Commencer les comics : Les Gardiens de la Galaxie

Chez Marvel, pas besoin de reboot. Les comics nous offrent des aventures formidables, mais il est parfois difficile de se lancer dans la lecture lorsque l'on ne sait pas du tout par où commencer. Cependant, Marvel est connu pour son accessibilité et les auteurs ont laissé des portes ouvertes pour les nouveaux lecteurs. Avec Commencer Les Comics, nous vous présenterons les derniers points d'entrées qui vous permettront de rattraper la parution actuelle sans trop de difficultés et sans trop dépenser.

Avec la sortie du dernier film de la trilogie des Gardiens de la Galaxie, MDCU a décidé de proposer un nouveau guide consacré à l’équipe cosmique de l’univers Marvel : Les Gardiens de la Galaxie. Une équipe à la fois vieille mais aussi récente qui a connu une popularité importante grâce aux films de James Gunn. Cette équipe est devenue, depuis les années 2000, un élément important de l’univers cosmique chez Marvel et on va se charger de vous la présenter aujourd'hui !

LES ORIGINES

L’équipe connaît deux versions différentes qui n’ont de commun que le nom de l’équipe, ayant chacune des origines différentes. La première version, appelée "l’équipe classique", est naît en 1969 dans Marvel Super-heroes (Vol 1) #18 par Arnold Drake et Gene Colan. L’équipe moderne formée suite à Annihilation Conquest apparaît en 2008 dans Guardians of the Galaxy (Vol 2) #1 par Dan Abnett, Andy Lanning et Paul Pelletier.

LES PERSONNAGES

Les Gardiens de la Galaxie comme pour beaucoup d'équipes de Super-héros, se compose des membres fondateurs et d'autres personnages qui vont fréquemment changer en fonction des runs. Ainsi, si l’équipe s'est faite rejoindre par de nombreux Super-héros, cosmiques ou terriens, elle retourne souvent à sa composition initiale. Comme dit plus haut, l’équipe a été façonnée par deux compositions d’équipes, dont la seconde servira d’inspiration principale pour les films du MCU.

L’équipe classique / La première équipe :

Major Victory : Un combattant humain qui fut parmi les premiers astronautes du 20 ème siècle. Il porte constamment une combinaison pour survivre. Il possède des pouvoirs psychokinétiques et utilise le bouclier de Captain America . À un moment, il rejoint l’équipe moderne.

Charlie-27 : Seul survivant de la colonie terrienne de Jupiter, il a été génétiquement modifié pour résister à la gravité de la planète. En conséquence, il a une masse musculaire imposante et une super-force. C’est aussi le pilote de l’équipe.

Martinex : Seul survivant de la colonie terrienne de Pluto, il peut générer des vibrations qui lui permettent d’altérer la température de ce qu’il touche.

Starhawk : Un mutant descendant d’un Super-héros terrien. Il produit une énergie lumineuse qu’il peut convertir en rayon d’énergie. En plus de pouvoir voler et de posséder des capacités surhumaines, il peut prédire des évènements à venir.

Yondu : Originaire de la planète Centauri IV, c’est un archer mystique redoutable qui tire des flèches yaka dont il peut contrôler la trajectoire.

Nikki : Originaire de la colonie terrienne de Mercure, elle a été génétiquement modifiée pour résister aux conditions difficiles de sa planète natale. Elle peut résister à de fortes chaleurs et diverses radiations. La température corporelle de son corps est très elevée, au risque de brûler ceux qui la touchent.

L’équipe moderne / La seconde équipe :

Star-Lord / Peter Quill : Il a connu plusieurs origines, comme un élu humain choisi par le Sun Master pour sauver la galaxie ou fils d'un roi alien. Ce qui ne change pas, ce sont ses pistolets élémentaires capables d’utiliser les quatre éléments (Feu, Eau, Air et Terre).

Drax : Ancien humain qui périt avec sa fille Heater lors d’un accident de voiture, il fut ressuscité par Kronos dans un nouveau corps avec pour obsession de de tuer son assassin : Thanos. Il est considéré comme l’un des plus grands guerriers de la galaxie, son comportement a beaucoup varié passant de benêt à un stratège intelligent.

Gamora : La femme la plus dangereuse de l’univers, elle est aussi la fille adoptive de Thanos à qui elle voue une haine féroce et cherchera à le tuer. Elle fut pendant un temps l’amante d’Adam Warlock.

Rocket Raccon : C’est un raton laveur génétiquement modifié de la planète Halfworld. Il est un grand spécialiste de tous types d’armes et d’explosifs. Il est lié d’amitié avec Groot et font les 400 coups ensemble.

Groot : Souverain de la Planète X, c’est un arbre humanoïde qui peut utiliser son corps pour faire pousser des excroissances. Il peut aussi se régénérer tant qu’il reste un morceau de lui. Si à ses débuts, il parlait normalement, depuis qu’il a rejoint l'équipe, il a la particularité de ne savoir dire qu’une phrase : I Am Groot (Je Suis Groot en VF), pour parler.

Adam Warlock : Un être artificiel créé par l’enclave comme l’humain parfait. Il connut plusieurs fois la mort et se réincarna à chaque fois. Il possède des pouvoirs cosmiques immenses et fut le possesseur de la gemme de l’esprit.

Captain Marvel / Quasar / Martyr / Phyla-Vell : Fille du premier Captain Marvel (Mar-Vell). Elle a souvent changé d’identité et de pouvoir au cours de sa carrière. Elle entama une relation avec Moondragon.

Mantis : Une humaine considérée comme la Madone Céleste, elle est censée donner naissance à l’être le plus important de l’univers. Elle possède des pouvoirs télépathiques en plus d’être une spécialiste en arts martiaux. Elle a la particularité de parler d’elle à la troisième personne.

L’équipe se verra rejointe par d’autres super-héros galactiques et terriens, mais retournera souvent à la composition vue dans le premier film. Parmi les plus marquants, on peut citer :

- Moondragon : Fille de la version humaine qui était Drax, elle fut sauvée par Mentor, le père de Thanos lors d’un accident de voiture causé par lui. Elle possède des pouvoirs télépathiques en plus d’être une spécialiste en art martiaux. Elle peut aussi se transformer en dragon.

- Angela : Une guerrière immortelle que les lecteurs de Spawn connaissent bien. Dans l'univers Marvel, il se trouve qu'elle est la sœur cachée de Thor .

- Venom / Flash Thompson : Ancien bourreau de Peter Parker , il rejoint un programme pour devenir le nouveau Venom. Sous les ordres d’Iron Man, il est envoyé dans l’équipe pour consolider les liens avec la Terre. Son séjour avec l’équipe lui permettra de découvrir les origines des Symbiotes et de purifier le sien.

- Captain Marvel / Miss Marvel / Carol Danvers : Ancienne officier de l’United States Air Force, qui suite à un accident développe les mêmes pouvoirs que Mar-Vell. Elle se fera appeler Miss Marvel pendant des années avant de reprendre le titre de Captain Marvel .

- Kitty Pryde : Membre de longue date des X-men qui a le pouvoir de phaser à travers tout (elle possède le pouvoir d’intangibilité). Elle démarre une idylle avec Star-Lord jusqu’à presque devenir sa femme, ce qui l’amène à rejoindre l’équipe. Elle portera même le rôle de Star-lord pendant une courte durée lorsque Peter Quill devient le roi de la planète Spartax.

- La Chose : Membre éminent des 4 Fantastiques, qu’on ne présente plus. Aprés la disparition de la moitié de l'équipe suite à Secret Wars, il rejoint l'équipe pour devenir enfin astronaute et se changer les idées.

- Nova / Richard Riders : Jeune terrien qui, grâce à un casque Nova , devient Membre du Nova Corps. Il en devient l’unique survivant après la première vague d’annihilation, ce qui lui confère toute la puissance de la Nova Force pour devenir surpuissant. Servant d’alliée fréquent aux Gardiens , il rejoint réellement l’équipe des années plus tard pour affronter les Dark Olympiens.

VILAINS

Badoons : Une race reptilienne de conquérants et esclavagistes derrière la formation de l’équipe originelle. Ce fut aussi les antagonistes pour l’équipe moderne durant l'ère Marvel NOW !

Annihilus : Maître de la zone négative et de la vague d’annihilation. Il a tenté d'envahir et de consommer plusieurs fois la galaxie avant de se faire repousser par ses peuples.

Universal Church of Truth/Eglise Universelle : Un empire d'extrémistes religieux, vénérant Magus, la version maléfique d’Adam Warlock.

J-son : Roi de la planète spartax, il est le père de Peter Quill alias Star-Lord. Malgré l’affection qu’il semble porter pour son fils, il cherchera plusieurs fois à l’éliminer quand il se met en travers de son chemin.

Thanos : Surnommé aussi le Titan Fou, il est obsédé par la mort et lui voue un amour fou, mais impossible, cela va l’amener plusieurs fois à commettre des crimes en son nom. C’est un grand stratège qui a manié le gant de l'infini et s'est retrouvé confronté à plusieurs groupes de super-héros, dont les Gardiens de la galaxie. C’est aussi le père adoptif d’une des membres de l’équipe, Gamora.

Recueil pour le néophyte :

Nous Sommes Les Gardiens De La Galaxie

Synopsis : Groot date de l'époque où Marvel s'appelait Timely Comics, Star-Lord a été écrit par Chris Claremont, Rocket Raccoon a été créé dans un comic book en noir et blanc… Découvrez toutes les anecdotes sur les Gardiens de la Galaxie au travers d'une sélection de récits venant de toute leur longue histoire.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Bien pratique pour s'y retrouver entre les différentes incarnations de l'équipe, cette anthologie sera utile aux lecteurs mais ne pourra leur présenter les Gardiens sous leur meilleur jour puisque ceux-ci s'épanouissent dans les grandes sagas. Or, le format anthologique les cantonne ici aux courts récits ou aux introductions. Un bon choix d'épisodes mais qui ne doit pas vous faire oublier que les plus belles sagas des Gardiens resteront à découvrir dans d'autres collections.

Points d'Entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Les Gardiens De La Galaxie - Intégrale

Synopsis : Découvrez la toute première équipedes Gardiens de la Galaxie ! Au XXXIème siècle, le major Vance Astro, Martinex T'naga, Charlie-27 et Yondy Udonta sont les derniers survivants de leurs civilisations. Ces Avengers du futur vont alors défendre la Terre contre de redoutables extraterrestres : les Badoons ! Retrouvez également Captain America , la Chose ainsi que les Défenseurs.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale en 8 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Pas grand-chose à voir avec le film. Pas les meilleurs personnages ni épisodes de Marvel. Les néophytes peuvent passer leur chemin mais les puristes et les complétistes seront enchantés de cette excellente initiative de Panini.

Annihilation

Synopsis : La galaxie est menacée comme jamais auparavant. La Vague d'Annihilation d'Annihilus s'est déversée depuis la Zone Négative et elle détruit tout sur son passage, ne laissant aucun survivant. Pour s'opposer à cette force irrésistible, les héros cosmiques de l'univers Marvel que sont Nova , Star-Lord, Drax ou encore le Silver Surfer vont devoir puiser dans leurs ressources.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have ou Marvel Omnibus.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un des meilleurs récits et event de l'univers Cosmique Marvel. C'est ici qu'on (re)découvre les personnages cosmiques de l'éditeur et surtout ce récit aura des conséquences sur de nombreuses années avec d'autres events à venir par la suite. C'est juste dommage d'avoir seulement la mini-série finale.

Annihilation Conquest

Synopsis : Alors que l'univers est en lambeaux après la guerre menée par Annihilus, une menace tout aussi terrible s'abat sur Hala, le monde des Krees. D'anciens alliés refont équipe pour faire front, mais leurs forces ne sont pas suffisantes face au Phalanx. De nouveaux héros doivent prendre la relève. Retrouvez Nova , Star-lord, Drax, Gamora mais aussi Mantis, Ronan, Rocketet Groot dans une saga cosmique explosive !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Omnibus.

Prérequis : Annihilation.

L'avis de MDCU : On reprend la formule d'Annihiliation : une succession de mini-séries qui forment un tout autour d'un événement cosmique. On ne change pas une équipe qui gagne. Même si l'effet de surprise est passé, ça a permis de consolider le volet cosmique de Marvel et de mener au run mémorable de Manning et Abnett. Toutes les équipes artistiques ne sont pas au même niveau mais ça reste un classique.

Les Gardiens De La Galaxie (En rupture)

Synopsis : Réunis durant Annihilation:Conquest, les Gardiens de la Galaxie s'apprêtent désormais à protéger l'univers ! Retrouvez Star-Lord , Drax le Destructeur , Rocket Raccoon,Gamora, Adam Warlock, Quasar et bien d'autres héros cosmiques dans de fantastiques aventures. Ils sont notamment opposés aux terribles Skrulls !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 3 tomes ou Marvel Must-Have.

Prérequis : Annihilation et Annihilation Conquest.

L'avis de MDCU : Découvrez ou redécouvrez pourquoi ce comic-book narrant les aventures de 3e couteaux cosmiques a séduit Marvel au point de dépenser des millions pour en faire un film. C'est tout simplement excellent. Merci Abnett et Lanning qui ont osé et réussi à rendre le cosmique à nouveau intéressant. Tout ça avec un arbre qui ne sait dire qu'une phrase et un raton-laveur surarmé.

Thanos Imperative

Synopsis : Le Cancervers, un univers où la Vie est devenue incontrôlable, est parvenu à entrer dans notre dimension. Pour protéger la réalité, Nova, les Gardiens de la Galaxie et le Silver Surfer n'ont d'autres choix que de s'allier au champion de la mort : le sinistre Thanos !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Annihilation, Annihilation Conquest et Les Gardiens De La Galaxie.

L'avis de MDCU : Effectivement, la galaxie Marvel selon Abnett et Lanning prend fin. Pour ceux qui ont suivi les aventures cosmiques précédentes, le numéro sera agréable. Pour les autres, c'est une saga sans plus. Thanos n''est pas au mieux de sa forme et les autres personnages non plus. Avis mitigé sur ce titre, voir même en-deçà si on prend en compte le traitement fait à Nova...

Période Marvel NOW! :

Les Gardiens De La Galaxie

Synopsis : Alors qu'ils ne sont pas censés s'approcher de la Terre, les Gardiens de la Galaxie vont braver cette interdiction et accueillir un nouveau membre : Iron Man ! Les héros vont protéger Londres d'une invasion Badoon, rencontrer la mystérieuse Angela et affronter les armées de Thanos.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 4 tomes ou Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Quand Bendis hérite de ce titre, c'est pour préparer la sortie prochaine du film, donc autant dire qu'il avait pas mal de pression sur les épaules : à lui de séduire les lecteurs avec une équipe quasi inconnue du grand public. Surement qu'un autre scénariste aurait réussi à pondre un run qu'on qualifierait d'indispensable, mais Bendis étant Bendis, ça ne raconte rien et ça s'enfonce numéro après numéro dans une betise profonde et ça finira par se reposer sur le succès du film. Alors c'est beau, oui, mais vous pouvez dépenser votre argent dans de bien meilleures lectures !

Les Gardiens De La Galaxie/all-new X-men – Le Proces De Jean Grey

Synopsis : Coupable d'un crime qu'elle n'a pas encore commis, Jean Grey va avoir besoin de toute l'aide possible pour échapper au jugement des Shi'ars. Mais face à une coalition intergalactique, que pourront faire les X-Men et les Gardiens de la Galaxie pour sauver la jeune mutante ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW!.

Prérequis : All-New X-men et Les Gardiens De La Galaxie.

L'avis de MDCU : Un crossover très sympa entre les deux séries de Bendis, All-New X-Men et Guardians Of The Galaxy . Ce n'est pas exceptionnel et ça n'a pas de grosses conséquences mais c'est une lecture très agréable, qui joue intelligemment avec le passé de Jean Grey et sur les relations entre tous ces personnages qui n'ont pas forcément l'habitude de cohabiter ensemble. En plus, entre Immonen et Pichelli, c'est superbe.

Les Gardiens De La Galaxie & X-men - Le Vortex Noir

Synopsis : Peter Quill et Kitty Pryde ont dérobé le Vortex Noir, une relique extraterrestre conférant un pouvoir absolu à quiconque regarde à l'intérieur. Mais le père de Peter et le fils de Thanos veulent s'approprier la puissante arme. Pour les en empêcher, Peter et Kitty auront besoin de l'aide de tous leurs alliés, qu'il s'agisse des Gardiens de la Galaxie ou des X-Men.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : All-New X-men et Les Gardiens De La Galaxie.

L'avis de MDCU : Ce n'est jamais évident d'avoir un crossover sur autant de séries, la qualité peut difficilement être homogène sur l'ensemble. Cela n'en reste pas moins une histoire sympathique à lire, qui contient de jolis moments, même si comme souvent les prémices sont meilleurs que la conclusion. Cela ne fera pas tâche du tout dans vos collections des X-Men et Gardiens par Bendis.

Les Gardiens De La Galaxie : Secret Wars

Synopsis : Les lecteurs apprécient particulièrement les versions alternatives de héros connus, un exercice auquel se livrent ici certains des artistes les plus renommés de la Maison des Idées. Durant Secret Wars, chaque zone du monde Battleworld était une réalité indépendante. Cet album livre trois récits sur les différentes versions des Gardiens de la Galaxie et de Thanos : Guardians of Knowhere (Brian M. Bendis et Mike Deodato Jr), Infinity Gauntlet (Gerry Duggan et Dustin Weaver) et Star-Lord & Kitty Pryde.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Connaitre le contexte de Secret Wars.

L'avis de MDCU : A venir.

Période All-New, All-Different Marvel :

Les Gardiens De La Galaxie

Synopsis : Peter Quill a abandonné son rôle de Star-Lord pour devenir l'Empereur de Spartax. Rocket n'a pas attendu bien longtemps pour reprendre les rênes des Gardiens de la Galaxie avec une équipe atypique : Drax, Venom, Groot, Kitty Pryde et la Chose ! Comment se retrouveront-ils à affronter leur Ancien partenaire ? Et où est Gamora , et qu'a-t-elle fait ces huit derniers mois ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 4 tomes.

Prérequis : Les Gardiens De La Galaxie.

L'avis de MDCU : C'est du Bendis, c'est pas très intéressant, ca se lit en 20 min à peu près, ça se veut "drôle" et ca fait croire que ça change les choses alors que non. Au moins c'est joli.

Les All-new Gardiens De La Galaxie

Synopsis : Gamora est à la recherche de la Pierre de l'Âme, Groot est bloqué à la taille d'un petit fagot et Drax est devenu pacifiste. Quant à Rocket et Star-Lord , ils aimeraient bien que les Gardiens de la Galaxie survivent à leur rencontre avec le Collectionneur . Si leurs camarades pouvaient donc se décider à agir normalement, cela les arrangerait…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un début réussi pour cette nouvelle mouture de la série spatiale préférée des fans. Duggan appose sa marque en présentant un nouveau statu quo pour certains personnages et en développant de vraies intrigues sur le long cours. Ça change change du run insipide de Bendis.Côté.graphique, Kuder s'avère être un excellent choix car il donne à la série une identité graphique solide.

Période Legacy :

Marvel Legacy : Les Gardiens De La Galaxie

Synopsis : Les Gardiens de la Galaxie ont recruté un nouveau membre, ils intègrent le Corps des Nova et apprennent le retour de Richard Rider. Adam Warlock revient d'entre les morts et les Talons attaquent. Un programme plutôt chargé, d’autant qu’il est aussi question des Pierres de l'Infini !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy.

Prérequis : Les All-new Gardiens De La Galaxie.

L'avis de MDCU : Après des débuts plaisants, le récit de Duggan prend ici de l'ampleur et montre son potentiel. Tous les ingrédients sont réunis pour une saga cosmique réussie. Le tout s'achèvera sur un énième event infini décevant mais ce tome-ci tient ses promesses. Alors on en profite.

Infinity Wars : Prélude

Synopsis : La quête pour réunir les Pierres de l'Infini a commencé. Les Gardiens de la Galaxie, Adam Warlock, Wolverine ou encore Loki sont à leur recherche. Mais Thanos et Ultron sont aussi de la partie...

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Les All-new Gardiens De La Galaxie et Marvel Legacy : Les Gardiens De La Galaxie.

L'avis de MDCU : C'est encore le prélude qu'il y a de plus intéressant dans cet event. Sans être folichon, ça se laisse lire et le lecteur peut encore espérer une saga potable. Ses espoirs seront douchés par la suite.

Infinity Wars

Synopsis : La quête pour réunir les Pierres de l'Infini touche à sa fin : qui de Thanos, de la mystérieuse Requiem ou des héros réussira ? L'univers résistera-t-il à une nouvelle réunion de ces artefacts si puissants ? Les Gardiens de la Galaxie, Loki, mais aussi le Docteur Strange et Captain Marvel répondront à ces questions !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Les All-new Gardiens De La Galaxie, Marvel Legacy : Les Gardiens De La Galaxie et Infinity Wars : Prélude.

L'avis de MDCU : Marvel enchaîne les events et tente de coller à l'actualité cinématographique. Dans le cas présent, ils auraient mieux fait de s'abstenir. Après les divers prologues absents de ce recueil, la mini-série tant attendue fait flop. Duggan ne parvient pas à nous intéresser à son intrigue et l'on se surprend à tourner les pages uniquement pour admirer les planches de Deodato Jr.

Période Fresh Start :

Les Gardiens De La Galaxie – Le Dernier Défi

Synopsis : Au lendemain d'Infinity Wars, Thanos est mort, Gamora est en fuite, Rocket a disparu et les Gardiens de la Galaxie sont pour l'essentiel séparés. Les plus grands personnages cosmiques de l'univers Marvel se réunissent pour la lecture du testament du Titan Fou, mais rien ne va se passer comme prévu. Quel dernier tour maléfique Thanos a-t-il dans son sac ? Et quels nouveaux Gardiens de la Galaxie vont surgir du chaos

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Infinity Wars pour le contexte.

L'avis de MDCU : Cates transforme en or tout ce qu'il touche chez Marvel, surtout ce qui est cosmique. Autant dire que son arrivée sur les Gardiens de la Galaxie était attendue. Et ça commence en effet très fort. Cependant, le deuxième arc perd en puissance et le final s'achève sans grande originalité. Cela aurait pu être un événement, ça se contente d'être une bonne lecture.

Les Gardiens De La Galaxie

Synopsis : Les Dieux de l'Olympe sont de retour, et ce n'est pas une bonne nouvelle ! Maîtres du chaos et de la guerre, ils ne pourront être arrêtés que par des héros chargés de protéger la galaxie. Des genres de Gardiens , disons. Les Gardiens de la Galaxie ont bien compris que c'est sur eux qu'on comptait, mais après une année difficile, ont-ils envie de répondre à l'appel ? Qui fera partie de la nouvelle équipe ? C'est le début d'une nouvelle ère d'aventures cosmiques imprévisibles.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 3 tomes.

Prérequis : Bien connaitre l'univers cosmique, ce run contient des références aux précédentes séries Les Gardiens de la Galaxie.

L'avis de MDCU : Cette nouvelle série par Al Ewing permet de renouer avec les grandes heures du titre pendant la période DnA. Malgré le "challenge" de devoir traiter les conséquences des events en cours, le titre s'en sort magistralement. Nous proposant de très bon moments de personnages et bénéficiant du superbe trait et de la composition de page de Juan Cabal.

One Shots :

Les Gardiens De La Galaxie : Mère Entropie

Synopsis : Une nouvelle entité cosmique fait son apparition et cherche un hôte pour infecter la galaxie entière. Face à elle, il n'y a que les Gardiens de la Galaxie. Trouveront-ils un plan pour sauver l'univers ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel GRAPHIC NOVEL.

Prérequis : Aucun ?

L'avis de MDCU : A venir.

Old Man Quill

Synopsis : Star-Lord s'est éloigné des Gardiens de la Galaxie. Pourtant l'équipe à présent conduite par Rocket, a besoin de Quill pour une mission sur la planète Terre qui est tombée entre les mains des super-vilains. L’ex-leader et son groupe parviendront-ils à s'entendre ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Connaître le contexte d'Old Man Logan .

L'avis de MDCU : A venir