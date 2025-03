[VF] Sélection MDCU de mars 2025

Sortie le 19 Mars 2025 chez Hi Comics

Oroku Saki, plus connu sous le nom du Shredder, est revenu de l'enfer. Sera-t-il désormais un allié inattendu pour les Tortues Ninja, et plus leur ennemi juré ? Dans le quartier mutant de New York, rien ne va plus. La manifestation contre Old Hob et ses mutanimaux dégénère, mettant la paix fragile qui régnait en péril, alors que les actions d'April O'Neil contre Baxter Stockman ont là aussi des conséquences graves pour les Tortues et leurs alliés. De nouvelles alliances vont se faire et se défaire dans cet album aux multiples rebondissements !



Avec la géniale Sophie Campbell (Wet Moon, Shadoweyes, Jem and the Holograms...) au scénario, l'univers des Tortues Ninja, qui compte plus de mutants que jamais, se trouve révolutionné ! Les dessinateurs Nelson Daniel et Jodi Nishijima mettent la main à la pâte pour reconstruire un monde connu, pourtant jamais-vu.

Prix : 19.95€