Toutes les critiques MDCU de comics d'octobre 2025

La fin d'année arrive, et les fêtes aussi. Avec Noël, les editeurs remplissent leurs catalogues, et le choix est large. Pour vous aider à vous y retrouver, nous proposons chaque mois la sélection et plusieurs albums sont critiqués. Vous trouverez ci-dessous les critiques MDCU d'une sélection d'albums d'octobre, qui viennent compléter notre sélection d'octobre.

Critique de DC x Sonic The Hedgehog (Urban Comics) par Jeff

"DC. Sonic. Deux habitués des crossovers qui se rencontrent dans un récit fun, coloré et au rythme assez effréné."

4/5

Critique de The Big Burn (Delcourt) par Adrien

"Cet album contient une histoire complète agréable à lire, mais qui ne révolutionne rien. Si vous aimez les histoires de braquage et le fantastique, vous pouvez y jeter un œil."

3/5

Critique du tome 2 d'Ultramega (Delcourt) par Adrien

"Ultramega reste une série marquante grâce à son style graphique et son énergie, même le tome 2 est moins bon que le premier. Les dessins sont toujours aussi incroyables, et l'ambiance aussi unique."

4/5

Critique de We stand on guard (Urban Comics) par Jeff

"Vaughan nous propose un récit maîtrisé autour des conflits armés et de l'environnement. Il s'agit d'une lecture plutôt bonne mais clairement en-dessous de ce que nous propose l'auteur d'ordinaire."

3,5/5

Critique de Spectateurs (Urban Comics) par Jeff

"Un titre unique en son genre qui vaut clairement le coup d'oeil."

4,5/5

Critique de l'intégrale de BPRD Origines (Delcourt) par Adrien

"Cette nouvelle édition de BPRD Origines est moins intéressantes que la précédente en 3 tomes : moins d'histoires, pas de bonus. Cependant, les histoires présentées ici sont d'excellentes factures, et raviront les amateurs de l'univers Hellboy."

4/5

Critique d'Avatar - S'adapter ou mourir (Delcourt) par Adrien

"Ce tome d'Avatar avait toutes les cartes pour nous proposer un récit pertinent, approfondissant l'univers des films. Finalement, c'est raté, et l'histoire n'apporte rien de plus que les propos des films."

3/5

Critique de Private Eye (Urban Comics) par Jeff

"Vaughan propose avec Private Eye un polar rythmé dans un univers coloré, futuriste, atypique et qui soulève de nombreuses questions. Une excellente surprise !"

5/5