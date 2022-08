[VF] Sorties Comics d'août 2022

Urban Comics

Le Joker s'est à nouveau échappé de l'asile Arkham. Relancé dans sa course criminelle, c'est à travers le commissaire Gordon et sa fille – Barbara – qu'il cherchera à atteindre personnellement son frère ennemi, Batman. KILLING JOKE est un récit d'une rare maîtrise narrative et graphique. Il ne faudra pas plus de 46 planches à Alan MOORE et Brian BOLLAND pour établir la complexité et l'intime dualité de la relation unissant Batman au Joker. Les auteurs livrent ici la quintessence de deux personnages emblématiques de notre culture, unis par une même folie. Preuve supplémentaire de son intemporalité : la conclusion de ce texte culte de la mythologie Batman fait aujourd'hui encore l'objet de passionnantes interprétations.

Contenu vo : Batman: The Killing Joke + Batman: The Man Who Laughs, soit l'équivalent des albums Kiling Joke et Joker : L'Homme Qui Rit, sans les bonus

Prix : 5.9€