[Review VF] We stand on guard

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de We stand on guard : De foi trempée, écrit par Brian K. Vaughan et Steve Kroce et dessiné par ce dernier. Il est sorti le 17 octobre pour 20.50 euros. Il contient les titres US We Stand on Guard Deluxe Hardcover.

Dans un futur proche, les États-Unis envahissent le Canada, dernière grande réserve d'eau naturelle. Face à l'adversaire, la résistance canadienne s'organise. Mais que faire lorsque votre agresseur possède une avance technologique qui renvoie vos lignes de défense à l'âge de pierre ? Engager une lutte sans pitié pour la liberté et être prêt à tous les sacrifices, même les plus abjectes, pour voir votre cause triompher.

Superman est un putain de canadien !

We stand on guard est une lecture intéressante à plus d'un titre. Comme souvent dans les conflits armés, chacun camp a son point de vue sur la situation, chacun se voit comme le "gentil de l'histoire". Ce savant mélange d'accusations et de refus de toute responsabilité met en place un sentiment de paranoïa qui, sans être clairement présent, se fait ressentir ci et là au fil de la lecture. Et bien sûr, on en revient à LA question que l'on retrouve également assez souvent dans les conflits armés : qui a commencé ? Cette approche est intelligente, maîtrisée et montre une fois encore que Vaughan sait raconter une histoire complexe. Ajoutez à cela un bon petit rythme, pas mal de retournements de situation et des scènes chocs à la fois rares, cool, et efficaces et vous avez un comics devant lequel on ne s'ennuie pas.

Par contre, le titre n'est pas sans défaut. Fait assez rare pour Brian K. Vaughan, on a quand même un sentiment d'inachevé avec We stand on guard. Les personnages ne sont pas nombreux et pourtant, ils sont peu à être véritablement développés. Ici, on se focalise quand même bien plus sur le conflit. Or, si cela parle forcément au public américain/canadien dans le sens où on reprend l'idée du Plan de guerre rouge, pour nous, européens, nous sommes face à un simple what if. L'implication du lecteur est moindre et donc, le coup du récit d'anticipation perd un peu de sa force (entendez par là que le récit nous prend, peut-être moins aux tripes que nos amis outre-Atlantique).

We stand on guard est un titre qui, grâce à la guerre, délivre de nombreux messages politiques autour d'une crise environnementale. La violence est sans concession/brutale, le patriotisme à vomir et le tout est entouré d'une certaine absurdité. Tous ces éléments sont clairement positifs et à mettre au crédit de l'ouvrage. Par contre, ce sont des points qui ne sont pas portés au niveau d'excellence. Et dans le sens où il s'agit d'idées bien connues qui s'embriquent bien les unes aux autres, nous pouvons les retrouver ailleurs et exploiter d'une meilleure manière.

Au final, on se retrouve face à une lecture sympathique et divertissante mais que jamais nous ne placerons dans un top 5 des oeuvres de Vaughan.

Vous avez soixante secondes pour vous rendre, foutus baiseurs de caribous !

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est très bonne. Les personnages (fringues et visages) sont irréprochables tandis que le design des machines est à la fois soigné et original. Les scènes plus violentes sont, en fin de compte, assez rares mais sont suffisamment détaillées pour que ces dernières sont bien marquantes. Non, j'ai beau regardé, il s'agit sans nul doute de l'un des points forts de ce récit.

En bonus, vous trouverez un (excellent) carnet de croquis ainsi que l'hymne canadien en anglais et en français.

Si vous désirez vous procurer We stand on guard et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.