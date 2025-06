Superman : le plein de posters et une officialisation de la classification

Le prochain opus de la team Warner Bros / DC Comics, le premier du nouveau DCU, arrive le mois prochain. C'est donc sans surprise que la campagne promotionnelle a commencé à s'intensifier. Pour cette fois, c'est une nouvelle salve de poster qui a été dévoilée. Par contre, le mot d'ordre étant "super-pouvoir", il n'y a pas de Rachel Brosnahan en Lois Lane malheureusement.

Voici les posters :

Ensuite, dans un post à part, James Gunn a dévoilé un autre poster. Le voici :

A côté de cela, notez que la classification du film a été officialisée. Aux Etats-Unis, le film aura bien la mention PG-13 pour cause de violence et de langage non adapté.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le trailer ci-dessous :