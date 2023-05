[VF] Sorties Comics de mai 2023

Vestron



Pas de note

Le monde est redevenu magique, et un empire du mal qu’on croyait hors d’état de nuire renaît de ses cendres : Cobra. Sous l’impulsion de son nouveau leader, des reliques antédiluviennes sont réunies pour provoquer le nouvel avènement d’une force démoniaque colossale. Une équipe de soldats menée par la téméraire Scarlett est chargée d’empêcher la fin du monde… mais des événements se déroulant à des milliards de kilomètres et dans une autre réalité viendront perturber leur mission et provoquer plusieurs futurs !



Tie-in à l’album VISIONARIES (dont les événements viendront perturber ce récit à plusieurs reprises) et suite de l’album M.A.S.K. X G.I. Joe « King Cobra », Scarlett’s Strike Force, est une histoire dingue écrite, probablement sous emprise, par Aubrey Sitterson (No One Left to Fight, The Worst Dudes), illustrée par Nelson Daniel (The Cape, TMNT, Judge Dredd) et complétée par deux fins alternatives de Paul Allor (Les Gardiens de la Galaxie) et Corey Lewis (X-Men: Nation-X). BOoOoOm !

Prix : 17.95€