[Review VF] Spawn - King Spawn tome 5

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 5 de King Spawn, écrit par Todd Mcfarlane, et dessiné par Javi Fernandez et Kevin Keane. Il est sorti le 19 février pour 17,50 euros. Il contient les titres US King Spawn #25 à 30. Les précédents tomes ont été critiqués sur MDCU : tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4.

À l'instar de la série principale Spawn, le récit de King Spawn glisse vers les événements aux conséquences imprévues du #350 de la série ; un tournant dans l'univers bâti par Todd McFarlane qui va totalement rebattre les cartes...

Spawn est de retour dans la ville et à la recherche d'une créature qui terrorise la population sans abri de New York. Et cette créature n'est autre que Le Clown... Mais cette fois-ci, ce n'est pas Al Simmons qu'il recherche. Après qui en a-t-il cette fois ? Et, Spawn arrivera-t-il à temps pour les sauver ?

Ce tome 5 commence par une rapide conclusion de l’affrontement entre Spawn et le Clown. La suite est plus intéressante. Nous rentrons véritablement dans le cœur du combat pour le trône de l’enfer. Comme vu dans le tome 15 de Spawn Renaissance, Sinn a pris un peu d'avance sur ses concurrents. Le Clown souhaite le devancer, et Spawn veut empêcher les deux de prendre le pouvoir. Et comme on est dans la série King Spawn, on suit Spawn, alias Al Simmons, et son avancée.

Nous retrouvons donc notre Spawn solitaire qui fait écho à ses premières aventures. Il affronte les différents obstacles qui se trouvent sur sa voie. Il va arpenter l’enfer qui l’agresse en retour, et sa marche va être ponctuée de rappels de son passé. Cet album est le parfait épilogue de tout ce qui s’est passé depuis la fermeture des zones aveugles du #300, voire depuis la mort de Malebolgia dans le #100. Et même si son contenu n'est pas d'une richesse incroyable, son rythme, sa narration et son ambiance sont très réussis.

Du coup, comme le dernier Spawn Renaissance, ce tome prépare le terrain pour le Spawn #350 qui marquera a priori un tournant dans cet univers (je lis en VF, je n’en sais pas plus). Ce numéro arrivera en avril dans le prochain et dernier Spawn Renaissance, Delcourt prévoyant ensuite de changer la formule de la série.

Si vous aimiez le Spawn d’avant, le solitaire, vous devez lire King Spawn. Visuellement, c’est aussi très satisfaisant. Il y a deux dessinateurs, mais les deux sont bons, et proches dans leur style. L’enfer qu’ils dépeignent propose quelques idées originales, et plutôt bien trouvées. Il y a une certaine mélancolie qui se ressent à la lecture de l’album. King Spawn reste ma série chouchou parmi toutes, et ce n’est pas cet album qui me fera changer d’avis !