[Review VF] Spawn - Scorched - L'escouade Infernale tome 3

Comme les autres nouvelles séries Spawn, Scorched arrive à son troisième tome. Après un tome 1 qui lançait le principe d’une équipe de Spawn, et un tome 2 dans la continuité, voyons ce que donne ce tome 3.

Le précédent tome concluait une intrigue avec Curse, et le tome 3 part donc dans une autre direction. Le sujet de l’histoire est toujours de récupérer des documents, des informations importantes pour la guerre que mènent les Spawn. Une équipe réduite composée de Miss Spawn, du Rédempteur et du Streum, s’attaque alors à un personnage inédit, le Spawn Mandarin . Ce tome 3 commence clairement à montrer des premiers signes d’essoufflements, mais un peu dans la lignée des autres séries. Celles-ci ont d’ailleurs su proposer de nouveaux éléments pour relancer la machine.

Scorched reste une série soutien aux deux principales autres que sont Spawn Renaissance et King Spawn. L’élément qui va relancer son tome 3 provient finalement de la série King Spawn, où une brèche est ouverte dans les zones aveugles. L’escouade le découvre et cherche à les celer. Du coup, il y a deux menaces dans cet album, un groupe d’ennemis puissants qui se forme, et ces ouvertures vers le ciel et l’enfer contre lesquelles l’escouade doit s’unir pour éviter l’invasion, et ne pas risquer l’apocalypse.

Des informations intéressantes sont données sur ces menaces. Les antagonistes sont plutôt bien trouvés, avec de bons designs. Le nouveau danger est d’une ampleur inédite pour du Spawn. Elle est en cohérence avec l’idée d’une équipe de Spawn plus puissante qu’un Spawn tout seul. Elle permet surtout de renouveler l’intérêt de la série, avec une intrigue qui devrait durer un peu.

La composition de l’escouade varie aussi beaucoup en fonction des situations. L’idée est bonne, et permet de casser les habitudes. Les membres ont d’ailleurs une morale plus ou moins prononcée, et l’équipe est souvent plus proche du Suicide Squad que de la Justice League.

La publication en tomes peut poser quelques problèmes, puisqu’ici, il y a une référence au Spawn Renaissance 14 qui n’est pas encore paru. C’est un léger spoiler, mais c’est dommage, et pas sûr que lire ce tome 14 avant évite le problème, nous verrons bien.

Pour terminer, la grande force de la série reste les dessins. Le scénario se cherche un peu par moment, même s’il semble avoir trouver un bon sujet cette fois-ci, mais les dessins sont toujours là pour rattraper le tout. Plutôt tape-à-l’œil, Stephen Segovia nous offre de très belles planches. Bref, si vous avez lu les précédents tomes, c’est toujours aussi chouette !