[Review VF] Spawn - Renaissance tome 14

Le quatorzième tome de Spawn Renaissance publié par Delcourt est réalisé par une équipe artistique bien installée désormais. Todd McFarlane et Rory McConville scénarisent, tandis que Carlo Barberi dessine. C’est une affaire qui roule !

Pour resituer le contexte, la plupart des tomes de la série ont été critiqués sur MDCU, par exemple le précédent tome. Même si McFarlane essaie de découper sa série en arc de 6 chapitres, qui composent donc un album, il est délicat de se lancer dans l’aventure en cours de route. L’auteur offre souvent des possibilités de commencer sa série tous les 50 chapitres environ, donc là, nous sommes dans la continuité du #300 qui était dans le tome 8. Bref, tout ça pour dire que ce tome 14 se focalise principalement sur deux batailles assez importantes pour l’avenir de la série.

La bataille qui impacte le plus Al Simmons est celle qui l’oppose à Jim Downing. Si Spawn est seul a priori, Downing attaque avec toute une équipe, dont Haunt par exemple. Ce combat va faire avancer l’histoire par un outsider, la personne derrière les agissements de Downing. Ce qui est amusant, c’est que l’autre bataille a un peu le même profil. Il s’agit de Sinn, ex-Cogliostro, qui attaque le Clown. Et de la même manière, un outsider va mettre son grain de sable dans les affrontements. Je ne donne pas les noms de ces personnages pour laisser un peu de surprise.

En soi, l’album ne propose pas de grande nouveauté. Il s’agit encore de beaucoup d’action, de personnages bien connus qui s’affrontent entre eux. Cependant, le statu quo qui existait depuis 5 tomes est ici sérieusement ébranlé. Et surtout, le troisième acteur qui restait beaucoup dans l’ombre jusque-là se révèle plus précisément. En effet, le monde vert se personnifie un peu plus, et prend même part aux combats. L’exploration de cette nouvelle force est vraiment le point d’intérêt de cet album.

A la fin de l’album, il y a tout de même des changements d’états qui promettent des choses intéressantes pour la suite. Graphiquement, Barberi est sur la série depuis quelques temps déjà, vous connaissez son style. C’est toujours globalement très réussi, avec de belles planches. Par contre, dommage que les couvertures en bonus soient en petit format.