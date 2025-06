Les premières estimations de Superman sont tombées

Superman, c'est dans cinq semaines. Les spécialistes commencent donc tout doucement à se projeter sur le film de James Gunn. Selon les premières prévisions, le premier film de ce nouveau DCU devrait très bien s'en sortir puisque l'on parle d'un bon gros 154 à 175 millions de dollars lors du week-end d'ouverture (certains avancent même 185 millions) sur le sol américain. Toujours du côté des prévisions, les spécialistes misent également sur le Dernier Fils de Krypton pour remporter le box-office de l'été 2025.

A titre de comparaison, c'est deux fois plus que la dernière adaptation de comics en date : Thunderbolts*. A son sujet, les spécialistes imaginaient un top départ allant entre 67 et 82 millions en premier lieu avant de parler plutôt d'un week-end d'ouverture faisant entre 70 et 75 millions de dollars. Au final, il avait réalisé un week-end d'ouverture respectable avec 76 millions de dollars de recette sur le sol américain. Bien sûr, les prévisions avaient vu juste pour Thunderbolts* mais cela ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Pour Captain America: Brave New World, ils avaient misé sur 96 millions (environ) et le film n'avait finalement atteint que 88 millions pour son premier week-end d'exploitation sur le sol américain.

Maintenant, n'oubliez pas que les prévisions peuvent évoluer. Après tout, et comme mentionné dès le début de la news, le film ne sortira que dans cinq semaines.

