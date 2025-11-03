[VF] Sorties Comics de novembre 2025

Vous pouvez retrouver toutes les sorties comics dans notre calendrier. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple : si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Jonathan Hickman, Esad Ribic
Dans un futur alternatif, des xénomorphes sont accidentellement libérés. Très vite, ces créatures ravagent des planètes entières. La Terre fait partie des mondes envahis, mais tous les humains n’ont pas péri sous leurs crocs et griffes acérées. Dans une cité-forteresse, certains continuent de résister. Bruce Banner et Carol Danvers en font partie.
(Contient les épisodes US Aliens Vs Avengers 2 (2024) 1-4, inédits)
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…
Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.
(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits)
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…
Fatalis s’est autoproclamé maître du monde. Son objectif, rendre les soins et l’éducation accessibles à tous, n’a pourtant rien de tyrannique. Les Avengers ont-ils vraiment intérêt à l’en empêcher ? De son côté, Iron Man a grand besoin de se construire une nouvelle armure. Quant à Spider-Man, il souhaite retrouver une vie plus tranquille…
(Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 1-2, Iron Man (2024) 1, Amazing Spider-Man (2025) 1, Giant-Size Thor (2024) 1 (I), Avengers (2023) 25 et Immortal Thor (2023) 19, inédits)
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…
En découvrant les ossements fossiles de Bebop et Rocksteady au musée d’histoire naturelle, les Tortues Ninja ne savent pas qu’elles vont au-devant d’une aventure qui va les faire voyager à travers le temps et le multivers ! En parallèle, les tortues vont devoir sauver Baxter Stockman des griffes d’un nouveau mutant, tandis que Donatello découvre que son ancien corps robotique a gardé sa conscience en lui…
Ce huitième volume de l’intégrale des Tortues Ninja est bardé de récits jamais publiés en France auparavant, avec la mini-série Bebop & Rocksteady ainsi que le spin-off TMNT Universe. De quoi explorer et approfondir les à-côtés du blockbuster conduit par Tom Waltz.
Jonathan Hickman, Bryan Hitch
Il existait autrefois une Terre parallèle défendue par le groupe des Ultimates, une version paramilitaire des Avengers. Mais cet univers a été dévasté lors d’un cataclysme cosmique, avec comme seuls survivants Miles Morales et le Créateur, un Reed Richards passé du côté obscur. Aujourd’hui emprisonné, ce dernier met au point un plan pour recréer son ancien monde. Retrouvez le récit qui lance le nouvel univers Ultimate dans une édition grand format avec de nombreux bonus dont l'épisode 1 en N&B.
(Contient les épisodes US Ultimate Invasion (2023) 1-4, précédemment publiés dans 100% MARVEL : ULTIMAE INVASION)
Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…
Les X-Men de Malicia découvrent un secret ancien tandis que Logan est perturbé par de récentes révélations. Cable voyage dans le temps pour empêcher la destruction du flux temporel. Ego la Planète Vivante appelle Jean Grey à l’aide. Laura Kinney change de vie, le Général Mills fait passer un ultime test de loyauté à Facteur-X et Tornade doit répondre de ses actes devant le FBI.
(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 10, Wolverine (2024) 9, Cable: Love and Chrome (2024) 5, Uncanny X-Men (2024) 14, Phoenix (2024) 11, Laura Kinney: Wolverine (2024) 6, Storm (2024) 8 et Marvel Pride United (2025) 1 (II), inédits)
Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…
Tornade se rend en mission au Brésil. Les X-Men doivent sauver la ville de Merle d'une jeune mutante manipulée par Cassandra Nova. Le Baron Strucker doit faire face à Wolverine, Deadpool, Cable, Chamber et Thunderbird. Psylocke peine à contrôler son esprit, Magie lutte contre son côté sombre et Laura Kinney et Bucky Barnes se battent contre des robots de l'Hydra.
(Contient les épisodes US X-Men (2024) 15, Magik (2024) 4, Weapon X-Men (2025) 3, Psylocke (2024) 6, Storm (2024) 7, Laura Kinney: Wolverine (2024) 5 et Concert of Champions (2025) 1, inédits)
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…
Benjamin Percy, Chris Allen, Lee Ferguson…
La jungle du Wakanda, où la végétation est si dense que presque aucun rayon de soleil ne parvient à percer, est le théâtre d’un affrontement sans précédent. Une créature extraterrestre a en effet atterri sur les terres de T’Challa. Panthère Noire contre Predators… Qui aura le dernier mot ?
(Contient les épisodes US Predator Versus Black Panther (2024) 1-4, inédits)
Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina
Sur une Terre parallèle, Peter Parker mène une vie tranquille de père de famille, marié à Mary-Jane. Mais Tony Stark contacte Peter et lui révèle que son passé a été modifié par le Créateur. Stark lui remet alors une araignée génétiquement modifiée et un costume à la technologie futuriste afin que Spider-Man fasse enfin son apparition dans cette dimension.
(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 1-12, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 1-6)
Ed Brubaker, Pablo Raimondi
Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Victor Von Fatalis assiste à la mort de ses parents. L’orphelin développe des talents en robotique qu’il utilise pour les venger. Il hérite également des dons de sa mère, une sorcière. Des années plus tard, Fatalis s’envole pour les États-Unis…
(Contient les épisodes US Books of Doom (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MEGA 30)
Carlos Pacheco
Un beau livre pour rendre hommage à l'un des dessinateurs emblématiques de la Maison des Idées.
Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…
Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…
J. Michael Straczynski, Collectif…
Le Docteur Fatalis demande à Rocket Raccoon de l’aider à remonter le temps jusqu’au Big Bang, Volstagg mène Captain America à Asgard, Nick Fury reçoit quant à lui la mission de combattre Fin Fang Foom. Et d'autres histoires aussi incroyables par J. M. Straczynski !
(Contient les épisodes US Doctor Doom & Rocket Raccoon (2025) 1, Captain America & Volstagg (2025) 1, Nick Fury Vs Fin Fang Foom (2025) 1, Hulk & Doctor Strange (2025) 1, Ghost Rider Vs Galactus (2025) 1 et Spider-Man Vs the Sinister Sixteen (2025) 1, inédits)
Ed Brubaker, Pablo Raimondi
Dans ce jeu de destins croisés auquel les auteurs nous ont habitués, on retrouve Jacob, l'auteur de BD aigri, mais aussi Tracy Lawless, de retour en ville après une période en tant que membre des forces spéciales.
A Hollywood, Jacob travaille sur l'adaptation en série télé d'une de ses BD. Rapidement, il se retrouve piégé entre une tante vieillissante et les vautours qui entourent cette industrie. Angie, qui a grandi à l'Undertow, cherche à se venger. Tracy Lawless est de retour en ville après avoir quitté les forces spéciales. Un récit coup de poing autour de l'ambition, de la cupidité et des liens du sang.
Changement de braquet pour la série phare de Todd McFarlane ! Un nouveau format et rythme de publication, un nouveau dessinateur avec l'arrivée de Brett Booth, et le début d'une nouvelle ère pour le rejeton des enfers !
Depuis Spawn #100 et la mort de Malebolgia, le trône des enfers demeurait vacant. Les événements survenus dans Spawn #350 (Spawn - Renaissance tome 16) ont révélé que c'est désormais Nyx qui détient le pouvoir. Tout va changer pour Al Simmons et les autres Hellspawns qui l'accompagnaient.
Le Démogorgon est loin de Hawkins, dans l'Indiana. Une scientifique russe est bien décidée à ramener sa précieuse cargaison à bord d'un bateau.
Le capitaine Jacoby est trop fauché pour refuser l’affaire un peu louche que lui propose un groupe de Russes qui veulent retourner de l'Alaska au Kamchatka à bord de son cargo, le Persephone. Mais les choses tournent mal lorsqu'un membre de l'équipage est sauvagement assassiné. Le capitaine et son équipage soupçonnent qu'il se trame quelque chose d'étrange et finissent par devoir traquer un monstre alors qu'une violente tempête fait rage au milieu de l'océan.
Le scénariste Michael Moreci (Barbaric, The Plot) et l'excellent dessinateur Todor Hristov (Stranger Things : Kamchatka) sont de retour pour une nouvelle aventure haletante dans l'univers de Stranger Things.
2030. Loin d'être le héros alerte qu'il fut jadis, un Bruce Wayne vieillissant lutte contre les effets dévastateurs du temps. S'accrochant à ses souvenirs pour ne pas perdre le fil du passé, il se souvient de la nuit fatidique où ses parents ont été assassinés de sang-froid, en 1957. Dans le chaos des années 1960, devenir un justicier masqué n'a pas été une tâche facile, surtout pour l'adolescent en colère qu'il était... prompt à frapper d'abord et poser des questions ensuite.
Contenu vo : Batman - The Dark Age #1-6
Alors que de mystérieux « bienfaiteurs » font transiter armes et mercenaires vers Gotham, la cité dévastée est toujours en proie à une guerre des clans sans merci. Les combats clandestins se multiplient, le marché noir est plus florissant que jamais et les Bleus de Jim Gordon perdent leur chef quand celui-ci est capturé par Double-Face ! De son côté, le Joker élabore un plan d'attaque machiavélique destiné à faire du réveillon de Noël le dernier que connaîtra la cité maudite.
Contenu vo : Batman Chronicles #18, No Man's Land #0, Nightwing #38-39, Catwoman #75-77, Robin #71-73, Azrael #59-61, Batman #571-574, Detective Comics #738-741, Legends of the Dark Knight #123-126 et Shadow of the Bat #91-94
Tandis que Batman est témoin de tensions entre les différents gangs de Gotham, le Chevalier Noir est également confronté au départ de son plus proche allié, Tim Drake alias Robin. Afin de le remplacer, le justicier choisit Stephanie Brown dite Spoiler. Mais la jeune aventurière est-elle prête à supporter ce que cette ville peut lui opposer de pire ?
Contenu vo : Contenu : Batman: The 12-Cent Adventure #1, Detective Comics #790-797, Robin #126-129, Batman: Legends of the Dark Knight #182, Nightwing #96, Batman: Gotham Knights #56, Batman #631, Batgirl #53,55, Catwoman #34 et Solo #10.
Des problèmes se préparent sur Angel Island et un seul véritable héros peut les arrêter ! Rejoignez Knuckles, l'échidné le plus célèbre de l'univers, dans une toute nouvelle aventure dans le monde classique de SONIC... tandis que le Docteur Robotnik s'apprête à passer un anniversaire mouvementé.
Louise Simonson, Kieron Dwyer, Paul Smith, Rich Buckler
Facteur-X part à l'autre bout de la galaxie et y trouve une espèce qui attache une grande importance à la perfection physique. Mais le monde de ces êtres est jugé par les êtres cosmiques qu'on appelle Célestes. Cyclope, Jean Grey et les autres pourront-ils influer sur leur jugement ?
(Contient les épisodes US X-Factor (1986) 43-50, précédemment publiés dans Facteur-X 10-14 et inédit)
Scott Lobdell, Chris Bachalo, Rick Leonardi
Chamber et Skin partent en road-trip… et c'est Howard le Canard qui les prend en stop ! Le Fauve fait une découverte essentielle à propos de M. Cauchemar s'attaque à Emma Frost. Le Hurleur médite sur sa relation avec sa fille Cyrène. Et de nouveaux ennemis font leur apparition !
(Contient les épisodes US Generation X (1994) 20-25, Generation X '96, '97, X-Men Unlimited (1993) 16 et Incredible Hulk '97 (II), précédemment publiés dans GENERATION X 2-5, MARVEL 16, HULK : L'INTÉGRALE 1996-1997 et inédits)
Jason Aaron, Esad Ribic, Jackson Guice
Lorsque des cadavres de dieux sont retrouvés aux quatre coins de l’univers, Thor décide de mener l’enquête. Sa piste le mène à Gorr, un être surpuissant qui a juré d’exterminer toutes les divinités afin de venger sa famille.
(Contient les épisodes US Thor: God of Thunder (2013) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THOR – DIEU DU TONNERRE)
Alan Davis, Terry Kavanagh, Adam Kubert, Brandon Peterson…
Magnéto échoue sur l'île de Génosha après les événements du volume précédent… et maintenant ? Quant aux X-Men, les voici confrontés au soulèvement des machines, un événement qui fait intervenir des héros "technologiques" tels que Warlock, Machine Man ou encore Deathlok. Et Apocalypse prépare son grand retour…
(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 371-374, X-Men (1991) 91-94 (I), X-Men Unlimited (1993) 24 (II), X-Men Annual '99 et Magneto Rex (1999) 1-3, précédemment publiés dans X-MEN (V1) 43-46, MARVEL 40 et X-MEN EXTRA 20)
Jeph Loeb, Tim Sale
À la suite d'un terrible accident, le Docteur Bruce Banner est pris dans l'explosion d'une bombe gamma. Depuis, il partage son corps avec le monstre qu'on appelle Hulk. Mais au tout début de sa carrière, la créature n'est pas verte mais grise. Poursuivi par l'armée, Hulk trouvera-t-il la quiétude auprès de Betty Ross ?
(Contient les épisodes US Hulk: Gray (2003) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : HULK - GRIS)
J. Michael Straczynksi, John Romita Jr, Mike Deodato Jr
Le passé de Peter Parker refait brusquement surface lorsque tante May lui remet une lettre signée de la main de Gwen Stacy. La missive, qu’elle avait écrite de son vivant, contient des informations particulièrement choquantes. Au même moment, Spider-Man est attaqué par de mystérieux ennemis.
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 506-514, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 3)
J. Michael Straczynski, Brian Michael Bendis, Mike McKone, Patrick Zircher…
Le conflit opposant Iron Man et Captain America au sujet de la Loi de Recensement des Surhumains a des conséquences dramatiques sur la cohésion des Quatre Fantastiques. Quant à Tony Stark et Steve Rogers, ils s’aperçoivent que la bataille dans laquelle ils ont entraîné leurs pairs aurait pu être réglée avec une simple discussion…
(Contient les épisodes US Fantastic Four (2003) 536-543, Iron Man (2005) 13-14, Civil War: The Initiative (2007) 1 et Iron Man/Captain America: Casualties of War (2007) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : THOR 1, MARVEL DELUXE : CIVIL WAR 6, MARVEL : LES GRANDES ALLIANCES 7, MARVEL OMNIBUS : NEW AVENGERS 1 et MARVEL DELUXE : THUNDERBOLTS PAR ELLIS)
Brian Michael Bendis, Mark Bagley
Alors que la relation entre Peter Parker et Kitty Pride commence à battre de l’aile, d’étranges êtres dotés des mêmes pouvoirs que Spider-Man font leur apparition. La situation dégénère rapidement lorsque Peter se rend compte que ces derniers sont des clones de lui-même.
(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2000) 97-110, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE SPIDER-MAN 3)
Gerry Duggan, Kieron Gillen, Lucas Werneck, R.B. Silva
Alors qu’Orchis poursuit sa traque et son anéantissement méthodique des porteurs du gène X, des X-Men sont massacrés tandis que d’autres, hors-la-loi, sont éparpillés aux quatre coins de l’univers. Les X-Men vont livrer un dernier combat qui changera l’avenir des mutants à jamais…
(Contient les épisodes US Fall of the House of X (2024) 1-5, Rise of the Powers of X (2024) 1-5 et X-Men (2021) 35, précédemment publiés dans FALL OF THE HOUSE OF X 1-8)
Jason Aaron, Chris Bachalo, Nick Bradshaw…
Après les événements de Schism, les X-Men se divisent en deux camps. Tandis que Cyclope a sa propre vision concernant l'avenir des mutants, Wolverine retourne à l'école pour préserver le rêve de Xavier, mais cette fois en tant que directeur.
(Contient les épisodes US Wolverine and the X-Men (2011) 1-35, 38-42 et Annual 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : WOLVERINE AND THE X-MEN 1-4)
Gerry Duggan, Stefano Caselli, Joshua Cassara…
Les Enfants de l’Atome tentent de se relever après la frappe dévastatrice d’Orchis. Kitty Pryde, devient Shadowkat. Emma Frost épouse Tony Stark tandis que Cyclope se plie à la justice des hommes. Devenu l’allié des X-Men, le Fléau s’attaque pourtant férocement à Firestar…
(Contient les épisodes US X-Men (2021) 26-34, précédemment publiés dans FALL OF X 3, 5, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 1-3, 6-7)
Chris Claremont, John Romita Jr, Barry Windsor-Smith
Le mariage de Kitty Pryde et de Caliban, l'affrontement entre le Fléau et Colossus, la menace de la Confrérie des Mauvais Mutants, la perte de ses pouvoirs par Tornade et l'intervention des Spectres Noirs, les ennemis jurés de Rom, autant de chocs qui vous attendent dans ce volume !
(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 177-188, nouvelle édition)
Cette histoire étend et enrichit l'univers créé par James Cameron en présentant de nouveaux personnages et de nouveaux clans. On y suit l'origine de l'un des personnages clés d'Avatar : Frontiers of Pandora, le jeu vidéo édité par Ubisoft.
So'lek est un guerrier Na'vi - l'un des seuls survivants de son clan - qui entreprend un voyage à travers Pandora. Si la bataille des Montagnes Hallelujah est terminée, le traumatisme de la guerre demeure. So'lek est seul, accablé par le chagrin et le désespoir. Seuls Eywa et les liens qu'il tisse avec ceux qu'il rencontre au cours de sa quête peuvent lui permettre de guérir les blessures de son passé.
L’arrivée des Grenouilles punks met à mal l’équilibre du quartier mutant. Entre nouveaux venus et nouvelles menaces, les Tortues peinent à garder la ville sous contrôle ! L’absence de maître Splinter se fait cruellement sentir pendant les fêtes. Et qui est donc le mystérieux docteur Jasper Barlow ? Ce dernier propose aux mutants de regagner leur part d’humanité perdue. Mais derrière cette proposition alléchante se cachent de sinistres desseins. En parallèle, l’avenir des Tricératons et des Utroms s’apprête à changer à tout jamais…
Sophie Campbell (Wet Moon, Jem and the Holograms…) s’affirme comme l’autrice du renouveau des Tortues Ninja. Audacieuse, sa reprise réinvente des éléments iconiques de la mythologie tortue pour les remettre au goût du jour. Préparez-vous à être considérablement chamboulés par ce cinquième tome qui ne manque pas de moments choc !
Lorsqu'une armada d'aliens déclenche une invasion totale de la planète Terre, seul Superman peut s'opposer à l'anéantissement de la race humaine. Mais si cette attaque venue d'ailleurs présente déjà un challenge de taille pour l'Homme d'Acier, le danger semble aussi venir de l'intérieur... Superman parviendra-t-il à déjouer la menace et à sauver la Terre une nouvelle fois, ou ce combat sera-t-il son dernier ?
Contenu vo : Superman Treasury Edition #1
Superman transformé en lion par Circé, ou en fourmi pour pouvoir communiquer avec elles... Batman devant changer sans cesse la couleur de son costume pour distraire un sniper qui veut s'attaquer à Robin... Flash qui voit la taille de sa tête considérablement agrandi pour aucune raison valable... Avant de passer à la moulinette de l'Âge Sombre dans les années 1980, les héros que l'on connaît vivaient des aventures aussi drôles et légères dans le ton qu'extrêmement loufoque dans la forme. Ces histoires oubliées, qui ont pourtant marqué toute une génération de lecteurs, refont aujourd'hui surface, et ouvrent une fenêtre sur ce passé insouciant pour notre plus grand plaisir !
Contenu : “The Creature of 1,000 Disguises”, d’Edmond HAMILTON & Wayne BORING extrait d’Action Comics #234 (1957) + “The Rainbow Batman”, d’Edmond HAMILTON & Sheldon MOLDOFF, extrait de Detective Comics #241 (1958) + “Batman The Superman Of Planet X!”, d’Ed HERRON & Dick SPRANG, extrait de Batman #113 (1958) + “The Lady & the Lion”, d’Otto BINDER & Wayne BORING, extrait d’Action Comics #243 (1958) + “The Zebra Batman Detective”, de Bill FINGER & Sheldon MOLDOFF, extrait de Detective Comics #275 (1960) + “The Giant Turtle Man”, de Jerry SIEGEL & Curt SWAN, extrait de Superman's Pal, Jimmy Olsen #53 (1961)
Lorsqu'une armada d'aliens déclenche une invasion totale de la planète Terre, seul Superman peut s'opposer à l'anéantissement de la race humaine. Mais si cette attaque venue d'ailleurs présente déjà un challenge de taille pour l'Homme d'Acier, le danger semble aussi venir de l'intérieur... Superman parviendra-t-il à déjouer la menace et à sauver la Terre une nouvelle fois, ou ce combat sera-t-il son dernier ?
Contenu vo : Superman: Peace on Earth, déjà publié dans JUSTICE LEAGUE : ICÔNES
Le chat le plus paresseux de l'histoire de la BD voit le jour en 78 dans la presse quotidienne et dominicale américaine. Garfield, adulé par son maître, peut savourer tout à loisir le plaisir de ne rien faire; gras, toujours fatigué, toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec humour sur sa condition féline. En n'oubliant pas de s'alimenter et de se reposer, bien sûr...
Les éditions Bagheera ont édité en 91 un album de Garfield. Dargaud a toutefois récupéré l'exclusivité de cette série et poursuit l'édition de Garfield à raison de 2 titres par an.
Durant la crise avec les Séparatistes, Obi-Wan et Anakin sont chargés de protéger un sénateur. De son côté, la chasseuse de primes Aurra Sing se lance sur les traces d’un Jedi déchu. Nym doit en revanche traquer un autre pirate, Sol Sixxa, avant de découvrir l’identité du véritable ennemi.
(Contient les épisodes US Star Wars: The Bounty Hunters – Aurra Sing (1991) 1, Star Wars: Starfighter – Crossbones (2002) 1-3, Free Comic Book Day 2002: Star Wars (2002) 1, Star Wars: Republic (2002) 46-48, Star Wars: Episode II Attack of the Clones (2002) 1-4, Star Wars: Hasbro/Toys "R" Us Exclusive (2002) 1-4, Dark Horse Extra (1998) 44-47 (extraits) et Star Wars Tales (1999) 2, 7, 14, 18, 20 et 24 (extraits), précédemment publiés dans Star Wars : La Saga en BD 23-25, 32-34, Star Wars – Episodes I à III 2 et inédits)
Kurt Busiek, Cary Nord, Gerg Ruth…
Les premiers récits de Conan publiés par Dark Horse Comics sont rassemblés dans ce splendide volume. Le Cimmérien y combat farouchement les redoutables Vanirs, rencontre la fille du Géant du Gel et est réduit en esclavage par les anciens sorciers d’Hyperborée !
(Contient les épisodes US Conan: The Legend (2003) 0, Conan (2004) 1-28, 32, 39, 45-46 et Conan: Book of Thoth (2006) 1-4, précédemment publiés dans OMNIBUS : CONAN PAR BUSIEK & NORD)
Durant la crise avec les Séparatistes, Obi-Wan et Anakin sont chargés de protéger un sénateur. De son côté, la chasseuse de primes Aurra Sing se lance sur les traces d’un Jedi déchu. Nym doit en revanche traquer un autre pirate, Sol Sixxa, avant de découvrir l’identité du véritable ennemi.
(Contient les épisodes US Star Wars: The Bounty Hunters – Aurra Sing (1991) 1, Star Wars: Starfighter – Crossbones (2002) 1-3, Free Comic Book Day 2002: Star Wars (2002) 1, Star Wars: Republic (2002) 46-48, Star Wars: Episode II Attack of the Clones (2002) 1-4, Star Wars: Hasbro/Toys "R" Us Exclusive (2002) 1-4, Dark Horse Extra (1998) 44-47 (extraits) et Star Wars Tales (1999) 2, 7, 14, 18, 20 et 24 (extraits), précédemment publiés dans Star Wars : La Saga en BD 23-25, 32-34, Star Wars – Episodes I à III 2 et inédits)
Greg Pak, Raffaele Ienco, Adam Gorham…
Revivez la saga de Dark Vador dans cette édition ultime, qui retrace ses aventures situées entre L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Vador y découvre les secrets de l’héritage de Padmé, les véritables origines de la puissance de l’Empereur, ainsi que les complots contre l’Empire… autant d’éléments qui pourraient lui offrir le pouvoir qu’il a toujours convoité.
(Contient les épisodes US Darth Vader (2020) 27-50, Star Wars: Revelations (2023) 1, Free Comic Book Day 2024: Star Wars (2024) 1 et Phantom Menace 25th Anniversary Special (2024) 1, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : DARK VADOR (2020) 1-10)
Jody Houser, Timothy Zahn, Luke Ross, Andrea DiVito
Découvrez le Grand Amiral Thrawn, l’un des méchants les plus brillants et énigmatiques de la saga Star Wars. Grâce à son intellect et sa stratégie, Thrawn navigue à travers le monde périlleux de l’Empire, en déjouant les plans de ses ennemis et en forgeant des alliances instables.
(Contient les épisodes US Star Wars: Thrawn (2018) 1-6 et Star Wars: Thrawn – Alliances (2024) 1-4, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : THRAWN et THRAWN - ALLIANCES)
Dans un conte cauchemardesque, Dark Maul est piégé sur un vaisseau-prison où il affronte une secte anarchique. Il doit aussi conquérir à lui seul une colonie minière. Par ailleurs, l’apprenti de Dark Sidious doit régler un problème très personnel pour le compte de son maître…
(Contient les épisodes US Darth Maul: Black, White & Red 1-4, inédits)
Elle est l’unique survivante d’une terrible expérience qui l’a laissée avec deux bras mécaniques. N’ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s’est construit une nouvelle vie d’aventurière et de détective privée. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables. Mais la quête de son passé perdu ne s’arrête jamais. Les journaux l’ont surnommée : “ Lady Mechanika ” ! Une jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d’identité dans une Angleterre victorienne, revisitée et très steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques. Découvrez dans cette première intégrale de Lady Mechanika les récits suivants : l’épisode fondateur Le Démon de l’allée du Diable, et les sagas complètes Le Mystère du corps mécanique et La Tablette des Destinées (tomes 1, 2 et 3 de l’édition courante). Un volume collector avec une très belle fabrication, le parfait écrin d’une œuvre culte !
Depuis ses origines, DC a toujours participé aux festivités de noël, en offrant à ses lecteurs pléthore de récits super-héroïques inédits pour les accompagner pendant les fêtes. Qu'il soit question d'aider le Père Noël pour Superman, de tout faire pour qu'un enfant reçoive bien un présent pour Flash, de chanter des cantiques avec les forces de l'ordre pour Batman ou de ruiner les fêtes de façon mémorable pour le Joker, ses récits - souvent porteurs de légèreté, d'espoir et témoins de leur temps - ont marqué l'histoire de la maison. Il est temps aujourd'hui de se replonger dans cette tradition éditoriale, et de parcourir l'histoire de DC en quête des ses meilleurs récits de noël !
Découvrez 24 histoires autour des célébrations de fin d'année dans un bel écrin dont on vous parlera très prochainement !
Contenu vo : DC Special Series #21 + Batman #129 + Superman #64 + Batman annual #1 + Sensation Comics #14 + Batman adventures Holiday Special + Justice League of America #110 + Christmas with the Super-Heroes #2 + The Brave and the Bold #184 + The Flash #73 + DC Rebirth Holiday Special #1 + Green Lantern: Larfleeze Christmas Special #1 + DC Comics Presents #67 + Adventure Comics #82 + DC Universe Holiday Bash #1 + Teen Titans #13 + DC's Batman Smells, Robin Laid an Egg #1 + Detective Comics #826 + The Brave and the Bold #148 + Superman's Christmas Adventure #1
Le monde de Wally West a été bouleversé. Témoin d'un accident qui lui a conféré des pouvoirs extraordinaires, le jeune homme doit fuir son monde. Pourchassé par ceux en qui il avait autrefois confiance, il doit désormais vivre dans un monde rempli de dangers dont il ne soupçonnait même pas l'existence - et sans l'aide et les conseils de son ancien mentor, Barry Allen. Ce nouveau Flash deviendra-t-il le héros ou conduira-t-il l'Univers Absolute à sa perte ?
Contenu vo : Absolute Flash #1-6
L'agent du FBI John Jones a un gros problème. Son cerveau a été infecté par une conscience extraterrestre qui se fait appeler « le Martien », et dont la perception de la réalité est totalement incompréhensible pour la psyché humaine. Il doit maintenant jongler avec ses enquêtes au Bureau, son quotidien banal de père de famille, et les incroyables délires psychédéliques qui parasitent ses pensées... tout en tentant de comprendre ce qui ne tourne pas rond chez lui.
Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #1-6
Le père Noël débarque à Gotham City, et son tempérament joyeux a laissé place à une sombre détermination : il est là pour enquêter sur un crime brutal qui a secoué la ville dans les jours précédant Noël. Pour tenter de tirer l'affaire au clair, le Père Noël devra s'unir à Batman et aux héros de l'Univers DC pour espérer stopper l'effroyable Krampus et son armée de monstres de fondre sur la ville... sans quoi les fêtes de Noël prendront une tournure dramatique !
Contenu vo : Batman /Santa Claus: Silent Knight #1-4
Contenu vo : New History of the DC Universe #2
Pour fêter les 90 ans de l’univers DC, Mark WAID s’entoure de certains des plus grands auteurs et artistes de comics pour raconter la grande histoire d’un univers à la richesse inégalée. Des premiers pas de la Société de Justice de l'Âge d'or aux récits contemporains, ce récit est un regard définitif sur les super-héros les plus populaires du monde qui défie les genres.
Contenu vo : New History of the DC Universe #1
Asema a été mise hors d'état de nuire, mais ses agissements restent entourés de mystère alors que déjà, une nouvelle menace plane sur Gotham... et sur le monde entier. Toujours ébranlé par les révélations sur son propre passé, Batman n'a d'autres choix que de quitter Gotham pour mener l'enquête sur une mystérieuse secte obsédée par l'immortalité, et qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins... ni même à s'attaquer à un ami très cher du Chevalier Noir.
Contenu vo : Detective Comics #1097-1100 + Detective Comics 2025 Annual #1
Quelques mois après sa première victoire contre l'empire du crime qui phagocyte. La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires monstres de foire...
Contenu vo : Batman Noir: The Long Halloween HC
Ce soir, c'est Baby-sitting ! La jeune Betty Cooper doit garder le neveu de son amie Veronica Lodge dans un luxueux chalet au sommet des montagnes. Mais au cours de la soirée, l'esprit de Betty s'emballe et elle n'arrive pas à distinguer la réalité de la fiction lorsqu'elle réalise soudain qu'elle n'est peut-être pas toute seule avec l'enfant... Pendant ce temps, à Riverdale, Jinx, une autre adolescente, doit garder deux garnements qu'elle occupe en leur racontant des histoires... peut-être pas totalement adaptées à leur âge ! Vous pensez encore à Betty, Veronica, Archie et Jughead comme à des ados sages de BD rétro perdus dans leurs triangles amoureux ? Oubliez tout ça ! Les albums Archie Horror transposent les personnages cultes des comics Archie et de la série Netflix Riverdale dans un univers horrifique et délicieusement tordu, sans rien perdre de leur charme originel. C'est souvent sanglant, méchant, avec des monstres, des slashers, des frissons, et même des rires !
Ce premier tome de Peanuts Every Sunday regroupe toutes les bandes dessinées dominicales du chef-d'oeuvre de Charles M. Schulz parues entre 1952 et 1955, soigneusement restaurées et re-colorisées. Un magnifique livre de table, grand format à l'italienne, qui permettra aux fans et aux nouveaux lecteurs de plonger dans le chef-d'oeuvre intemporel de Charles Schulz.
Après avoir éliminé son époux, Lucifer, Madame Satan règne sur les cercles infernaux... mais cherche à s'en évader pour prendre sa revanche sur son ancienne vie de mortelle en revenant parmi les vivants. Seulement, en Enfer, rien ne se fait sans sacrifices... et sa traversée du Styx sera l'occasion de faire des rencontres dérangeantes : les âmes damnées d'ados morts à Riverdale ! Les ténèbres habitent cette BD à l'image de son héroïne : sombre et élégante. Ici, chaque histoire a un prix. Et le vôtre sera de tourner les pages. Un album qui devrait plaire aux fans de Beetlejuice pour son humour noir, ses morts bavards et son goût du macabre coloré. Un album de la collection Archie Horror : Préparez-vous à rire (méchamment) et frissonner (gentiment)... !
Chrome Dome se présente aux élections pour devenir maire de New York, les tortues ninja passent un test de bravoure cauchemardesque et, pour Noël, Shredder décide d'organiser son ShredderCon ! Comme si cela ne suffisait pas à pimenter la vie des Chevaliers d'écaille, un autre élément perturbateur surgit du passé en la personne excentrique de M. Ogg... La nouvelle série Saturday Morning Adventures, inspirée du célèbre dessin animé Tortues Ninja des années 90 se poursuit et plonge les Teenage Mutant Ninja Turtles dans encore plus d'aventures folles !
