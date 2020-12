[VF] Sorties Comics de décembre 2020

Panini Comics

Auteurs : Bendis, Bradshaw, McGuinness, Schiti, Cho

Les Gardiens de la Galaxie accueillent de nouvelles recrues : Captain Marvel et Venom ! Comment Star-Lord, Nova et Thanos sont-ils revenus du Cancervers, après les terribles événements d'Annihilation ? Tout est expliqué ici ! (Contient les épisodes US Free Comic Book Day 2014, Guardians of the Galaxy (2013) 14-23, Annual 1, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : GARDIENS DE LA GALAXIE 3-4 et ORIGINAL SIN 0)

Prix : 32€