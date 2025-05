Superman de 1938 à aujourd'hui

Le Dernier Fils de Krypton . L'Homme d'acier. L'Homme de main. Superman a bien des surnoms mais aucun n'est plus important que celui de "Premier super-héros moderne". Avec lui, c'est un tout nouveau chapitre de l'industrie de la BD américaine qui s'ouvre. Un chapitre qui, près de 90 ans plus tard, n'est toujours pas terminé. Pour lui rendre hommage, je vous propose de revoir ensemble les grandes étapes de la vie de Superman . Un super-héros connu pour avoir un grand nombre de pouvoirs plus incroyables les uns que les autres mais dont on n'oublie toujours le principal, celui sans qui il ne serait pas Superman : sa bonté.

(ce sujet a été traité lors d'une conférence réalisée par nos soins au Rayon Vert de Volkrange édition 2025)

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity