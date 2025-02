Les sorties à venir de Delcourt pour 2025

A l’occasion du festival international de la bande dessinée d’Angoulême, MDCU a pu rencontrer Thierry Mornet, responsable éditorial des comics chez Delcourt. Nous avons pu faire un point sur l’année 2025, et les publications prévues par l’éditeur. Des nouveautés, mais aussi des changements de politique sont au programme. Un récapitulatif des sorties est proposé à la fin de l’article pour le premier semestre 2025, mais la liste n’est pas exhaustive. Il y a d’autres annonces intéressantes que je vais vous détailler.

D’abord, concernant l’univers Spawn, un gros changement est prévu. En effet, le tome 16 de Spawn Renaissance, prévu pour avril, contiendra le très important numéro 350 américain. Delcourt va profiter de ce nouveau statu quo pour changer son format de publication. Après cet album, la série principale Spawn aura un album par an, dans un format proche de la réédition des numéros avant Spawn Renaissance. Chaque tome contiendra donc une douzaine de numéros.

En outre, parmi les nouvelles séries Spawn, Delcourt publiera fin 2025 Rat City, la version cyberpunk de l’univers de Spawn. Il est aussi prévu un volume 2 pour la série Hellspawn. Celui-ci contiendra les deux séries françaises dessinées par Aleksi Briclot, Spawn Simonie et Architect of Fear. Il sera complété par Book of the Dead et De Sang et d’Ombre, des chapitres dessinés notamment par Ashley Wood. Sam & Twitch reviendront aussi dans des intégrales. Celles-ci contiendront d'abord des rééditions, avant de s’attaquer aux inédits.

Autres univers, celui d’Invincible accueillera en 2025 des intégrales de la série Tech Jacket. Elles seront suivies plus tard par la série Wolfman. Du côté de l’univers Hellboy, il aura une réédition en intégrale des BPRD - L’enfer sur Terre. En effet, la première édition est épuisée, et il s’agira d’une intégrale, car chaque tome contiendra l’équivalent de 3 albums americains, alors que c’était 2 albums dans la précédente version. Il devrait y avoir 2 tomes en 2025. Il est toujours prévu une intégrale Abe Sapien, avec les inédits, mais ce sera après la réédition de BPRD. En effet, Delcourt veut y aller série par série.

La collaboration de l’éditeur français avec les américains de DSTLRY continue, avec l’arrivée remarquée de Spectograph, la série de James Tynion IV et Christian Ward. L’album aura le droit à 2 couvertures alternatives. Il sera suivi de Big Burn de Joe Henderson et Lee Garbett, puis La Ballade des frères Blood de Brian Azzarello et Eduardo Risso, l’équipe derrière 100 Bullets.

Plusieurs autres choses arrivent. Rocketeer sera de retour, avec un album hommage par différents auteurs. Lord Baltimore aura le droit à sa deuxième et dernière intégrale. Scott Snyder va retrouver Rafael Albuquerque le temps d’un album intitulé Duck and cover. Il y aura aussi Free Agents, une nouvelle série prometteuse écrite par Kurt Busiek et Fabian Nicieza. Revival sera de retour avec une édition en intégrales. Le troisième et dernier tome de Walking Dead : Clementine arrivera en juin, et un coffret contenant tous les tomes sera proposé.

Quelques rejouissances concernant les nouveautés. Après l’excellent Ed Gein, Eric Powell et Harold Schechter sont de retour avec Dr Werthless, un album consacré au Dr Wertham, un psychiatre qui avait mené une guerre contre les comics dans les années 50 et qui a amené à la création du Comics Code Authority. Il est aussi prévu la publication de Dust to dust, un comics du talentueux JG Jones. Criminal aura le droit à de l’inédit avec un récit complet dans le même genre qu’Un été cruel. Enfin, Torso de Bendis aura le droit à une réédition, la précédente datant de 2002 chez Sémic.

L’excellente série Ultramega aura enfin le droit à un tome 2 qui devrait arriver dans la deuxième partie de l’année. Ce n’est pas la seule, puisque Les Affamés du crépuscule, la bonne surprise de l’année dernière, aura son tome 2 en septembre, avec une couverture alternative. On vous l’avait déjà annoncé, mais l’album La Lune et le Serpent Le Grand Livre de la magie d’Alan Moore arrivera chez Delcourt. Il est en cours de traduction, avec deux traducteurs qui travaillent ensemble. Il y aura ensuite un gros travail de relecture. Ce n’est pas simple de traduire Alan Moore !

Quelques informations ensuite, notamment au niveau de licences. Les albums Avatar ont bien fonctionné, et s’il y a une pause dans la publication, c’est que Delcourt attendait la sortie du prochain film. Du coup, elle va reprendre dès août avec Avatar : Au coeur des ombres (Avatar: The Next Shadow). Il y aura ensuite en octobre Avatar : Adapt or die, et en novembre Avatar : Frontiers of Pandora. Concernant la licence Blade Runner, elle est actuellement en pause.

Radiant Black, c’est fini, la série n’a pas rencontrée son public. Concernant Undiscovered Country, la série s’est arrêtée dans l’indifférence. Elle est actuellement en hiatus de parution. Une nouvelle série Witchblade a débuté aux Etats-Unis. Quant à savoir si elle permettrait un retour de la licence en France, c’est peu probable d’après Thierry Mornet.

Enfin, pour conclure, voici les meilleures ventes de comics Delcourt pour l’année 2024 : Invincible, Walking Dead, Ed Gein, Les Affamés du Crépuscule et BRZRKR. Des séries plutôt logiques et de qualité.



FÉVRIER

5 février

Fire Power T06

Robert Kirkman et Chris Samnee

Robert Kirkman et Chris Samnee nous offrent ici la conclusion de leur saga enflammée !

D'abord, Owen Johnson apprit à maîtriser la puissance de feu... Ensuite, ce furent au tour de ses enfants. Est-ce que cela serait finalement une affaire de famille , ou bien Owen peut-il transmettre ses connaissances et former les autres à utiliser ce pouvoir ? Cependant, après avoir appris que Wei Lun a tué ses parents, Owen ne peut pas laisser le passé de côté...

12 février

Edenwood T01

Tony Daniel

Un adolescent est transporté malgré lui dans un monde terrifiant et prend part à une guerre séculaire entre sorcières et démons. Tony S. Daniel invente un univers sombre, violent et fascinant à la fois où survivre est la règle numéro un.

Rion Astor est un ado qui vit à William's Bay, dans le Wisconsin. Parti à la recherche de sa petite amie disparue, il est happé dans un pays magique appelé Edenwood, un royaume multidimensionnel où une guerre féroce oppose sorcières et démons depuis des siècles. Rion est chargé de mener une escouade de tueurs de démons. Mais le véritable secret réside dans l'armure magique que Bastille, son mentor, lui a confectionnée.

19 février

King Spawn T05

Todd Mcfarlane, Sean Lewis et Javi Fernandez

À l'instar de la série principale Spawn, le récit de King Spawn glisse vers les événements aux conséquences imprévues du #350 de la série ; un tournant dans l'univers bâti par Todd McFarlane qui va totalement rebattre les cartes...

Spawn est de retour dans la ville et à la recherche d'une créature qui terrorise la population sans abri de New York. Et cette créature n'est autre que Le Clown... Mais cette fois-ci, ce n'est pas Al Simmons qu'il recherche. Après qui en a-t-il cette fois ? Et, Spawn arrivera-t-il à temps pour les sauver ?

26 février

Invincible Univers - Tech Jacket T01

Robert Kirkman et E.j. Su

Alors qu'INVINCIBLE - la meilleure série de super-héros du XXIe siècle (dixit Robert Kirkman) - se termine, on le retrouve au coeur des aventures de Zack Thompson, un terrien qui découvre une mystérieuse et surpuissante armure de combat...

Les Geldariens sont une race d'êtres incroyablement intelligents, mais physiquement faibles et fragiles. Pour compenser ce trait, ils ont inventé la « Tech Jacket », un gilet dont chaque Geldarian est équipé à sa naissance. Zack Thompson, un terrien, entre en possession de l'une d'elles. Il comprend rapidement qu'un pouvoir infini s'accompagne de responsabilités infinies.

26 février

Si vous lisez ça, je suis déjà morte…

Matt Kindt et Dan Mcdaid

MATT KINDT laisse libre court à son talent de conteur, en axant son récit sur un personnage profondément humain. Il est associé ici à DAN McDAID pour une saga de SF, pleine de fureur, d'horreur et d'humour noir...

Robin est une journaliste. Elle accompagne les soldats américains qui se dirigent vers Terminus, une planète de merveilles peuplée de dieux de SF, pour faire le premier reportage sur ce nouveau territoire. Dix minutes après leur arrivée à destination, toute l'équipe des Marines est anéantie. Robin se retrouve seule pour survivre mais aussi poursuivre son reportage. Mais la mort guette Robin à chaque instant...

MARS

12 mars

Rocketeer - Nouvelles aventures

Dave Stevens était l'un des auteurs les plus doués de sa génération, et son Rocketeer a connu le succès dès sa sortie dans les années 1980. La crème des auteurs US rend ici hommage à sa création la plus emblématique.

Kurt Busiek, John Cassaday, Mike Kaluta, Darwyn Cooke, Bruce Timm ou encore Dave Gibbons sont quelques-uns des auteurs retenus pour cet album hommage composé d'une série de récits courts qui restent parfaitement fidèles à la création de Dave Stevens.

19 mars

The Goon - Intégrale volume V

Eric Powell

Eric Powell - auteur de Chimichanga, Hillbilly et Les Seigneurs de la misère - est un des piliers du catalogue Contrebande. Nous le prouvons en rééditant sa série phare The Goon dans cette intégrale initialement prévue en 5 volumes.

Ce qui reste de la race de sorcières du prêtre zombies s'en prend au Goon, le forçant à affronter ses cauchemars ou à perdre sa ville ! Le clan des sorcières croit qu'elle sera bientôt entre leurs mains et que l'âme meurtrie du Goon contribuera à la malédiction qui augmente leur pouvoir. Mais leur complot a-t-il détruit le Goon ou a-t-il créé un monstre trop sauvage pour qu'il puisse y résister ?

26 mars

Spectregraph

James Tynion IV et Christian Ward

Le nouveau JAMES TYNION IV (The Nice House on the Lake) débarque chez Delcourt. Au côté de CHRISTIAN WARD (Invisible Kingdom, Batman City of Madness), il propose un nouveau classique de l'horreur.

Un manoir étrange, niché sur la côte, à quelques kilomètres au nord de Los Angeles... Des rumeurs courent... On le dit hanté... Son propriétaire était un magnat de l'industrie, avec une étrange fascination pour l'occulte et le paranormal. Depuis des décennies, les hommes et les femmes les plus riches du pays cherchent à comprendre ce qu'il y construisait. Maintenant, alors qu'il vient de mourir, ils ont hâte de le découvrir...

AVRIL



2 avril

30 jours de nuit - Intégrale T01

Steve Niles et Ben Templesmith

Steve Niles et Ben Templesmith mènent ce « bal des vampires » basé sur une idée à la fois simple et géniale, qui fit d'ailleurs l'objet d'une excellente adaptation cinématographique.

Barrow, en Alaska, est une bourgade en apparence ordinaire. C'est aussi un endroit de rêve pour les vampires, car, durant l'hiver polaire, le soleil ne s'y lève pas pendant 30 jours consécutifs. 30 jours de nuit et de terreur durant lesquels une poignée de survivants, menés par le shérif local et son épouse, devront faire face au mal absolu !

9 avril

Spawn - Renaissance T16

Todd Mcfarlane, Rory Mcconville et Carlo Barberi

La série créée par Todd McFarlane atteint un point culminant ! Cet album marque également l'arrivée d'un nouveau dessinateur sur cette série principale, Brett Booth, qui officiait jusqu'alors sur Gunslinger.

Le combat afin de savoir qui va s'assoir sur le trône des Enfers atteint son paroxysme ! De nouvelles alliances se forment, tandis que de vieilles promesses sont brisées... Le trône de l'Enfer a été laissé vacant depuis les événement survenus dans Spawn #100 ! C'est avec le #350, dans le présent album, que cette question va trouver sa résolution !

9 avril

Barnstormers

Tula LOTAY et Scott SNYDER

Retrouvez Scott Snyder au scénario et les dessins époustouflants de Tula Lotay dans cette aventure à la Bonnie & Clyde, une folle histoire d’amour dans le milieu des cascades aériennes à l’aube de l’aviation.

16 avril

BPRD - L'Enfer sur terre - Intégrale T01

John Arcudi, Mike Mignola, James Harren, Tyler Crook et Guy Davis

Le Fléau des Grenouilles a été éradiqué, mais la Terre en est changée à jamais. Le B.P.R.D. poursuit son combat contre de terribles monstres et des humains souvent plus dangereux encore, que ce soient les membres d'un culte ou des zombies infestant une ville Russe ravagée.

23 avril

Monstress T09

Marjorie Liu et Sana Takeda

Marjorie Liu et Sana Takeda - également autrices de la trilogie Night Eaters - continuent d'explorer le monde de Maika dans cette série toujours surprenante.

Maika, Kippa et Ren retournent dans leur propre monde et découvrent qu'une année complète s'est écoulée en leur absence... et Zinn est de retour dans les griffes du père de Maika. Depuis la sécurité relative des îles aux épices contrôlées par les pirates, Maika et ses amis doivent trouver un moyen d'arrêter le déchaînement meurtrier du Lord Doctor avant qu'il ne détruise le monde connu.

23 avril

Lord Baltimore - Intégrale T02

Mike Mignola, Christopher Golden et Peter Bergting

Mike Mignola & Christopher Golden, associés à Ben Stenbeck (Poussière d'os) & Peter Bergting nous livrent la fin de cette magistrale et magnifique série d'horreur.

Lord Baltimore poursuit sa traque de l'assassin de sa femme, le maître vampire Haigus, à travers une Europe du début du XXe siècle dévastée par la guerre et le réveil des buveurs de sang. Baltimore a affronté Haigus au coeur de Londres, mais le combat est loin d'être terminé...

MAI

14 mai

Duck and Cover

Scott SNYDER et Rafael ALBUQUERQUE

Scott Snyder retrouve son compère d’American Vampire pour un récit complet influencé par les mangas postapocalyptiques, qui se déroule dans une étrange Amérique uchronique.

21 mai

Spawn - La Malédiction de Spawn T03

Todd McFarlane, Alan Mcelroy, Dwayne Turner et Clayton Crain

L'univers de Spawn est constellé de personnages secondaires. Cette série est constituée de divers récits complets qui explorent la chronologie de Spawn et mettent en scène des personnages comme Kimberly, Overt-Kill ou encore Hatchett.

28 mai

Torso

Marc ANDREYKO et Brian Michael Bendis

Ce récit "True Crime" signé Marc Andreyko (Stumptown) et Brian Michael Bendis (Sam & Twitch, Ultimate Spider-Man ) a toute sa place aux côtés de Stray Bullets et Ed Gein.

JUIN

11 juin

BRZRKR - Bloodlines Tome 2

Keanu REEVES, Matt KINDT et Ron GARNEY

La saga BRZRKR se poursuit au-delà de la trilogie fondatrice. Avec un personnage immortel, beaucoup d'histoires restent à raconter. Bloodlines est le 1er de ces albums qui reviennent sur le passé de B.

11 juin

Invincible Univers - Tech Jacket T02

Robert Kirkman et E.j. Su

Doté de cette combinaison surpuissante, Zack est devenu le Gardien Galactique de la planète Terre. Mais les pouvoirs quasi-infinis de cette armure de combat extra-terrestre lui confèrent également une responsabilté infinie. Pris au coeur d'une gigantesque bataille qui risque de tout anéantir, Zack va devoir s'unir à ses pires ennemis...

25 juin

Free Agents Tome 1

Kurt BUSIEK, Fabian NICIEZA et Stephen MOONEY

Co-créée et co-écrite par Kurt Busiek (Astro City, Arrowsmith) et Fabian Nicieza (Deadpool), avec Stephen Mooney (Rocketeer), cette nouvelle saga mêle très intelligemment SF et Super-Héros.

25 juin

Walking Dead - Clementine Tome 3

Tillie WALDEN

Tillie Walden conclut cette trilogie issue de l’univers créé par Robert Kirkman, consacrée à Clementine, l’héroïne des jeux vidéo Walking Dead de Telltale, avec un récit d'une rare sensibilité.

25 juin

Coffret Walking Dead Clementine