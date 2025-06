Superman : La coupe au bol de Guy Gardner (Nathan Fillion) au centre d'une nouvelle vidéo (et c'est très cool !)

Visiblement, on n'a pas fini de parler de la coupe au bol de Nathan Fillion pour son rôle de Guy Gardner dans le prochain film DC : Superman. Si le personnage est fidèle au comics, cela n'empêche pas les vannes de pleuvoir. Ainsi, une nouvelle vidéo a été postée sur les réseaux sociaux avec pour seul et unique sujet : la coupe au bol. Et autant dire qu'il y a des moments d'anthologie. Vous pouvez y voir James Gunn expliquer que le film Superman n'est qu'un prétexte pour faire porter une coupe au bol à Nathan Fillion. Vous pouvez voir ce dernier se la jouer Kurt Cobain. Ou encore, vous pouvez y voir Lois Lane faire une jolie remarque à Guy Gardner à ce sujet dans un extrait du film.