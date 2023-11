[VF] Sélection MDCU de novembre 2023

Sortie le 08 Novembre 2023 chez Panini Comics

Brian Michael Bendis, Olivier Coipel, Collectif



Après avoir causé la séparation des Avengers, Wanda Maximoff, la Sorcière Rouge, est soignée par Magnéto et Charles Xavier. Mais alors que les X-Men et les New Avengers se rendent à son chevet, Wanda remodèle la réalité, transformant la Terre en un havre de paix pour les mutants…

(Contient les épisodes US House of M (2005) 1-8, Spider-Man: House of M (2005) 1-5, New Thunderbolts (2005) 11, Fantastic Four: House of M (2005) 1-3, Black Panther (2005) 7, Uncanny X-Men (1963) 462-465, Wolverine (2003) 33-35, Iron Man: House of M (2005) 1-3, Captain America (2005) 10, The Pulse (2004) 10, Cable & Deadpool (2004) 17, Incredible Hulk (2000) 83-87, Hulk: Broken Worlds (2009) 1, New X-Men (2004) 16-19, Exiles (2001) 69-71, Mutopia X (2005) 1, Decimation: House of M – The Day After (2006), Giant-Size Ms. Marvel (2006) 1, The Pulse: House of M Special (2005), précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : HOUSE OF M, SPIDER-MAN HORS SERIE 22, MARVEL HEROES HORS SERIE 4, X-MEN (V1) 111-114, WOLVERINE 148-150, MARVEL ICONS 14, MARVEL MEGA 26-27, MARVEL MONSTER EDITION: CABLE/DEADPOOL 2, MARVEL ICONS HORS SERIE 5, X-MEN EXTRA 57, ASTONISHING X-MEN 28-30 et 33, MARVEL DELUXE: X-MEN – BLOOD OF APOCALYPSE et inédits)

Prix : 90€