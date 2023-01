[VF] Sélection MDCU de janvier 2023

Sortie le 11 Janvier 2023 chez Panini Comics

Al Ewing, collectif…



Plongez dans une série d’histoires se déroulant en parallèle de l’immense série Immortal Hulk d’Al Ewing (Venom), dessinées par les artistes les plus inspirés de l’industrie des comics. Avec aussi les Défenseurs et Miss Hulk !

(Contient les épisodes US Immortal Hulk: The Best Defense (2019) 1, Defenders: The Best Defense (2019) 1, Absolute Carnage: Immortal Hulk (2019) 1, Immortal Hulk (2018) 0, Immortal She-Hulk (2020) 1 , King in Black: Immortal Hulk (2021) 1 et Immortal Hulk: Time of Monsters (2021) (partiel), précédemment publiés dans HULK 40, 100% MARVEL : DEFENDERS, MARVEL ABSOLUTE : ABSOLUTE CARNAGE, EMPYRE 4, KING IN BLACK 1 et inédit)

Prix : 24€