Commencer les comics : Venom

Chez Marvel, pas besoin de reboot. Les comics nous offrent des aventures formidables mais il est parfois difficile de se lancer dans la lecture lorsqu'on ne sait pas du tout par où commencer. Cependant, Marvel est connu pour son accessibilité et les auteurs ont laissé des portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Avec "commencer les comics" nous vous présenterons les derniers points d'entrée qui vous permettront de rattraper la parution actuelle sans trop de difficultés et sans trop dépenser.

Avec la sortie de Venom : Ça va être un carnage au cinéma, l'équipe MDCU a décidé de vous proposer un guide autour de l'un des Anti-héros les plus célébres de Marvel : Venom !

LES ORIGINES

Venom est apparu pour la première fois en 1988 dans les 2 dernières pages d'Amazing Spider-Man (Vol 1) #299, pour ensuite apparaître entièrement dans le numéro suivant avec ses origines expliquées. Venom étant la combinaison de deux personnages dont leurs premières apparitions remontent à plus loin. Le symbiote apparaît dans Amazing Spider-Man (Vol 1) #252 en 1984 et la seconde moitié du duo, Eddie Brock, de façon furtive dans Web of Spider-Man (Vol 1) #18 en 1986 pour finir par apparaître complétement dans Amazing Spider-Man (Vol 1) #300. Eddie Brock verra son background étoffé au fil du temps et verra une version plus moderne sur ses origines et ses débuts en tant que Venom dans la mini-série Venom: Dark Origin.

LE PERSONNAGE

Si le symbiote est vieux de plusieurs centaines années, il a connu plusieurs hôtes différents, qu'ils soient humains ou aliens. Cependant, il a clairement eu des hôtes plus permanents que d'autres, nous proposant différentes variations du personnage. On peut en citer trois qui ont fusionné pas mal de temps avec le Symbiote :

Eddie Brock (1988-2005 et 2017-) : L'hôte le plus connu et permanent du Symbiote. Ancien journaliste qui a perdu son job à cause de Spider-man, il fusionne avec le symbiote qui ont la même haine pour la même personne : Spider-man. Il commence à ses débuts par être un vilain avec un certain code éthique pour finir par devenir un anti-héros avec pour mantra de protéger les innocents. Il a fini par abandonner le symbiote à cause de la relation toxique entre eux et du cancer qu'il avait provoqué en lui. Après l'avoir vendu, il finira par adopter diverses identités allant d'Anti-Venom à Toxin jusqu'à finir par retrouver son premier amour pour le meilleur comme le pire.

Flash Thompson (2011-2016) : Ancien camarade de Peter Parker qui avait rejoint l'armée américaine, il perdit ses jambes lors d'une mission. Cela lui a valu d'être sélectionné pour le Projet Renaissance 2 pour servir d'hôte au Symbiote, le contrôler et servir sous le nom d'Agent Venom pour l'armée. Malgré une difficulté à gérer le symbiote, il le maîtrisa durant sa carrière jusqu'à le purger de ses émotions néfastes sur le monde natal des Symbiotes pour obtenir une symbiose parfaite et devenir Agent du Cosmos. Il finit par perdre le Symbiote en retournant sur Terre qui trouva d'autres hôtes avant de se réunir avec Eddie Brock. Pendant son temps en tant que Venom, il rejoindra les équipes Secret Avengers, Thunderbolts et les Gardiens de la Galaxie.

ENTOURAGE

Anne Weying / She-Venom : Ex-Femme d'Eddie Brock. Elle le quitta, ne pouvant supporter son obsession maladive pour Spider-man, avant de réussir à le convaincre d'arrêter sa Vendetta contre le Super-héros. Pendant un moment, elle fusionna avec le Symbiote et devint She-Venom. Sa peur envers le symbiote finit par la pousser au suicide.

Dylan Brock : Au début considéré comme le petit frère caché d'Eddie, il apprendra grâce au symbiote qu'il s'agit de son fils qu'il a eu avec Anne Weying et le symbiote Venom.

Spider-man : S'il fut d'abord un ennemi de Venom, leur relation à évolué avec le temps pour s'amenuiser et s'allier quand la situation l'exige.

Andrea Benton / Mania / Scream : Élève dans le Lycée où travaillait Flash Thompson quand il était Venom. Sa vie change quand Flash utilise son symbiote pour la protéger lui transférant une partie du costume qui se lie à elle, récupérant par la même occasion la "Hell-mark" que Venom avait depuis la bataille contre Blackheart. Sous le nom de Mania, elle combat le crime en Philadelphie seul ou avec Flash Thompson. Cela changera quand elle perdra son symbiote, pour lors de l'event Absolute Carnage récupérer celui de Scream.

Les Gardiens de la Galaxie : Sous la demande d'Iron Man, Agent Venom rejoint l'équipe des Gardiens pour servir de liaison avec la Terre. C'est grâce à l'équipe qu'il en apprend plus sur l'origine des Symbiotes et qu'il découvrira la planète d'origine de l’espèce. Il finit par quitter l'équipe lorsque cette dernière est bloquée sur la Terre.

VILAINS

Carnage : Tueur en série, il s'est retrouvé dans la même cellule qu'Eddie Brock et lors de son évasion, s'est fait contaminé par le symbiote donnant naissance à un nouveau symbiote qui fusionnera avec Cassidy pour devenir Carnage. Il possède des pouvoirs similaires à ceux de Venom à la différence qu'il peut créer des armes tranchantes avec son costume. Il est un adversaire récurrent de Venom le considérant comme tout ce qu'il déteste et à souvent croiser la mort pour revenir toujours plus puissant.

The Life Foundation Symbiotes : Lorsque Venom fut capturé par la Life Foundation, ils firent des expériences sur lui pour produire des enfants de Venom pour leurs propres bénéfices. Scream, Riot, Agony, Phage et Lasher en résultèrent.

The Jury : Groupe de soldats en armures qui furent conçus par le Général Orwell Taylor après la mort de son fils des mains de Venom.

Jack O’ Lantern : Lors de la période Agent Venom, il fut son principal Némésis. Enfant, il fut enlevé puis entraîné par le Maître du crime pour être son assassin personnel. Lors de sa première confrontation contre Agent Venom, il fut gravement blessé au visage perdant presque sa mâchoire.

Scorpion : Embauché par J. John Jameson , il servit de cobaye pour porter un costume possédant une queue cybernétique faisant penser à un Scorpion pour lutter contre Spider-man. L'expérience tourna mal, il ne put enlever le costume et accusa Jameson d'être à l'origine de son malheur. Il essaya plusieurs fois de le tuer et se confronta souvent à Spider-man. Il a été un hôte du Symbiote et possède depuis une certaine haine contre lui.

Poisons : Une race de parasites multiversels considérés comme les prédateurs naturelles des Symbiotes.

Knull : Aussi connu sous le nom de King in Black, il est le Dieu des Symbiotes. Faisant partie des premiers êtres de l'univers, il créa les Symbiotes pour en faire son armée et combattre la Lumière pour faire tomber les ténèbres dans tout l'univers. Cela s'arrêta quand Thor coupa sa connexion avec ses créations, ils se retournèrent contre leur maître pour l'enfermer au cœur de la planète Klyntar. Il est aussi le créateur de l'épée All-Black.

Recueil pour le néophyte :

Nous Sommes Venom

Synopsis : Venom est un personnage ambigu qui a toujours fasciné le public. Depuis sa création dans les pages d'Amazing Spider-Man à Venomverse, en passant par sa période en tant qu'Avenger, découvrez son parcours à travers une sélection d'épisodes tirés de toutes les époques.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Venom a connu un parcours éditorial assez chaotique et vouloir proposer un échantillon représentatif de sa carrière dans une anthologie était assez casse-gueule. Panini a opté pour un choix raisonnable en faisant des impasses sur les incarnations les moins intéressantes. Se concentrer sur les débuts de Venom dans Amazing Spider-Man est une bonne idée et le néophyte ne sera pas déçu. On regrettera cependant l'absence du run de Remender (le meilleur sur le personnage) et celui de Donny Cates qui vient de commencer et qui s'annonce très prometteur.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Spider-man Vs Venom

Synopsis : Lorsque Venom et Spider-Man étaient ennemis jurés, leurs combats étaient toujours mémorables. En voici quelques-uns, parmi lesquels l'épisode 375 d'Amazing Spider-Man , inexplicablement resté inédit en France jusqu'à aujourd'hui !

Comment je lis ça : Dans la collection BEST OF MARVEL.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un bon complément aux épisodes de Nous Sommes Venom et de prélude au récit Venom : Mortelle Protection. Notamment l'épisode 375 qui permet d'avoir en VF le moment où Venom décide de devenir un anti-héros. Le dernier récit est plus anecdotique et nous propose un énième affrontement avec Venom qui retrouve ses mauvais penchants.

Venom : Mortelle Protection

Synopsis : Venom déménage à San Fransisco et décide de devenir un héros ! Mais la méthode du nouveau justicier est un tantinet violente et Spider-Man ne cautionne pas ce nouveau « super-héros ». Découvrez aussi de nouveaux symbiotes comme Scream et Agony ! La première mini-série sur Venom par son créateur.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Hors Collection.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : L'un des meilleurs récits sur Venom , qu'il serait dommage de ne pas découvrir. Une mini-série qui décortique le personnage et son envie de faire le bien, alors que ses mauvaises habitudes le poursuivent. Il est intéressant de le voir évoluer dans une autre ville, et la lecture se veut plaisante.

Venom Vs Carnage

Synopsis : Si Carnage a toujours été un tueur sanguinaire, Venom s’est parfois rangé du côté des gentils. Mais que se passe-t-il quand un être symbiotique encore plus puissant qu'eux fait son apparition ? Trois mini-séries mettant en scène les deux symbiotes par le dessinateur de La Guerre du Messie.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un gros volume qui regroupe trois mini-séries plus en lien avec Carnage que Venom . C'est le cas des deux dernières mini qui se passent plusieurs années après la première et ont le mérite d'avoir le même fil narratif concernant le retour de Carnage après sa "mort" dans la série New Avengers. Des lectures sympathiques et fun qui bénéficient du dessinateur Clayton Crain dont le style qui convient à l'univers des symbiotes.

Venom : La Naissance Du Mal

Synopsis : Découvrez les premiers pas d'Eddie Brock et du symbiote avec qui il s'associe pour devenir Venom ! L'un des personnages les plus importants de l'univers de Spider-Man a les honneurs d'un album contant ses origines, dans un album MARVEL MUST-HAVE à prix mini !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un récit qui permet de montrer un Eddie Brock plus complexe. Le tout permet également de montrer et de vivre des événements qui n'étaient juste là que mentionnés. Après, l'appellation Must-have pour cette histoire est peut-être exagérée, mais ça reste une bonne lecture. Le dessin est assez particulier, mais représente bien l'aspect visqueux du symbiote.

Venom

Synopsis : Flash Thompson est le nouveau Venom ! Mais chaque fois qu'il se lie au symbiote, s'il retrouve l'usage de ses jambes, il risque aussi de plus en plus de se faire dévorer par la personnalité du terrible extraterrestre. Avec des épisodes liés à Spider-Island !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe (2 tomes paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Oui, Donny Cates a su faire de Venom une excellente série. C'était inattendu car jusqu'à présent, le personnage n'avait pas eu droit à des fins passionnants. Sauf un. Celui de Rick Remender. Son Venom est passé sous les radars et c'est bien dommage car on y retrouve beaucoup de ce qui fait le sel des oeuvres de l'auteur. Même si ce n'est pas à la hauteur de son Uncanny X-Force, cette lecture est un réel plaisir. Attention toutefois pour les fans d'Eddie Brock , c'est le Venom version Flash Thompson dont il est question ici.

Période Marvel NOW! :

Les Gardiens De La Galaxie Tome 2

Synopsis : Après avoir combattu aux côtés des X-Men, les Gardiens de la Galaxie reviennent avec de nouvelles recrues dans leurs rangs : Captain Marvel et Venom ! Ils ne seront pas de trop pour retrouver la trace de Star-Lord , porté disparu... Une aventure qui va dévoiler des secrets remontant à la saga Annihilation, dans le cadre du crossover Original Sin . Comment Star-Lord , Nova et Thanos sont-ils revenus du Cancervers ? La réponse est ici ! En plus : un voyage sur la planète des symbiotes où est né Venom.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe (2 tomes paru).

Prérequis : Le tome 1 de la série ?

L'avis de MDCU : Il se passe enfin quelque chose dans cette série. Profitez du sursaut de Bendis pour avoir enfin l'explication sur le retour de certains personnages du Cancerverse. Cela vient tard, sans doute trop tard, c'est décompressé comme tout bon (ou mauvais) récit de Bendis mais les réponses sont enfin là. Quant à la visite de la planète Venom , elle réserve son lot de surprise, avec la découverte de la vraie nature des symbiotes. Bendis qui fait avancer le Schmilblick, ça mérite le coup d'oeil.

Période All-New, All-Different Marvel :

Venom : Chevalier de L'espace

Synopsis : Flash Thompson est devenu l’hôte du symbiote Venom . Grâce à lui, l’ancien soldat a opéré comme agent du S.H.I.E.L.D., avant d’être propulsé dans l’espace aux côtés des Gardiens de la Galaxie. Il est désormais un agent du cosmos, œuvrant pour la paix à travers la galaxie tout entière. Mais ses premières missions se révèlent plus compliquées qu’il ne l’avait prévu.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Les Gardiens De La Galaxie Tome 2 : La Fin des Gardiens pour en savoir plus sur l'origine du nouveau statut de Venom .

L'avis de MDCU : Après Secret Wars, Venom/Flash Thompson se retrouve parmi les Gardiens de la Galaxie et dans cette série, c’est son titre d’Agent du Cosmos auquel s’intéresse le récit. Une aventure spatiale sympathique à suivre avec les très jolies planches d’Ariel Olivetti (avant que Gerardo Sandoval ne lui succède) mais qui s’avère assez auto-contenue et sans grande conséquence. Après est ce que cette histoire vaut un Deluxe ? Les kiosques qui ont publié ces numéros sont amplement suffisants.

Venom

Synopsis : Lee Price est un Ancien ranger, déclaré invalide depuis la dernière guerre à laquelle il a participé. Pour surmonter ses difficultés financières, il accepte de travailler pour la société Alchemax qui le charge de jouer les gardes du corps lors d’un deal. L’échange tourne et, alors que Lee semble bien mal embarqué, le symbiote Venom apparaît et se jette sur lui. Débute ainsi une association pour le moins fructueuse entre un Parasite désirant un hôte à sa mesure et un homme en quête de vengeance. Puis assistez au grand retour d'Eddie Brock !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Nouvelle direction pour le personnage qui après un premier arc où le symbiote se lie avec un nouvel hôte, retombe dans les classiques avec le retour de la fusion entre Venom et Eddie Brock . Un retour assez mitigé puisqu'on sent que le nouveau statut quo a été accéléré pour revenir au Venom classique. Les dessins sont majoritairement assurés par Gerardo Sandoval qui a un trait avec des corps disproportionnés et très musclés qui fait penser au style manga.

Période Legacy :

Spider-man/Venom - Venom inc.

Synopsis : Maniac a mis la main sur une partie du symbiote qu’il a l’intention d’utiliser pour bâtir un empire criminel.Pour l'empêcher de nuire, Spider-Manet Venom vont devoir faire équipe et recruter Flash Thompson et la Chatte Noire . Un volume indépendant, crossover entre les séries Amazing Spider-Man de Dan Slott et Venom de Mike Costa.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy ou le tome 2 de Venom .

Prérequis : Venom Tome 1 : Un Nouvel Hôte.

L'avis de MDCU : Un crossover sympathique mais pas inoubliable. Il permet surtout d'instaurer un nouveau rôle pour Flash Thompson et de régler le cas de Lee Price. Graphiquement, on est loin des sommets qu'atteindra Stegman dans la série Venom de Cates.

Venomverse

Synopsis : Les Poisons chassent les symbiotes à travers le multivers. Transporté dans un monde qu'il ne connaît pas, avec une troupe de super-héros vénomisés, Venom va lutter pour sa survie, celle de son espèce et de tout le multivers ! Retrouvez le récit complet et son prologue Edge of Venomverse.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Avec le retour d'Eddie Brock en Venom et le regain de popularité du personnage, Marvel nous a proposé un Spider-verse du pauvre. Certaines histoires sont sympathiques et on serait curieux d'en lire plus, mais cela reste pauvre et sans trop d'entrain. Le trop-plein de venom alternatif fatigue plus qu'autre chose. Niveau dessin, on retiendra Ina coello avec un trait énergétique qui convient à merveille aux scènes d'actions et aux différents designs de Venom.

X-men Blue Tome 2

Synopsis : Les X-Men traversent le portail de Magnéto pour remonter le temps, dans l'espoir de sauver le passé. Mais tout ne se déroule pas comme prévu et Cyclope , Marvel Girl, le Fauve , Iceberg et Angel se retrouvent projetés dans l'espace-temps. Le chemin du retour sera bien dur à trouver… Les protégés de Xavier doivent ensuite s'allier à un partenaire improbable, Venom, et s'embarquer dans une aventure cosmique ahurissante.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Venomverse.

L'avis de MDCU : Le retour des premiers X-Men a été une mauvaise idée et les auteurs qui se sont succédés sur le titre n'ont pas fait des merveilles. Ici, Cullen Bunn parvient à écrire des scénarios qu'on oublie sitôt après avoir refermé le livre. Autant dire que ce n'est pas indispensable.

Venom : Venomized

Synopsis : Les Poisons sont prêts à attaquer l'univers Marvel. Pour se dresser sur leur route, Venom va devoir mettre en place tout ce qu'il a appris durant Venomverse et Poison X. Et surtout, il va devoir réussir à convaincre Spider-Man de travailler ensemble !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Venomverse et X-men Blue Tome 2.

L'avis de MDCU : Cullen Bunn nous propose un récit distrayant sans tenter d'aller réellement au-delà. Dommage. La partie graphique n'en est pas moins intéressante cela dit.

Période Fresh Start :

Venom

Synopsis : L'ennemi le plus puissant que Venom ait jamais rencontré. Quand un mal ancestral et primitif se réveille, une créature tout aussi redoutable surgit : Venom ! Le symbiote reste le protecteur des innocents de New York, mais cette menace pourrait le contraindre à renoncer à tout ce qui compte pour lui, y compris son hôte humain, Eddie Brock ...

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel (5 tomes paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Si comme moi vous n'avez jamais aimé la moindre série Venom , ne perdez pas espoir. Donny Cates va vous prouver qu'on peut faire quelque chose de passionnant avec cet anti-héros. Avec une ambiance sombre et désespérée, il prend d'emblée ses marques, aidé en cela par un Ryan Stegman particulièrement inspiré. Une réussite qui se confirmera au fil des tomes, un run qui est déjà considéré comme un classique. Ne passez pas à côté.

Absolute Carnage

Synopsis : Carnage est de retour, plus puissant que jamais ! Cletus Kasady, investi de nouveaux pouvoirs, s'est fixé une mission : massacrer tous ceux qui n’ont jamais porté un symbiote. Et autant dire qu'à New York, ils sont nombreux, même parmi les super-héros Marvel. Deadpool, Hulk, Captain Marvel, les Fantastiques... sont tous des cibles ! C'est le début d'un affrontement sanglant et terrifiant que Spider-Man et Venom ne pourront évidemment pas mener seuls. Avengers, rassemblement !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel ou Marvel Absolute.

Prérequis : La série Venom de Donny Cates.

L'avis de MDCU : Nouvel event en lien avec l'intrigue de Venom par Cates qui nous propose un récit blockbuster efficace. L'event démarre très bien avec un numéro 1 fantastique en terme de rythme et d'enjeux pour se terminer de façon plus classique. Si le récit se tient bien, il est préférable d'avoir suivi le titre Venom pour mieux profiter de l'event. Ainsi que de lire les tie-ins écrit par Cates. La partie graphique est sublime, reproduit l'aspect poisseux et visqueux des Symbiotes et offre des moments iconiques même si le trait est plus brouillon vers la fin.

King In Black

Synopsis : Après avoir ravagé la galaxie, Knull, Dieu des Symbiotes, arrive sur Terre avec une armée de dragons prêts à réduire la planète en cendres. Tous les héros, des Avengers aux X-Men en passant par Spider-Man et, bien sûr Venom , sont sur la brèche, mais la bataille est-elle perdue d'avance ? Faudra-t-il se résoudre à livrer Eddie Brock à Knull ? Et si ce n'était pas ce que l'être maléfique était venu chercher sur Terre ?

Comment je lis ça : En Kiosque soit en version classique ou collector en 4 tomes.

Prérequis : La série Venom de Donny Cates et Absolute Carnage.

L'avis de MDCU : La série principale de ce King in Black, dont les deux premiers numéros sont contenus ici, est de très haut niveau et continue le magnifique travail de Cates et Stegman sur Venom , montant encore les enjeux d'un cran. C'est une raison suffisante pour acheter ce titre, qui contient également des tie-ins, comme toujours de qualités et intérêts hétérogènes.

Les Comics, c'est pour les gosses aussi :

Spider-man & Venom : Double Peine

Synopsis : Dans cette étonnante aventure pensée pour les plus jeunes lecteurs, Spider-Man et Venom sont colocataires ! Mais le terrible symbiote a créé une machine permettant de changer de corps, et le voilà qui pirate celui de Spider-Man pour s'amuser en ville !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Kids

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.