[Review VF] Spawn - Renaissance tome 15

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 54 de Spawn Renaissance, écrit par Todd Mcfarlane et Rory Mcconville, et dessiné par Carlo Barberi. Il sortira le 15 janvier pour 17,50 euros. Il contient les titres US Spawn #339 à 344.

La série indépendante la plus longue de l'histoire des comics se poursuit sous les bons auspices de Rory McConville et de Carlo Barberi, et la supervision de Todd McFarlane. En route vers le #350 qui va rebattre les cartes !

Un nouveau prétendant se dévoile afin de revendiquer le trône de l'Enfer ! Face à ce changement de situation, Spawn va peut-être devoir demander l'aide de l'un de ses pires ennemis dans l'espoir de contrer cette nouvelle menace.

Les choses bougent sérieusement dans l’univers de Spawn. Dans le tome précédent, Sinn débarquait enfin en enfer, et Nyx devenait l’avatar du vert et piquait des zones aveugles à Spawn. Beaucoup d’éléments qui traînent depuis de nombreux numéros commencent à prendre leur sens. Haunt et son infection notamment, dans ce tome 15, Spawn va avec lui au ciel pour le soigner. Depuis que les zones aveugles sont fermées, le ciel et l’enfer ont beaucoup changé, et en suivant Spawn et Haunt au ciel, et Sinn en enfer, on explore ces lieux comme jamais avant dans la série. Ce sont beaucoup moins des idées que des endroits bien concrets désormais.

Cet album est vraiment bon, car il propose de l’inédit et un poil d’originalité. De nouveaux personnages sont introduits, et on découvre réellement des mondes entier (le ciel et l'enfer). Certains nouveaux designs ne sont malheureusement pas très inspirés, mais donnent tout de même un vent de nouveautés bienvenu. Il n’y a pas que ça, le tome nous offre des combats de grandes envergures, et des éléments importants de l’histoire, qui permettent notamment à Haunt de mieux s’intégrer dans la mythologie de Spawn.

La série Spawn Renaissance, avec l’arrivée des autres séries Spawn, perdait un peu de son sens. Elle le reprend ici puisqu’elle devient en quelque sorte la série crossover. Celle qui regroupe tous les personnages de l’univers, et qui fait réellement progresser l’histoire de l’univers Spawn. Il se passe beaucoup de choses, et c’est tant mieux. Des alliances inattendues se forment, et on a hâte de voir les répercussions sur les autres séries, mais aussi sur la suite de Renaissance.

Le dessin de Barberi est toujours aussi réussi, même si c’est un peu vide par moment. Ce n’était pas génant quand le nombre de protagonistes étaient restreints, mais vu les proportions que prend la série, c’est un peu décevant par moment. Il y a tout de même des efforts pour les scènes de bataille, et le style du dessin est toujours très agréable. Bref, pour moi, ce tome relance vraiment la machine, et prépare le terrain au numéro anniversaire 350, et on est curieux de voir ce que nous réserve McFarlane.