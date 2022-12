[VF] Sélection MDCU de décembre 2022

Sortie le 09 Décembre 2022 chez Urban Comics

Le mariage de l'année approche à grands pas. Les préparatifs sont lancés et les invitations envoyées. Pourtant, le Joker n'a toujours pas reçu la sienne et il commence à s'impatienter... De leur côté, les plus vieux ennemis de Batman ont décidé d'empêcher à tout prix que l'union entre le Chevalier Noir et Catwoman se réalise. Les membres de la Bat-Famille parviendront-ils à stopper les actes de Silence, de Ra's al Ghul ou encore du Sphinx, avant le fatidique jour des noces ?

Contenu vo : Batman #48-49, Prelude To The Wedding: Robin Vs. Ra's Al Ghul #1, Prelude To The Wedding: Nightwing Vs. Hush #1, Prelude To The Wedding: Batgirl Vs. The Riddler #1, Prelude To The Wedding: Red Hood Vs. Anarky #1, Prelude To The Wedding: Harley Quinn Vs. The Joker #1 + Pages From Dc Nation #0, Batman #44 + #50-53 + The Brave & The Bold #197, Batman #54-60, Batman Secret Files #1, Batman Annual #3, soit l'équivalent des tomes 7 à 9 de la précédente édition

Prix : 35€