[Sorties Comics] Vendredi 16 Mai

Une bande dessinée sur le renard le plus mignon, le plus intelligent et le plus courageux qui soit ! Oui, c’est ça, TAILS !



Les meilleurs amis Sonic et Tails se rendent sur l’île aux Flickies pour des vacances bien méritées !

Mais les plages relaxantes et les belles montagnes ont été remplacées par des voies ferrées et des cristaux géants qui effraient les Flickies…



Tails devra faire preuve de courage pour vaincre le grand méchant de l’histoire : la sorcière Witchcart !



Et dans une seconde histoire, Sonic… passe son permis de conduire !

Prix : 12.95€