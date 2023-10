[Review VF] Spawn - Renaissance tome 13

La série Spawn Renaissance arrive déjà à son treizième tome chez Delcourt, et si elle n’est plus la seule sur le personnage de Todd McFarlane, elle arrive toujours à proposer des choses intéressantes. Voyons ce que contient ce nouvel album.

Ce tome 13 reprend là où le 12 avait laissé la série. Spawn a une relation conflictuelle avec Haunt, qui est empoisonné et à la recherche d’un traitement. En parallèle, les ennemis de Spawn se mettent en mouvement, en faisant de l’anti-héros une cible médiatique. Dans ce tome, les camps bougent, et se révèlent. Les différents Spawn attirés dans le présent se fracturent. Jim Downing lance notamment sa propre équipe, qui se veut moins radicale que celle d’Al Simmons. L’histoire est toujours aussi sympa, avec quelques combats parsemés dans l’album.

Ce tome a cependant une particularité qui le rend particulièrement intéressant. En effet, il va toucher à la mythologie de Spawn. Si vous avez lu la série depuis le début, vous savez qu’elle peut être assez flexible, et la série a souvent quelques petites incohérences. Désormais, l’équivalent des Spawns pour le ciel sont les Rédempteurs, et non plus seulement les Anges. Dommage, ça se masculinise. En revanche, les scénaristes (McFarlane et Rory McConville) nous donnent enfin plus de précision sur le personnage du Réprouvé. Nous comprenons mieux sa menace, alors que son combat contre Spawn se rapproche.

Ce n’est pas tout, d’autres éléments très intéressants sont révélés aux amateurs de la série. Pour la première fois, un chapitre entier est consacré à toute l’histoire de Cogliostro. Nous y découvrons ses origines, et sa longue existence. Le personnage a été longtemps très mystérieux, et seuls quelques bribes de son histoire nous avaient été données. Il était temps de mieux connaitre ses motivations, et il faut souligner que son récit est globalement en cohérence avec le personnage depuis le début, ce qui est rassurant.

Du coup, avec ces éléments scénaristiques, les différents camps se précisent, et l’univers de Spawn progresse. Les différents personnages commencent à prendre plus d’intérêt. Pas tous, puisqu’il en manque pas mal, qui sont plutôt travaillés dans les autres séries. Au niveau des dessins, la série reste régulière avec le travail de Carlo Barberi, même s’il est aidé de quelques planches par Thomas Nachlik. Le travail de Barberi est vraiment très bon, et permet à la série de renouer avec ses débuts très graphiques, tout en proposant quelque chose de différent. Bref, Spawn Renaissance continue de nous régaler !