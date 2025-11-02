Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 44

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine encore, nous avons de gros changements dans le top 5 mais toujours 5 titres tenus par 5 éditeurs différents. Pour le reste, on notera que le titre Lady Mechanika est toujours présent tandis que Marvel World commence timidement à la cinquième place mais bon... ce dernier n'en est encore qu'à l'étape de la précommande. Il peut donc encore monter la semaine prochaine.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Marvel World tome 1 (blind pack)

Les auteurs : Ryan North | Joe Kelly | Spencer Ackerman (entre autres)

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 5 novembre (précommande)

Prix : 16 euros.

LE RÈGNE DE FATALIS a commencé ! À la suite de BLOOD HUNT, le Docteur Fatalis a arraché le titre de Sorcier Suprême à Doctor Strange, avant d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour "sauver" le monde en s'en proclamant le maître. Et si, contre toute attente, il réussissait ? Comment réagiront les Avengers et Iron Man, alors que Thor et Spider-Man font face à de nouvelles menaces qui ne cessent de grandir... Adieu MARVEL COMICS, bonjour MARVEL WORLD ! Ce nouveau mensuel conserve l'ADN de son prédécesseur (rassembler les séries clés du moment) mais passe à la vitesse supérieure avec One World Under Doom, la saga événement qui va bouleverser l'univers Marvel. Ajoutez à cela de nouvelles séries consacrées à Spider-Man et Iron Man... et vous obtenez tout simplement LA sortie incontournable du mois !

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025 (précommande)

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Power Rangers - intégrale tome 7

Les auteurs : Frazer Irving (Dessin) | Kyle Higgins (Scénario)

Editeur : Vestron

Date de sortie : le 31 octobre 2025

Prix : 24.95 euros.

RIEN NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL... Après les événements qui ont bouleversé la réalité dans Shattered Grid, les Power Rangers doivent faire face aux retombées de leur guerre avec Lord Drakkon : nouveaux coéquipiers, nouveaux alliés mystérieux et nouvelles menaces terrifiantes... et Tommy doit prouver qu'il est digne du titre de Ranger blanc alors que la véritable origine de ce personnage populaire est révélée. Suite de la grande saga Mighty Morphin Power Rangers !

Les Tortues Ninja - TMNT - intégrale tome 8

Les auteurs : Tom Waltz | Dustin Weaver | Mateus Santolouco

Editeur : HiComics

Date de sortie : le 5 novembre 2025 (précommande)

Prix : 39.95 euros.

Bebop et Rocksteady mettent la pagaille ! En découvrant les ossements fossiles de Bebop et Rocksteady au musée d'histoire naturelle, les Tortues Ninja ne savent pas qu'elles vont au-devant d'une aventure qui va les faire voyager à travers le temps et le multivers ! En parallèle, les tortues vont devoir sauver Baxter Stockman des griffes d'un nouveau mutant, tandis que Donatello découvre que son ancien corps robotique a gardé sa conscience en lui... Ce huitième volume de l'intégrale des Tortues Ninja est bardé de récits jamais publiés en France auparavant, avec la mini-série Bebop & Rocksteady ainsi que le spin-off TMNT Universe. De quoi explorer et approfondir les à-côtés du blockbuster conduit par Tom Waltz. (Re)découvrez depuis leurs origines, les aventures complètes des Tortues Ninja réunies dans un format retravaillé, pour un nouveau départ !

The one hand & the six fingers - intégrale

Les auteurs : Laurence Campbell (Dessin) | Dan Watters (Scénario) | Ram V (Scénario) | Sumit Kumar (Dessin)

Editeur : HiComics

Date de sortie : le 24 octobre 2025

Prix : 36 euros.

2873. À Neo Novena, l'inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu'un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l'étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu'il n'est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement... il ne se souvient de rien !

