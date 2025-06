Encore un nouveau pouvoir pour Superman !

Attention, cette news contient des informations sur Absolute Superman #8. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Il y a deux semaines à peine, nous vous dévoilions que Superman avait développé un tout nouveau pouvoir dans la série Superman : Unlimited. Un pouvoir qui, par la même occasion, lui supprimait une de ses faiblesses (et vu le changement de statu quo pour la planète Terre, ce n'est peut-être pas plus mal. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé du premier numéro de la série, c'est par ici). Aujourd'hui, le Dernier Fils de Krypton a développé, indirectement, une nouvelle capacité. Pourquoi indirectement ? Parce qu'il s'agit plus précisément de son costume.

Comme vous le savez déjà, la lignée Absolute a été lancé il y a 8-9 maintenant aux Etats-Unis. Six séries régulières qui ont proposé une revisite de certains des plus grands super-héros de l'écurie DC Comics. Ainsi, on a pu voir Batman avoir un équipement un peu plus... bourrin.

Pour Superman, c'est un petit peu différent aussi. Dans Absolute Superman , nous découvrons un costume nommé Sol avec lequel il peut échanger et qui possède ses propres capacités. Avec le numéro sorti aujourd'hui soit Absolute Superman #8, c'est une toute nouvelle capacité qui a été mise en avant : le Tornado Mode. Voyez plutôt :

Tornado Mode... pour un petit gars venu du Kansas, tu piges le truc ?

En tout cas, une chose est sûre. L'univers Absolute n'a pas fini de surprendre.

Pour rappel, le premier tome d'Absolute Superman vient tout juste de sortir du côté d'Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à le commander en passant par ce lien puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".