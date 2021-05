[Sorties Comics] Mercredi 05 Mai

Panini Comics

Chris Claremont, Alan Davis, Ron Lim, Marshall Rogers



Nouvelle INTÉGRALE pour une série culte ! Les X-Men étant présumés morts, Diablo, Kitty Pryde, Captain Britain, Meggan et d'autres forment une nouvelle équipe basée en Angleterre et affrontent des menaces de plus en plus déjantées ! Contient les épisodes US Excalibur: The Sword is Drawn et Excalibur (1988) 1-11, précédemment publiés dans X-MEN CLASSIC 2, 6 et Titans 137-138.

Prix : 35€