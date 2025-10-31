Meilleures ventes comics BD Fugue octobre 2025

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités du mois d'octobre, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer. Pour ce mois-ci, nous avons deux Urban Comics, deux Panini Comics et un Glénat.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

House of M (poche)

Les auteurs : Brian Michael Bendis | Olivier Coipel

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 7.99 euros.

Accusée d'avoir causé la chute des Avengers, la Sorcière Rouge est pourchassée sans relâche. Quand elle est enfin retrouvée par une alliance de super-héros, Avengers et mutants unis, elle bouleverse la réalité elle-même. Dans ce nouveau monde, les mutants règnent, et les X-Men vivent enfin la vie dont ils ont toujours rêvé. Mais lorsque certains commencent à se rappeler... peuvent-ils continuer à vivre un rêve fondé sur un mensonge ? Le client est roi ! Et très clairement, nos lecteurs ont plébiscité la gamme MARVEL POCHE qui offre le meilleur de Marvel à un prix accessible, tout en conservant un format généreux. En plus des séries régulières rééditées dans cette gamme, nous proposons également des sagas incontournables de l'histoire de Marvel, comme House of M de Bendis et Coipel, une saga qui a durablement impacté l'univers des héros.

Le titre est disponible ici.

Spider-Man Noir (poche)

Les auteurs : Richard Isanove | Roger Stern | Bob McLeod | Carmine Di Giandomenico

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 8 octobre 2025

Prix : 9.99 euros.

New York, 1933. La corruption gangrène tous les étages de la société : politique, police, grandes entreprises... À la tête de ce système mafieux, le redoutable Bouffon. Mais le jeune Peter Parker, doté de mystérieux pouvoirs, va se dresser contre le crime organisé avec, au fond de lui, l'espoir de venger la mort de son oncle Ben. Cette version sombre et stylisée de Spider-Man s'est fait connaître grâce au film Spider-Man: New Generation. Cocréé par le frenchie Fabrice Sapolsky, Spider-Man Noir revient dans un recueil aussi complet qu'incontournable de ses aventures !

Le titre est disponible ici.

Le déviant - un conte de noël tome 2

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Josh Hixson (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 3 octobre 2025

Prix : 21.50 euros.

Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire. Contenu vo : The Deviant #5-9.

Le titre est disponible ici.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Le titre est disponible ici.

Simon Spurrier présente Hellblazer tome 2

Les auteurs : John McCrea (Dessin) | Simon Spurrier (Scénario, Préface) | Aaron Campbell (Dessin, Scénario) | Lisandro Estherren

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 3 octobre 2025

Prix : 31 euros.

John Constantine s'est encore joué de la mort, mais son coeur a cessé de battre et son corps se décompose. Recherché pour meurtre, il traverse les régions aux côtés de son ami Nat et de son fils Noah. Naturellement, John est le seul responsable. Mais il s'avère que Morpheus lui-même a besoin de son aide. Quelque chose de terrible a pris racine en Amérique et utilise les grains de sable qui s'écoulent de la poche du Maître des rêves pour imposer ses volontés. Si John peut y mettre un terme, il pourra peut-être transformer cette faveur en une chance de sauver leurs vies damnées, mais il aura besoin de l'aide de quelqu'un à qui il n'a pas parlé depuis des années. Quelqu'un avec qui il n'a pas toujours été très gentil. Quelqu'un... ou une... Chose ?

Le titre est disponible ici.