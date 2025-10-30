[Sorties Comics] Vendredi 31 Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour





(2) Hyde Street Tome 1 Urban Comics À sa mort, l'ancien escroc des années 1960, Mr. X-Ray, se retrouve sur Hyde Street, un lieu étrange où les âmes tourmentées sont confrontées à leurs crimes et malhonnêtetés passés. Il y croise Pranky, un jeune scout maléfique, le Dr Ego ou encore Miss Goodbody, tous oeuvrant pour le compte d'une entité mystérieuse appelée « le Comptable des péchés ». Pour quitter Hyde Street ils n'ont qu'une solution : collecter 10 000 âmes errantes. La fin justifie-t-elle les moyens ?

(1) Batman Silence 2 – Chapitre 4 Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.

Coffret Sin City T1 à T7 Huginn & Muninn

Pas de note Retrouvez l’intégralité de la série culte de Frank Miller avec ce coffret prestige regroupant les tomes 1 à 7 de Sin City. Un univers noir, brutal et stylisé, porté par un dessin en noir & blanc emblématique et des récits haletants mêlant crime, vengeance et personnages inoubliables.



