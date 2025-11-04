[VF] Sélection MDCU de novembre 2025

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.
Pour vous aider dans vos achats, vous pouvez aussi parcourir les critiques que nous publions au cours du mois. Vous trouverez par exemple un récap de toutes nos critiques d'octobre sur cette page.
N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina
Sur une Terre parallèle, Peter Parker mène une vie tranquille de père de famille, marié à Mary-Jane. Mais Tony Stark contacte Peter et lui révèle que son passé a été modifié par le Créateur. Stark lui remet alors une araignée génétiquement modifiée et un costume à la technologie futuriste afin que Spider-Man fasse enfin son apparition dans cette dimension.
(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 1-12, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 1-6)
L'univers Ultimate est relancé et Jonathan Hickman récupère Ultimate Spider-Man et ça donne une excellent titre. Peter Parker a sa vie de famille avec MJ et deux enfants, on découvre d'autres personnages qui gravitent autour de lui. Dans cet univers, c'est Tante May qui est décédée et Oncle Ben qui reste en vie, ce qui change quelques points. Il y a pas mal de surprises, mais la série avance bien et garde un bon rythme. Côté graphique, c'est principalement Marco Checchetto qui assure le dessin et c'est évidemment un gros point positif.
Peut-être la meilleure série du nouvel univers ultimate. Enfin on arrête le Parker malchanceux et on prend plaisir à suivre ce spiderman adultes découvrir son nouveau rôle et ses nouvelles responsabilités.
La partie graphique appuie l'histoire. Une belle surprise
Juste pour cette série, ce nouvel univers Ultimate se justifie. Bien écrite, la série renouvelle enfin Spider-Man et offre une proposition passionnante à lire. Et les dessins sont magnifiques !
Suite directe de l'excellentissime Schism qui prend le lecteur à contrepied. Le boy-scoot Cyclope s'endurcit tandis que Wolverine, qui a toujours été synonyme de rebelle, décide finalement de suivre les traces de Charles Xavier. Un titre assez fou et foutrement rafraichissant.
Un omnibus plutôt cool qui reprend la quasi intégralité de la première série Wolverine and the X-Men signé Jason Aaron et dessiné essentiellement par Chris Bachalo et Nick Bradshaw. On découvre un Wolverine qui suit les traces de Xavier et rouvre l'école pour accueillir des mutants. C'est franchement une bonne série avec pas mal de personnages que l'on apprécie suivre et qui en plus est assez drôle. Une bonne picohe si vous n'avez jamais lu la série.
Jason Aaron, Chris Bachalo, Nick Bradshaw…
Après les événements de Schism, les X-Men se divisent en deux camps. Tandis que Cyclope a sa propre vision concernant l'avenir des mutants, Wolverine retourne à l'école pour préserver le rêve de Xavier, mais cette fois en tant que directeur.
(Contient les épisodes US Wolverine and the X-Men (2011) 1-35, 38-42 et Annual 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : WOLVERINE AND THE X-MEN 1-4)
Suite directe de l'excellentissime Schism qui prend le lecteur à contrepied. Le boy-scoot Cyclope s'endurcit tandis que Wolverine, qui a toujours été synonyme de rebelle, décide finalement de suivre les traces de Charles Xavier. Un titre assez fou et foutrement rafraichissant.
Un omnibus plutôt cool qui reprend la quasi intégralité de la première série Wolverine and the X-Men signé Jason Aaron et dessiné essentiellement par Chris Bachalo et Nick Bradshaw. On découvre un Wolverine qui suit les traces de Xavier et rouvre l'école pour accueillir des mutants. C'est franchement une bonne série avec pas mal de personnages que l'on apprécie suivre et qui en plus est assez drôle. Une bonne picohe si vous n'avez jamais lu la série.
Avec ce nouveau tome, on atteint la moitié du run de Sophie Campbell qui aura été assez remarquable sur l'univers des TMNT. C'est différent, mais très bon. Et sérieux... quelle cover !
L’arrivée des Grenouilles punks met à mal l’équilibre du quartier mutant. Entre nouveaux venus et nouvelles menaces, les Tortues peinent à garder la ville sous contrôle ! L’absence de maître Splinter se fait cruellement sentir pendant les fêtes. Et qui est donc le mystérieux docteur Jasper Barlow ? Ce dernier propose aux mutants de regagner leur part d’humanité perdue. Mais derrière cette proposition alléchante se cachent de sinistres desseins. En parallèle, l’avenir des Tricératons et des Utroms s’apprête à changer à tout jamais…
Sophie Campbell (Wet Moon, Jem and the Holograms…) s’affirme comme l’autrice du renouveau des Tortues Ninja. Audacieuse, sa reprise réinvente des éléments iconiques de la mythologie tortue pour les remettre au goût du jour. Préparez-vous à être considérablement chamboulés par ce cinquième tome qui ne manque pas de moments choc !
Avec ce nouveau tome, on atteint la moitié du run de Sophie Campbell qui aura été assez remarquable sur l'univers des TMNT. C'est différent, mais très bon. Et sérieux... quelle cover !
Mark Waid vous propose de revoir l'Histoire de l'univers DC Comics. Dans ce premier tome, vous allez pouvoir répondre aux questions essentielles de la BD américaine (tout du moins du côté de DC) : Comment tout a commencé ? Quel a été l'élément déclencheur ? Par qui ?
Dans les faits, il y a quelques libertés de prises afin d'éviter les incohérences mais c'est un bien faible prix à payer par rapport au travail proposé. Il s'agit d'un excellent ouvrage !
Urban continue dans son optique de proposer les titres en fascicules, "à l'américaine", avec ce New History of the DC Universe. Et pourquoi pas ? Mark Waid s'amuse à retracer toute l'histoire de l'univers DC depuis sa création, pour y mettre de l'ordre et en sortir la timeline officielle et définitive. C'est un gros travail qu'il faut applaudir, et ça plaira à tous les fans hardcore de continuïté, mais ce sera peut-être un peu fastidieux à lire pour les autres. L'un des intérêts de ce titre, c'est aussi que TOUTES les références sont répertoriées à la fin, permettant de pouvoir trouver et lire tout ce qui est cité.
Mark Waid propose la timeline officielle de l'univers DC et on commence bien évidemment avec les origines, donc la création du monde; les héros du passé, etc. pour ce premier numéro. Mark waid fait bien le job entre une partie comics avec un ou deux dessinateurs pour présenter les faits d'une période donnée par page. La deuième partie du comics retrace plutôt l'univers dans l'ordre chronologique avec énormément de références aux comics où retrouver les-dits événements, reste à voir comment Urban l'adaptera pour sa version
Pour fêter les 90 ans de l’univers DC, Mark WAID s’entoure de certains des plus grands auteurs et artistes de comics pour raconter la grande histoire d’un univers à la richesse inégalée. Des premiers pas de la Société de Justice de l'Âge d'or aux récits contemporains, ce récit est un regard définitif sur les super-héros les plus populaires du monde qui défie les genres.
Contenu vo : New History of the DC Universe #1
Mark Waid vous propose de revoir l'Histoire de l'univers DC Comics. Dans ce premier tome, vous allez pouvoir répondre aux questions essentielles de la BD américaine (tout du moins du côté de DC) : Comment tout a commencé ? Quel a été l'élément déclencheur ? Par qui ?
Dans les faits, il y a quelques libertés de prises afin d'éviter les incohérences mais c'est un bien faible prix à payer par rapport au travail proposé. Il s'agit d'un excellent ouvrage !
Urban continue dans son optique de proposer les titres en fascicules, "à l'américaine", avec ce New History of the DC Universe. Et pourquoi pas ? Mark Waid s'amuse à retracer toute l'histoire de l'univers DC depuis sa création, pour y mettre de l'ordre et en sortir la timeline officielle et définitive. C'est un gros travail qu'il faut applaudir, et ça plaira à tous les fans hardcore de continuïté, mais ce sera peut-être un peu fastidieux à lire pour les autres. L'un des intérêts de ce titre, c'est aussi que TOUTES les références sont répertoriées à la fin, permettant de pouvoir trouver et lire tout ce qui est cité.
Mark Waid propose la timeline officielle de l'univers DC et on commence bien évidemment avec les origines, donc la création du monde; les héros du passé, etc. pour ce premier numéro. Mark waid fait bien le job entre une partie comics avec un ou deux dessinateurs pour présenter les faits d'une période donnée par page. La deuième partie du comics retrace plutôt l'univers dans l'ordre chronologique avec énormément de références aux comics où retrouver les-dits événements, reste à voir comment Urban l'adaptera pour sa version
Mark Waid vous propose de revoir l'Histoire de l'univers DC Comics. Cette fois, on s'attaque véritablement aux super-héros les plus connus du DC Universe (Superman, Batman etc).
Dans les faits, il y a quelques libertés de prises afin d'éviter les incohérences mais c'est un bien faible prix à payer par rapport au travail proposé. Il s'agit d'un excellent ouvrage !
Contenu vo : New History of the DC Universe #2
Mark Waid vous propose de revoir l'Histoire de l'univers DC Comics. Cette fois, on s'attaque véritablement aux super-héros les plus connus du DC Universe (Superman, Batman etc).
Dans les faits, il y a quelques libertés de prises afin d'éviter les incohérences mais c'est un bien faible prix à payer par rapport au travail proposé. Il s'agit d'un excellent ouvrage !
Réédition d'un grand classique de l'univers de Batman qui se retrouve systématiquement ou presque dans le top 10 des oeuvres autour du Chevalier Noir. Si vous ne l'avez pas encore, c'est clairement à posséder. Le côté black and white peut clairement être un plus.
Quelques mois après sa première victoire contre l'empire du crime qui phagocyte. La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires monstres de foire...
Contenu vo : Batman Noir: The Long Halloween HC
Réédition d'un grand classique de l'univers de Batman qui se retrouve systématiquement ou presque dans le top 10 des oeuvres autour du Chevalier Noir. Si vous ne l'avez pas encore, c'est clairement à posséder. Le côté black and white peut clairement être un plus.
Je suis peut-être un peu généreux avec ma notation, mais n'importe quel titre qui peut être compris sans quasiment une seule ligne de dialogue relève d'une narration visuelle tellement bonne qu'elle se suffit à elle même. Et quand c'est Alex Ross au dessin, on a envie de ne regarder que les dessins.
Lorsqu'une armada d'aliens déclenche une invasion totale de la planète Terre, seul Superman peut s'opposer à l'anéantissement de la race humaine. Mais si cette attaque venue d'ailleurs présente déjà un challenge de taille pour l'Homme d'Acier, le danger semble aussi venir de l'intérieur... Superman parviendra-t-il à déjouer la menace et à sauver la Terre une nouvelle fois, ou ce combat sera-t-il son dernier ?
Contenu vo : Superman: Peace on Earth, déjà publié dans JUSTICE LEAGUE : ICÔNES
Je suis peut-être un peu généreux avec ma notation, mais n'importe quel titre qui peut être compris sans quasiment une seule ligne de dialogue relève d'une narration visuelle tellement bonne qu'elle se suffit à elle même. Et quand c'est Alex Ross au dessin, on a envie de ne regarder que les dessins.
Jonathan Hickman revient pour proposer un récit passionnant malgré quelques imperfections. Son plus gros souci, c’est que ça reste une grosse introduction, mais très bien maîtrisé avec une très bonne mise en scène dans le déroulé de l’action. L’auteur construit ce nouvel univers Ultimate et pose des bases pour les séries à venir avec efficacité. Bryan Hitch malgré sa régularité, c’est le jour et la nuit. On peut avoir des scènes grandioses et des dessins plus inconsistants quand ça concerne des personnages en arrière-plan. Pour cette édition, c’est le même contenu que l’édition 100% Marvel avec quelques bonus en plus dans un format plus grand pour la lecture.
Un début perturbant mais ambitieux pour le nouvel univers Ultimate.
Jonathan Hickman, Bryan Hitch
Il existait autrefois une Terre parallèle défendue par le groupe des Ultimates, une version paramilitaire des Avengers. Mais cet univers a été dévasté lors d’un cataclysme cosmique, avec comme seuls survivants Miles Morales et le Créateur, un Reed Richards passé du côté obscur. Aujourd’hui emprisonné, ce dernier met au point un plan pour recréer son ancien monde. Retrouvez le récit qui lance le nouvel univers Ultimate dans une édition grand format avec de nombreux bonus dont l'épisode 1 en N&B.
(Contient les épisodes US Ultimate Invasion (2023) 1-4, précédemment publiés dans 100% MARVEL : ULTIMAE INVASION)
Jonathan Hickman revient pour proposer un récit passionnant malgré quelques imperfections. Son plus gros souci, c’est que ça reste une grosse introduction, mais très bien maîtrisé avec une très bonne mise en scène dans le déroulé de l’action. L’auteur construit ce nouvel univers Ultimate et pose des bases pour les séries à venir avec efficacité. Bryan Hitch malgré sa régularité, c’est le jour et la nuit. On peut avoir des scènes grandioses et des dessins plus inconsistants quand ça concerne des personnages en arrière-plan. Pour cette édition, c’est le même contenu que l’édition 100% Marvel avec quelques bonus en plus dans un format plus grand pour la lecture.
Un début perturbant mais ambitieux pour le nouvel univers Ultimate.
Suite et fin de ce grand classique. Tout n'est pas parfait et on ne le placera pas dans un top 10 des titres Batman mais elle n'en reste pas moins solide, divertissante, assez originale.
Alors que de mystérieux « bienfaiteurs » font transiter armes et mercenaires vers Gotham, la cité dévastée est toujours en proie à une guerre des clans sans merci. Les combats clandestins se multiplient, le marché noir est plus florissant que jamais et les Bleus de Jim Gordon perdent leur chef quand celui-ci est capturé par Double-Face ! De son côté, le Joker élabore un plan d'attaque machiavélique destiné à faire du réveillon de Noël le dernier que connaîtra la cité maudite.
Contenu vo : Batman Chronicles #18, No Man's Land #0, Nightwing #38-39, Catwoman #75-77, Robin #71-73, Azrael #59-61, Batman #571-574, Detective Comics #738-741, Legends of the Dark Knight #123-126 et Shadow of the Bat #91-94
Suite et fin de ce grand classique. Tout n'est pas parfait et on ne le placera pas dans un top 10 des titres Batman mais elle n'en reste pas moins solide, divertissante, assez originale.
LA surprise de la lignée Absolute. Un titre qui est passé de six (prévu par DC Comics à l'origine) à douze numéros devant le succès critique et commercial de la série. Personnellement, j'ai du mal avec les dessins qui ne mettront pas tout le monde d'accord. Cela dit... il y a clairement une volonté de proposer quelque chose de différent. On ne peut pas enlever ça aux auteurs. Ne jugez pas ce titre à sa couverture comme on dit. Il a mis beaucoup de monde d'accord et vous risqueriez de passer à côté d'un récit fait pour vous.
Sauf changement de DC Comics, l'intégralité du récit devrait tenir en deux tomes.
C'est bizarre, c'est beau, c'est métaphorique par moments, très littéral par d'autres, parfois un peu des deux. Une narration assez basique mais efficace, transcendée par une narration visuelle extraordinaire, constamment bourrée de créativité et d'inventivité. Le meilleur titre de la gamme Absolute jusqu'à présent. Il ne plaira pas à tout le monde mais difficile pour moi de ne pas le recommander tout de même.
Peut-être la revisite la plus radicale de l'univers Absolute. L'album est conplètement psychédélique, et très intéressant. Pour moi, la série aurait gagné à être un peu plus resserrée, parce que j'ai un peu eu l'impression de tourner en rond par moment. Mais c'est une bonne pioche de l'univers Absolute !
L'agent du FBI John Jones a un gros problème. Son cerveau a été infecté par une conscience extraterrestre qui se fait appeler « le Martien », et dont la perception de la réalité est totalement incompréhensible pour la psyché humaine. Il doit maintenant jongler avec ses enquêtes au Bureau, son quotidien banal de père de famille, et les incroyables délires psychédéliques qui parasitent ses pensées... tout en tentant de comprendre ce qui ne tourne pas rond chez lui.
Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #1-6
LA surprise de la lignée Absolute. Un titre qui est passé de six (prévu par DC Comics à l'origine) à douze numéros devant le succès critique et commercial de la série. Personnellement, j'ai du mal avec les dessins qui ne mettront pas tout le monde d'accord. Cela dit... il y a clairement une volonté de proposer quelque chose de différent. On ne peut pas enlever ça aux auteurs. Ne jugez pas ce titre à sa couverture comme on dit. Il a mis beaucoup de monde d'accord et vous risqueriez de passer à côté d'un récit fait pour vous.
Sauf changement de DC Comics, l'intégralité du récit devrait tenir en deux tomes.
C'est bizarre, c'est beau, c'est métaphorique par moments, très littéral par d'autres, parfois un peu des deux. Une narration assez basique mais efficace, transcendée par une narration visuelle extraordinaire, constamment bourrée de créativité et d'inventivité. Le meilleur titre de la gamme Absolute jusqu'à présent. Il ne plaira pas à tout le monde mais difficile pour moi de ne pas le recommander tout de même.
Peut-être la revisite la plus radicale de l'univers Absolute. L'album est conplètement psychédélique, et très intéressant. Pour moi, la série aurait gagné à être un peu plus resserrée, parce que j'ai un peu eu l'impression de tourner en rond par moment. Mais c'est une bonne pioche de l'univers Absolute !
Peut-être le titre le plus décevant de la lignée Absolute. Ce n'est pas fondamentalement mauvais mais les autres titres ont mis la barre tellement haut que ce bon vieux Flash, qui souffre de la comparaison, peine à s'imposer.
Cela dit, les amateurs de Flash devraient tout de même y trouver leur compte et les dessins sont de qualité.
Flash fait son entrée dans l'univers aboslute et la série ne brille pas autant qu'un Superman ou un Wonder Woman. Le début prend son temps pour installer Wally et son univers. On n'est pas forcément que dans l'action, mais surtout on nous présente énormément de personnages et pas mal de changement. Il faut lui donner sa chance.Il reste pour moi au dessus de Batman qui chute de plus en plus après des débuts prometteurs et Martian Manhunter qui peut diviser mais que je n'ai pas apprécié.
Quand le "pire" titre Absolute reste agréable à lire, c'est que DC soigne plutôt le démarrage de son nouvel univers. Un peu plus brouillon et moins rythmé que ses compères, Jeff Lemire arrive quand même à proposer quelque chose qui a le potentiel d'être très bon. À surveiller donc !
Moins surprenant qu'Absolute Martian Manhunter, cet Absolute Flash est dans la lignée des autres séries. C'est bien fait, c'est efficace, mais ça reste moins marquant que les autres. Du moins pour le moment !
Le monde de Wally West a été bouleversé. Témoin d'un accident qui lui a conféré des pouvoirs extraordinaires, le jeune homme doit fuir son monde. Pourchassé par ceux en qui il avait autrefois confiance, il doit désormais vivre dans un monde rempli de dangers dont il ne soupçonnait même pas l'existence - et sans l'aide et les conseils de son ancien mentor, Barry Allen. Ce nouveau Flash deviendra-t-il le héros ou conduira-t-il l'Univers Absolute à sa perte ?
Contenu vo : Absolute Flash #1-6
Peut-être le titre le plus décevant de la lignée Absolute. Ce n'est pas fondamentalement mauvais mais les autres titres ont mis la barre tellement haut que ce bon vieux Flash, qui souffre de la comparaison, peine à s'imposer.
Cela dit, les amateurs de Flash devraient tout de même y trouver leur compte et les dessins sont de qualité.
Flash fait son entrée dans l'univers aboslute et la série ne brille pas autant qu'un Superman ou un Wonder Woman. Le début prend son temps pour installer Wally et son univers. On n'est pas forcément que dans l'action, mais surtout on nous présente énormément de personnages et pas mal de changement. Il faut lui donner sa chance.Il reste pour moi au dessus de Batman qui chute de plus en plus après des débuts prometteurs et Martian Manhunter qui peut diviser mais que je n'ai pas apprécié.
Quand le "pire" titre Absolute reste agréable à lire, c'est que DC soigne plutôt le démarrage de son nouvel univers. Un peu plus brouillon et moins rythmé que ses compères, Jeff Lemire arrive quand même à proposer quelque chose qui a le potentiel d'être très bon. À surveiller donc !
Moins surprenant qu'Absolute Martian Manhunter, cet Absolute Flash est dans la lignée des autres séries. C'est bien fait, c'est efficace, mais ça reste moins marquant que les autres. Du moins pour le moment !
Du très bon Batman, bien efficace, avec de beaux dessins. Si vous voulez du Batman agréable à lire, loin des artifices de la série Batman, cette série est faite pour vous !
Asema a été mise hors d'état de nuire, mais ses agissements restent entourés de mystère alors que déjà, une nouvelle menace plane sur Gotham... et sur le monde entier. Toujours ébranlé par les révélations sur son propre passé, Batman n'a d'autres choix que de quitter Gotham pour mener l'enquête sur une mystérieuse secte obsédée par l'immortalité, et qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins... ni même à s'attaquer à un ami très cher du Chevalier Noir.
Contenu vo : Detective Comics #1097-1100 + Detective Comics 2025 Annual #1
Du très bon Batman, bien efficace, avec de beaux dessins. Si vous voulez du Batman agréable à lire, loin des artifices de la série Batman, cette série est faite pour vous !
Une série qui n'est pas mauvaise et qui sera suivie par d'autres qui seront tout aussi sympathiques. Toutes les séries Predator Vs finiront par tisser des liens plus ou moins directes les unes avec les autres. Si Panini édite le tout, cela peut être très sympa à posséder.
Benjamin Percy, Chris Allen, Lee Ferguson…
La jungle du Wakanda, où la végétation est si dense que presque aucun rayon de soleil ne parvient à percer, est le théâtre d’un affrontement sans précédent. Une créature extraterrestre a en effet atterri sur les terres de T’Challa. Panthère Noire contre Predators… Qui aura le dernier mot ?
(Contient les épisodes US Predator Versus Black Panther (2024) 1-4, inédits)
Une série qui n'est pas mauvaise et qui sera suivie par d'autres qui seront tout aussi sympathiques. Toutes les séries Predator Vs finiront par tisser des liens plus ou moins directes les unes avec les autres. Si Panini édite le tout, cela peut être très sympa à posséder.
Crossover Marvel avec l'univers Alien par une équipe créative de qualité qui n’hésite pas à utiliser les éléments les plus contestés du lore d’Alien. Le résultat est sérieux avec une touche humoristique propre à Hickman qui fonctionne. On retrouve les fusions improbables à ces crossovers, avec quelques surprises, même si je regrette qu'on n'est pas de réel fin.
En-tout-cas, l'histoire est très bien dessinés avec le trop rare Esad Ribic. L’une des seules réussites de la franchise Alien par Marvel pour l’instant.
Jonathan Hickman, Esad Ribic
Dans un futur alternatif, des xénomorphes sont accidentellement libérés. Très vite, ces créatures ravagent des planètes entières. La Terre fait partie des mondes envahis, mais tous les humains n’ont pas péri sous leurs crocs et griffes acérées. Dans une cité-forteresse, certains continuent de résister. Bruce Banner et Carol Danvers en font partie.
(Contient les épisodes US Aliens Vs Avengers 2 (2024) 1-4, inédits)
Crossover Marvel avec l'univers Alien par une équipe créative de qualité qui n’hésite pas à utiliser les éléments les plus contestés du lore d’Alien. Le résultat est sérieux avec une touche humoristique propre à Hickman qui fonctionne. On retrouve les fusions improbables à ces crossovers, avec quelques surprises, même si je regrette qu'on n'est pas de réel fin.
En-tout-cas, l'histoire est très bien dessinés avec le trop rare Esad Ribic. L’une des seules réussites de la franchise Alien par Marvel pour l’instant.
Dernier tome du run de Gerry Duggan où la qualité continue de baisser. L’auteur fait certains choix qui surprennent en mal et les X-men perdent leur statut super-héroïque trop facilement (On part trop facilement dans le meurtre des ennemis.). Ce qui n'empêche pas d'avoir quelques bons moments dans l'écriture des personnages comme Firestar ou le couple Synch/Laura qu'il a su bien développer au cours de la série. Graphiquement, les dessins restent bons. À noter que pour avoir la conclusion finale, il faudra lire Fall Of The House Of X / Rise Of The Powers Of X.
Gerry Duggan, Stefano Caselli, Joshua Cassara…
Les Enfants de l’Atome tentent de se relever après la frappe dévastatrice d’Orchis. Kitty Pryde, devient Shadowkat. Emma Frost épouse Tony Stark tandis que Cyclope se plie à la justice des hommes. Devenu l’allié des X-Men, le Fléau s’attaque pourtant férocement à Firestar…
(Contient les épisodes US X-Men (2021) 26-34, précédemment publiés dans FALL OF X 3, 5, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 1-3, 6-7)
Dernier tome du run de Gerry Duggan où la qualité continue de baisser. L’auteur fait certains choix qui surprennent en mal et les X-men perdent leur statut super-héroïque trop facilement (On part trop facilement dans le meurtre des ennemis.). Ce qui n'empêche pas d'avoir quelques bons moments dans l'écriture des personnages comme Firestar ou le couple Synch/Laura qu'il a su bien développer au cours de la série. Graphiquement, les dessins restent bons. À noter que pour avoir la conclusion finale, il faudra lire Fall Of The House Of X / Rise Of The Powers Of X.
Une histoire complète plutôt maligne. En effet, si l'histoire n'est pas très surprenante, elle reste bien réalisée et permet de bien définir Superman et son histoire. Le vrai plus, c'est les dessins de Redondo toujours aussi agréables à parcourir.
Lorsqu'une armada d'aliens déclenche une invasion totale de la planète Terre, seul Superman peut s'opposer à l'anéantissement de la race humaine. Mais si cette attaque venue d'ailleurs présente déjà un challenge de taille pour l'Homme d'Acier, le danger semble aussi venir de l'intérieur... Superman parviendra-t-il à déjouer la menace et à sauver la Terre une nouvelle fois, ou ce combat sera-t-il son dernier ?
Contenu vo : Superman Treasury Edition #1
Une histoire complète plutôt maligne. En effet, si l'histoire n'est pas très surprenante, elle reste bien réalisée et permet de bien définir Superman et son histoire. Le vrai plus, c'est les dessins de Redondo toujours aussi agréables à parcourir.
Réédition du grand classique de Glénat Comics : Lady Mechanika. Fait suffisamment intéressant pour être souligné, l'intégrale ne compile pas forcément les premiers tomes comme le font la plupart des intégrales. Ici, au-delà de proposer une belle réédition, l'idée est également de proposer les récits dans l'ordre chronologiques pour faciliter la lecture.
Si vous ne connaissez pas cet univers steampunk, c'est au moins à essayer.
Elle est l’unique survivante d’une terrible expérience qui l’a laissée avec deux bras mécaniques. N’ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s’est construit une nouvelle vie d’aventurière et de détective privée. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables. Mais la quête de son passé perdu ne s’arrête jamais. Les journaux l’ont surnommée : “ Lady Mechanika ” ! Une jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d’identité dans une Angleterre victorienne, revisitée et très steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques. Découvrez dans cette première intégrale de Lady Mechanika les récits suivants : l’épisode fondateur Le Démon de l’allée du Diable, et les sagas complètes Le Mystère du corps mécanique et La Tablette des Destinées (tomes 1, 2 et 3 de l’édition courante). Un volume collector avec une très belle fabrication, le parfait écrin d’une œuvre culte !
Réédition du grand classique de Glénat Comics : Lady Mechanika. Fait suffisamment intéressant pour être souligné, l'intégrale ne compile pas forcément les premiers tomes comme le font la plupart des intégrales. Ici, au-delà de proposer une belle réédition, l'idée est également de proposer les récits dans l'ordre chronologiques pour faciliter la lecture.
Si vous ne connaissez pas cet univers steampunk, c'est au moins à essayer.
Titre consacré à l'event One World Under Doom mais sans la série mère One World Under Doom (la logique Panini). Cinq tie-in sont proposés dont Red Hulk et Thunderbolts: Doomstrike qui sont plutôt bons et qui, pour le coup, ont des liens très sympathiques avec l'event. A l'inverse, les trois autres titres sont plus discutables et n'ont qu'un très faible lien avec l'event principal (un comble pour la série Doctor Strange of Asgard !).
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…
Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.
(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits)
Titre consacré à l'event One World Under Doom mais sans la série mère One World Under Doom (la logique Panini). Cinq tie-in sont proposés dont Red Hulk et Thunderbolts: Doomstrike qui sont plutôt bons et qui, pour le coup, ont des liens très sympathiques avec l'event. A l'inverse, les trois autres titres sont plus discutables et n'ont qu'un très faible lien avec l'event principal (un comble pour la série Doctor Strange of Asgard !).
Nouvelle relance du magazine qui accompagne le nouvel event Marvel annuel. On peut déjà reconnaître qu'il est plus ambitieux que d'habitude par sa durée (9 numéros) et son postulat de base est très intéressant, avec un Dr. Doom nuancé sans oublier son arrogance. Sans compter qu'il est superbement bien dessiné par R.B. Silva. Pour le reste des séries, Avengers continue son chemin, Immortal Thor reste intéressant à lire, Iron Man repart dans ses mauvais travers et je n'ai pas lu Spider-Man.
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…
Fatalis s’est autoproclamé maître du monde. Son objectif, rendre les soins et l’éducation accessibles à tous, n’a pourtant rien de tyrannique. Les Avengers ont-ils vraiment intérêt à l’en empêcher ? De son côté, Iron Man a grand besoin de se construire une nouvelle armure. Quant à Spider-Man, il souhaite retrouver une vie plus tranquille…
(Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 1-2, Iron Man (2024) 1, Amazing Spider-Man (2025) 1, Giant-Size Thor (2024) 1 (I), Avengers (2023) 25 et Immortal Thor (2023) 19, inédits)
Nouvelle relance du magazine qui accompagne le nouvel event Marvel annuel. On peut déjà reconnaître qu'il est plus ambitieux que d'habitude par sa durée (9 numéros) et son postulat de base est très intéressant, avec un Dr. Doom nuancé sans oublier son arrogance. Sans compter qu'il est superbement bien dessiné par R.B. Silva. Pour le reste des séries, Avengers continue son chemin, Immortal Thor reste intéressant à lire, Iron Man repart dans ses mauvais travers et je n'ai pas lu Spider-Man.
Une réécriture de la saga du clone originale. L'histoire est bien plus intéressante que l'originale et s'inscrit dans la continuité des tomes précédents. Quelques rebondissements inattendues mais une conclusion plutôt décevante a mon sens vis à vis du responsable.
Les enjeux augmentent pour l’ultimate spiderman
Brian Michael Bendis, Mark Bagley
Alors que la relation entre Peter Parker et Kitty Pride commence à battre de l’aile, d’étranges êtres dotés des mêmes pouvoirs que Spider-Man font leur apparition. La situation dégénère rapidement lorsque Peter se rend compte que ces derniers sont des clones de lui-même.
(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2000) 97-110, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE SPIDER-MAN 3)
Une réécriture de la saga du clone originale. L'histoire est bien plus intéressante que l'originale et s'inscrit dans la continuité des tomes précédents. Quelques rebondissements inattendues mais une conclusion plutôt décevante a mon sens vis à vis du responsable.
Les enjeux augmentent pour l’ultimate spiderman
C'est un nouveau run culte qui arrive au format poche. Le premier arc reprend les habitudes d'écriture d’Aaron qu’on retrouvera dans ses futurs comics. Le questionnement autour de la divinité est intéressant et le vilain est dramatique à suivre dans ses motivations. Les dessins d’Esad Ribic sont majestueux.
J'aurais pu donner une demi-étoile de plus rien que pour les dessins de Ribić, mais en petit format on en profite moins. Et c'est bien là le seul vrai problème de ce titre. Parce que le reste est très bon, et a amené un vent de fraîcheur au personnage et à son lore.
Très bon début de run pour Aaron sur Thor. Autant je n'ai pas été emballé par la suite, autant j'ai adoré cette histoire, superbement mise en images.
Jason Aaron, Esad Ribic, Jackson Guice
Lorsque des cadavres de dieux sont retrouvés aux quatre coins de l’univers, Thor décide de mener l’enquête. Sa piste le mène à Gorr, un être surpuissant qui a juré d’exterminer toutes les divinités afin de venger sa famille.
(Contient les épisodes US Thor: God of Thunder (2013) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THOR – DIEU DU TONNERRE)
C'est un nouveau run culte qui arrive au format poche. Le premier arc reprend les habitudes d'écriture d’Aaron qu’on retrouvera dans ses futurs comics. Le questionnement autour de la divinité est intéressant et le vilain est dramatique à suivre dans ses motivations. Les dessins d’Esad Ribic sont majestueux.
J'aurais pu donner une demi-étoile de plus rien que pour les dessins de Ribić, mais en petit format on en profite moins. Et c'est bien là le seul vrai problème de ce titre. Parce que le reste est très bon, et a amené un vent de fraîcheur au personnage et à son lore.
Très bon début de run pour Aaron sur Thor. Autant je n'ai pas été emballé par la suite, autant j'ai adoré cette histoire, superbement mise en images.
La fin de Krakoa est là, et malheureusement, ça ne sera pas glorieux.
Fall Of The House Of X est la partie la plus faible de cette conclusion. Ce n'est pas très bien écrit, certains événements vont trop vite, les X-men massacre à tout-va, ce qui est dérangeant pour des Super-héros. En plus, les dessins ne sont pas beaux.
Rise of the Powers of X est plus satisfaisante à lire. On relie avec des éléments instaurés par Hickman, on ressent les enjeux, l’histoire est plus surprenante et les dessins sont nettement plus réussis. D’ailleurs, mieux vaut lire en parallèle Immortal X-men et X-men pour tenir tous les aboutissements de l’event.
On termine cette époque avec un petit pincement au cœur. Malgré ses petits défauts, Krakoa aura été une vraie bouffée d’air frais pour la licence. Maintenant, il est temps de retourner au vieux statu-quo des X-men, mais la qualité ne fera pas la transition.
Quel dommage que de conclure cette ère qui avait été une bonne surprise avec des prises de risque plus ou moins réussies.
Fall of the house of x montre ce qui arrive lorsque l'on pousse nos héros à bout mais l'histoire reste très prévisibles et déjà vue.
rise of power of x nous apporte des éléments de réponses aux éléments posés par Hickman mais comme souvent il faut avoir lu toutes les séries à côté pour bien comprendre toutes les histoires.
Gerry Duggan, Kieron Gillen, Lucas Werneck, R.B. Silva
Alors qu’Orchis poursuit sa traque et son anéantissement méthodique des porteurs du gène X, des X-Men sont massacrés tandis que d’autres, hors-la-loi, sont éparpillés aux quatre coins de l’univers. Les X-Men vont livrer un dernier combat qui changera l’avenir des mutants à jamais…
(Contient les épisodes US Fall of the House of X (2024) 1-5, Rise of the Powers of X (2024) 1-5 et X-Men (2021) 35, précédemment publiés dans FALL OF THE HOUSE OF X 1-8)
La fin de Krakoa est là, et malheureusement, ça ne sera pas glorieux.
Fall Of The House Of X est la partie la plus faible de cette conclusion. Ce n'est pas très bien écrit, certains événements vont trop vite, les X-men massacre à tout-va, ce qui est dérangeant pour des Super-héros. En plus, les dessins ne sont pas beaux.
Rise of the Powers of X est plus satisfaisante à lire. On relie avec des éléments instaurés par Hickman, on ressent les enjeux, l’histoire est plus surprenante et les dessins sont nettement plus réussis. D’ailleurs, mieux vaut lire en parallèle Immortal X-men et X-men pour tenir tous les aboutissements de l’event.
On termine cette époque avec un petit pincement au cœur. Malgré ses petits défauts, Krakoa aura été une vraie bouffée d’air frais pour la licence. Maintenant, il est temps de retourner au vieux statu-quo des X-men, mais la qualité ne fera pas la transition.
Quel dommage que de conclure cette ère qui avait été une bonne surprise avec des prises de risque plus ou moins réussies.
Fall of the house of x montre ce qui arrive lorsque l'on pousse nos héros à bout mais l'histoire reste très prévisibles et déjà vue.
rise of power of x nous apporte des éléments de réponses aux éléments posés par Hickman mais comme souvent il faut avoir lu toutes les séries à côté pour bien comprendre toutes les histoires.
8 avis dont 3 pour Brian K. Vaughan
10 ans ! Ça fait vieux
L'Avis de la rédaction (3)
BartAllen Staff MDCU
il y a 5 jours
L'univers Ultimate est relancé et Jonathan Hickman récupère Ultimate Spider-Man et ça donne une excellent titre. Peter Parker a sa vie de famille avec MJ et deux enfants, on découvre d'autres personnages qui gravitent autour de lui. Dans cet univers, c'est Tante May qui est décédée et Oncle Ben qui reste en vie, ce qui change quelques points. Il y a pas mal de surprises, mais la série avance bien et garde un bon rythme. Côté graphique, c'est principalement Marco Checchetto qui assure le dessin et c'est évidemment un gros point positif.
Alemxis
il y a 2 jours
Peut-être la meilleure série du nouvel univers ultimate. Enfin on arrête le Parker malchanceux et on prend plaisir à suivre ce spiderman adultes découvrir son nouveau rôle et ses nouvelles responsabilités.
La partie graphique appuie l'histoire. Une belle surprise
Adrien L. Staff MDCU
il y a 1 jour
Juste pour cette série, ce nouvel univers Ultimate se justifie. Bien écrite, la série renouvelle enfin Spider-Man et offre une proposition passionnante à lire. Et les dessins sont magnifiques !