[VF] Sorties Comics de juin 2022

Panini Comics



Pas de note

Stan Lee, Marie Severin



Le Géant Vert affronte Boomerang, un androïde tueur de Hulk et l'Abomination, son ennemi juré, qui apparaît ici pour la première fois. Et ça n'est que le début ! Hulk va affronter les plus puissants héros de l'univers Marvel : Le Silver Surfer, Namor et le Puissant Thor !

(Contient les épisodes US Tales to Astonish (1959) 80-101 et Incredible Hulk (1962) 102, précédemment publiés dans MARVEL : LES ORIGINES 4, LES TRESORS DE MARVEL 1968, Hulk Color 1-4, Vengeurs Color 4 et Etranges Aventures 39)

Prix : 36€