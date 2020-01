[VF] Sorties Comics de janvier 2020

Urban Comics



Après sa séparation avec Catwoman et l'attentat contre Nightwing, il continue à patrouiller dans les rues de Gotham, affrontant ses adversaires les plus féroces et revivant les moments les plus douloureux de son existence. Mais fait-il l'expérience de la réalité, ou d'hallucinations savamment concoctées par ses ennemis ? Tom KING, Travis MOORE, Mitch GERADS et Mikel JANÍN apportent à cette question une réponse surprenante. Alors que le justicier protège sa cité, un nouveau récit consacré à Alfred vient éclairer la vie du discret et fidèle majordome, par Tom TAYLOR et Otto SCHMIDT. Dans la nuit menaçante, Batman découvre les corps d'un couple qui lui rappellent l'assassinat de ses propres parents. S'ensuit une enquête étourdissante lors de laquelle le Chevalier Noir comprend qu'un nouvel ennemi invisible détruit les fondations de son existence. Par Peter J. TOMASI et Doug MAHNKE. Enfin, dans l'espace, Jessica Cruz et Simon Baz retrouvent Singularity Jain, une criminelle cosmique qu'ils ont déjà arrêtée. Mais cette confrontation réveille en Jessica des souvenirs enfouis et traumatisants, qui mettront en danger la Terre et l'ensemble du Corps des Green Lantern. Par Tim SEELEY, Aaron GILLESPIE, Ronan CLIQUET, V. Ken MARION et Roge ANTONIO.

Contenu vo : • BATMAN #61, #62 et #63 • BATMAN ANNUAL #3 • DETECTIVE COMICS #994, #995, #996 et #997 • GREEN LANTERNS #44 à 49

Prix : 12.9€