 16 et Wolverine 85, publiés précédemment dans les revues Special Strange 101-102, Serval 38, X-Men (Semic) 18, Titans 203 et Cable 9-10)

Prix : 35€