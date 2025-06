[Sorties Comics] Vendredi 20 Juin

Urban Comics

Smallville, Kansas. Le jeune Clark, élevé par Jonathan et Martha Kent, ses parents adoptifs, découvre en grandissant qu'il possède des capacités hors du commun. Après avoir sauvé un habitant d'une tornade, il découvre qu'il vole, qu'il dispose d'une force surhumaine, et de sens extrêmement développés. Le temps passe, Clark finit de prendre son envol, pour Metropolis et une future carrière de journaliste, loin de se douter que pour lui, l'histoire ne fait que commencer...

Contenu vo : Superman: For All Seasons #1-4

Prix : 24.99€