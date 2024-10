Delcourt publiera le dernier roman graphique d'Alan Moore

L'album vient tout juste de sortir au Etats-Unis que l'on apprend que Delcourt en proposera la version française dans un an. The Moon and Serpent Bumper Book of Magic est un roman graphique écrit par Alan Moore, et par Steve Moore, son mentor, mort aujourd'hui. Enfin, le livre s'apparente plus à un grimoire visant à expliquer, à raconter l'histoire et à pratiquer la magie. Eh oui, n'oubliez pas qu'Alan Moore est un passionné de sciences occultes !

L'ouvrage de plus de 350 pages est donc un ovni qui mêle prose, séquences de BD et illustrations. Plusieurs dessinateurs y participent comme Kevin O'Neill, Melinda Gebbie, John Coulthart, Steve Parkhouse, Rick Veitch et Ben Wickey. Titré tout naturellement La Lune et le Serpent Le Grand Livre de la magie en France, l'album sortira chez Delcourt à l'automne 2025.