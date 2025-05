Le trailer d'Ironheart est là !

D'habitude, les trailers sont envoyés assez rapidement par Marvel Television afin de faire patienter les fans mais, pour le coup, ce n'est qu'un petit mois avant le top départ de la série qu'une vidéo a enfin été dévoilée ! Autant dire que l'attente aura été inhabituellement longue !

Mais passons et concentrons sur la vidéo en elle-même qui nous permet de revoir Dominique Thorne en Riri Williams après son intervention dans Black Panther: Wakanda Forever trois ans plus tôt mais aussi de découvrir Anthony Ramos en Parker Robbins / The Hood !

Voici la vidéo :

Pour rappel, la série sortira le 24 juin 2025. Il était donc on ne peut plus temps de balancer les images.