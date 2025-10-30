[Sorties Comics] Vendredi 31 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
À sa mort, l'ancien escroc des années 1960, Mr. X-Ray, se retrouve sur Hyde Street, un lieu étrange où les âmes tourmentées sont confrontées à leurs crimes et malhonnêtetés passés. Il y croise Pranky, un jeune scout maléfique, le Dr Ego ou encore Miss Goodbody, tous oeuvrant pour le compte d'une entité mystérieuse appelée « le Comptable des péchés ». Pour quitter Hyde Street ils n'ont qu'une solution : collecter 10 000 âmes errantes. La fin justifie-t-elle les moyens ?
Contenu vo : Hyde Street #1-7 + Davour
Une série plutôt sympathique et bien appropriée pour Halloween. Geoff Johns sort de son univers partagé (mais toujours dans le label Ghost Machine) pour proposer cette série dessinée par son compère Ivan Reis. On se tourne vers l'horreur et on suit des personnages, principalement Mr X-Ray et Pranky, qui doivent collecter des âmes de personnes peu recommandables. Chaque récit est indépendant mais le tout forme une trame avec en fond le personnage qui fait le compte des âmes. Urban inclut le one-shot Devour qui étend l'univers en présentant un autre personnage qui intègre la série. Graphiquement, Ivan Reis est au top, mais il n'assure pas le dessins de tous les numéros.
Nouvelle jolie pierre à l'édifice de Ghost Machine, le label de Geoff Johns chez Image. Il s'attaque cette fois à l'horreur, avec une histoire de purgatoire qui acceuille un concours du meilleur tueur. L'ambiance est géniale, totalement portée par un Ivan Reis en grande forme, les personnages sont marquants et ça va puiser dans les plus grandes références de l'horreur. Une nouvelle pépite à ne pas manquer.
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.
Contenu vo : Batman #161
Retrouvez l’intégralité de la série culte de Frank Miller avec ce coffret prestige regroupant les tomes 1 à 7 de Sin City. Un univers noir, brutal et stylisé, porté par un dessin en noir & blanc emblématique et des récits haletants mêlant crime, vengeance et personnages inoubliables.
Ce coffret rigide au design soigné rassemble les albums dans leur version intégrale, idéal pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre majeure du roman graphique. Un indispensable pour tout amateur de polar graphique et de bande dessinée américaine.
Avant dernier tome des intégrales qui contient la première moitié du crossover necessary Evil. On a un bon dans le temps depuis la dernière fois que l'on a vu l'équipe dans Shattered Grid puisque Tommy est passé de Ranger vert à Ranger blanc et Jason, Trini et Zach ont été remplacés par de nouveaux membres, mais ile ne sont pas loin. On "découvre" aussi Lord Zedd et d'autres vilains. Bref c'est la saga qui a servi de lacement pour les deux série séparées publiées précédemment par Vestron.
Côté dessins, on retrouve Daniele Di Nicuolo dont le trait tire sur le manga et qui ne plait pas forcément à tous les publics.
RIEN NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL... Après les événements qui ont bouleversé la réalité dans Shattered Grid, les Power Rangers doivent faire face aux retombées de leur guerre avec Lord Drakkon : nouveaux coéquipiers, nouveaux alliés mystérieux et nouvelles menaces terrifiantes... et Tommy doit prouver qu'il est digne du titre de Ranger blanc alors que la véritable origine de ce personnage populaire est révélée. Suite de la grande saga Mighty Morphin Power Rangers !
