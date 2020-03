[VF] Sélection MDCU de mars 2020

Sortie le 11 Mars 2020 chez Panini Comics

Auteurs : Claremont, Sienkiwicz, Adams



Retrouvez la fin des épisodes illustrés par Bill Sienkiewicz avec la présence du Club des Damnés et de leur nouvelle recrue, Séléné, mais aussi et surtout par l’apparition de Magie et de la dimension démoniaque des Limbes. Outre l’apparition de la Cape et l’Épée, nous retrouvons également Moira McTaggert et ses “patients”, à savoir le puissant Légion (fils de Charles Xavier) et Madrox.

(Contient les épisodes US New Mutants (1983) 23-34 publiés précédemment dans l'album MARVEL ICONS : NEW MUTANTS)

Prix : 35€