[Sorties Comics] Mercredi 06 Octobre

Panini Comics



Pas de note

Donny Cates, Jed MacKay, Ryan Stegman, Michele Bandini…



Un élément totalement inattendu vient redonner espoir aux défenseurs de notre planète, mis à mal par le terrible Knull : L'apparition de l'ancien héraut de Galactus, le Silver Surfer, porteur d'une arme capable de renverser la situation !

(Contient les épisodes US King in Black (2021) 5, King in Black: Spider-Man (2021) 1, King in Black: Ghost Rider (2021) 1, King in Black: Return of the Valkyries (2021) 4, King in Black: Wiccan & Hulkling (2021) 1 et King in Black: Planet of the Symbiotes (2021) 3, inédits)

Prix : 20€