Deadpool/Batman aura des backups Captain America/Wonder Woman, Daredevil/Green Arrow...

On en sait plus !

C'est à travers les sollicitations du mois de septembre que l'information est tombée. Le très attendu crossover Deadpool / Batman des éditeurs Marvel / DC aura droit à des histoires backups. Au nombre de trois, le premier rassemble deux super-héros iconiques, le deuxième deux super-héros plus urbains tandis que le troisième est un gros what the fuck. Les voici :

Captain America/Wonder Woman par Chip Zdarsky et Terry Dodson

Daredevil/Green Arrow par Kevin Smith et Andy Kubert

Jeff the Land Shark/Krypto par Kelly Thompson et Gurihiru

A noter que le scénariste du titre, Wells, qui sera accompagné de Greg Capullo, a fait une déclaration assez fun sur le sujet :

Après avoir écrit Amazing Spider-Man durant soixante numéros, j'ai dit à Marvel que j'avais besoin d'une pause. Marvel m'a dit que je pouvais faire ça ou alors que je pouvais écrire un comics Deadpool / Batman avec le meilleur dessinateur de Batman de notre génération. Je n'ai plus eu besoin de pause.

Capullo, de son côté, voit ce crossover comme étant, sans doute, l'apogée de sa carrière.

Sortie le 17 septembre.