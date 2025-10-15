[Review VF] Private Eye

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Private Eye – Nouvelle édition + Fourreau, écrit par Brian K. Vaughan et dessiné par Marcos Martin. Il est sorti le 17 octobre pour 32 euros. Il contient les titres US The Private Eye TPB.

Le Cloud a implosé, et avec lui tous les secrets les plus précieux de l'humanité, des trafics les plus illicites aux photos de voyage du citoyen lambda, se sont retrouvés à la portée de tous. Désormais, nous évoluons masqués, seul moyen de protéger ce qu'il reste de notre intimité. Bienvenue dans une société post-Internet. Vendu avec un fourreau pour le ranger au format BD dans sa bibliothèque !

Sois gentil, aide maman à mettre son masque.

Pour l'anecdote, The private Eye est un titre sur lequel j'avais du mal à me projeter. D'un côté, j'adore Brian K. Vaughan, d'un autre côté, je ne suis pas un immense fan de science fiction. Que se passe-t-il lorsque les deux se rencontrent ? Réponse : Brian K. Vaughan l'emporte.

Le point de départ est pourtant simple : le Cloud a explosé. De là, tous les petits secrets de chacun (ceci incluant l'historique des recherches internet) a été révélé aux yeux du monde. Et de ce simple fait, Vaughan a mis en place une nouvelle société dont les choix sont délirants et, paradoxalement, parfaitement logiques. Tu n'es plus caché sous un pseudonyme sur la toile ? OK, il suffit donc d'avoir un pseudonyme dans ta vie de tous les jours. Jean-Pierre Dupont devient Lemécréantdu18 et autres noms loufoques.

L'univers est intéressant, complexe mais surtout, il est présenté par vagues. Le lecteur n'est donc pas noyé sous une tonne de nouvelles règles. Le masque, la fin d'internet, l'importance des livres, l'importance des médias, tout ceci est expliqué de manière simple mais surtout, peu à peu. La curiosité prend rapidement le pas lors de notre lecture à tel point que l'on ne se rend pas forcément compte que l'on glisse doucement, naturellement, vers l'intrigue à proprement parler.

Et pour ce qui est de cette intrigue, elle est au niveau de l'univers de Vaughan. Il s'agit d'un polar dont le personnage est P.I. soit Private Eye / Détective Privé qui enquête sur la mort d'une ancienne cliente. Un assassinat qui va le plonger malgré lui au coeur de l'action et le placer face au méchant de l'histoire qui a un plan bien précis en tête et lié à cet univers si atypique.

Un univers original, une intrigue simple mais bien rythmée, pas mal de retournements de situation, plusieurs axes de lectures et de nombreuses questions soulevées... Difficile de bouder son plaisir.

Cela n'est pas pour rien que les historiques de recherche des gens sont protégés au niveau fédéral.

Pour ce qui est de la partie graphique, il y a de très bonnes choses. Avant toute chose, le travail sur les costumes et les masques est impeccable. Et dans le sens où, dans cet univers, tout le monde est déguisé, c'est loin d'être négligeable. Le côté futuriste est plutôt bien représenté avec des différences notables avec notre société sans complètement partir sur quelque chose de radicalement différent. Cette approche est la bonne car cela renforce l'idée de "futur proche". Enfin, il y a également un réel travail sur les couleurs. C'est coloré, vivant, percutant. Pour ce qui est des choix plus discutables, il y en a également quelques uns. Tout d'abord, il y a les visages. Ils ne sont pas extraordinaires mais une fois encore, tout le monde est déguisé la plupart du temps. Autant dire que n'est donc pas très grave. Un peu plus dérangeant, de nombreux personnages (dont les duex principaux) sont vraiment filiformes. C'est évident de manière générale mais c'est d'autant plus flagrant sur certaines cases notamment lorsqu'ils tiennent debout sur une marche.

