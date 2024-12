Les films et les séries adaptés de comics de 2024

Tel le Père Noël jugeant tous les enfants pour savoir s’ils ont été sages ou non, il est temps pour moi de faire le bilan de cette année. En films et en séries, revenons sur cette année 2024, qui ne brille pas par sa qualité en salles obscures.

Films

Madame Web : On commence avec du très lourd, avec le premier (mais pas le dernier) naufrage de l’année. Un scénario cousu de fils blancs, une réalisation plate, des dialogues bancals (notamment pour le méchant Ezekiel Sims dont une grande partie des dialogues ont été ré-enregistrés et ça sonne faux). Le seul élément du film à garder est sa photographie, qui peut par moment être agréable à regarder. L’antipathie de Cassandra Webb la rend assez drôle à regarder, car on a l’impression que le personnage et l’actrice ne sont absolument pas concernés par les évènements du film. Pas grand-chose à sauver dans ce film donc, qui reste cependant plus divertissant qu’un Morbius car sans doute plus mauvais. C’est comme apercevoir un accident sur le bord de la route, on ne peut s’empêcher de ralentir pour constater les dégats.



Deadpool & Wolverine : Je risque peut-être de me faire quelques ennemis pour le coup. Je pense en effet que cette année ne nous a donné aucun bon film de super-héros. Et oui, même en comptant ce Deadpool & Wolverine. Sans aller dire que le film est mauvais, car il possède certaines qualités qui le sauve de la médiocrité, le film reste très moyen. Les travers de Marvel reviennent à la charge : un humour souvent raté, une photographie plate et insipide, le multivers rendu inintéressant. Je garde cependant en points forts la performance de Hugh Jackman qui n’aura jamais délaissé le rôle de Logan et quelques scènes d’action plutôt pas trop mal mais globalement c’est pas top. Je vous invite à aller voir ma critique du film pour un avis plus détaillé en cliquant ici.



Joker: Folie à Deux : on repart de plus belle avec la grosse déception de l’année. Je n’ai jamais été un fan absolu du premier. Je l’avais apprécié mais pas autant que la plupart des gens. Je suis arrivé dans cette suite avec quelques attentes mais pas énormément. Et la déception était quand même bien présente. Et c’est bien dommage, car la musique, le jeu des acteurs, la photographie sont de très bonne qualité. Mais la réalisation pêche encore à être au niveau du reste, le scénario et le rythme du film mettent un sacré coup de clim. Un film qui n’avance pas vraiment, qui ne raconte rien d’intéressant, et qui déconstruit tout ce qu’il a pu amorcer dans le premier film. Le côté comédie musicale était très intéressant en théorie mais l'exécution s’est avérée bien décevante, mise à part pour un ou deux moments. Bref, une perte de temps, le premier volet se suffit à lui-même.



Venom : The Last Dance : le fait que Venom ait eu trois films est déjà un exploit en soi. Le fait que ces trois films aient été produits au vu de leur réception critique et commerciale, on frise le miracle. Et pourtant, nous y voici, au bout de la trilogie Venom . Et pour conclure, et bien on finit sur une note assez ridicule. Rien ne nous importe dans cet univers créé par Sony, où tout sent la stratégie marketing pour faire un MCU à la sauce Sony, mais sans les bons côtés du MCU. L’histoire avance sans qu’on puisse vraiment s’accrocher aux personnages qu’on nous présente. Certains auraient pu être intéressants mais ils sont aussitôt expédiés du récit pour passer à la scène suivante. On commence à explorer le coût de la fusion avec le symbiote sur la vie d’Eddie, le fait qu’il soit également devenu un tueur, pendant seulement quelques minutes avant de mettre tout ça sous le tapis pour nous servir une scène d’action, certes bien réalisé, mais qui manque d’investissement émotionnel. Le film fonctionne au mieux quand il oublie sa propre logique, et qu’il décide de partir dans des délires de scènes musicales où Venom nous montre ses meilleurs pas de danse. Il faut pouvoir faire abstraction de toute logique d’écriture par contre. Mais bon, on est pas là pour ça à ce stade dans l’univers Sony/Marvel.



Kraven : en parlant d’univers Sony, Kraven continue dans la lignée des films précédents, pour proposer un film sur un méchant de Spider-Man , mais sans Spider-Man et en les rendant pas si méchants que ça. J’espère donc que vous me pardonnerez quand je vous dis que je ne suis pas allé voir Kraven (surtout au vu des critiques abyssales du film). Il faut croire que nous avons tous nos limites, et deux films Sony/Marvel en une année, ça ira pour ma part. Un troisième était au-dessus de mes capacités, surtout au vu du palmarès plus que médiocre de cette année pour les salles obscures côté adaptations de comics.



Et sur le petit écran alors, est-ce qu’on réussit à sauver les meubles ?

Séries TV

Echo : Et oui, Echo est sorti en tout début d’année, mais le temps passe si vite qu’on en vient à oublier que la série est bel et bien sortie en 2024. Un projet sur un personnage récent et pas très connu, interprété par une actrice muette et amputée d'origines autochtone americaine. Un pari qu’il faut reconnaître assez risqué, ce qui change pour Disney. Par contre, pour rester dans les habitudes des séries Disney, on commence plutôt bien, et les premiers épisodes ont une véritable ambiance et une atmosphère unique. On apprend à découvrir la vie et la ville d’origine de Maya , et la violence de la série correspond bien à la nature de Maya mais aussi celle de son père adoptif, Le Caïd. La série se suit sans accrocs avec un rythme assez lent mais bien maîtrisé. Jusqu’au dernier épisode, où la série reprend les travers habituels des séries Disney+, avec des affrontements peu inspirés et une résolution globale généralement insatisfaisante. La série permettra cependant aux filles et aux femmes autochtones d'amérique, sourdes, muettes ou amputées de se voir représentées dans le monde des comics, c’est déjà pas mal.



X-Men ‘97 : La plus grosse surprise de l’année selon moi. Je n’ai pas regardé la série de 92 et je n’avais pas beaucoup d’attente pour cette suite. Mais MDCU et les bonnes critiques obligent, je me suis laissé tenter par les deux premiers épisodes. Si le premier est une parfaite réintroduction épique remplie d’action, c’est le deuxième épisode qui réussit à capturer parfaitement le message et le potentiel des X-Men. Un potentiel rempli de moments épiques, de drames de soap-opera remplis de problèmes de cœur, mais surtout de messages pertinents sur notre monde actuel. Une exploration de la tolérance, et de l’intolérance, de l’acceptation de soi, de la parenté, de l’identité… Bref toutes les thématiques que les X-Men représentent et sont à même d’affronter depuis 60 ans. X-Men ‘97, au-delà de remplir sa mission de série divertissante, n'oublie pas ce qui fait la vraie force des histoires X-Men, leur message.



Batman Caped Crusader : Une énième ré-interprétation du Chevalier Noir , pour cette fois-ci un retour aux sources visuelles du personnage. Un détective dans ce qui semble être les années 40, affrontant le milieu de la pègre, parfois costumée, de Gotham City . Abandonné par Warner. Bros pour sa distribution, c’est finalement Amazon qui reprend les droits de la série produite notamment par Matt Reeves, Bruce Timm et J.J. Abrams. Avec Ed Brubaker à la tête de l’équipe d’écriture, le focus sur le GCPD est central (haha vous avez la référence ?) et est sans doute un des points de la série. Tout ne fonctionne pas parfaitement, surtout en seconde partie de saison, mais la proposition reste assez différente de d’habitude, et je trouve assez juste de laisser le bénéfice du doute à cette équipe pour la saison 2. Hamish Linklater en Batman fonctionne mieux que ce que je pensais, et tout le monde dans le casting fait très bien son travail. Fan hardcore du justicier, je ne peux que vous conseiller d’au moins vous y intéresser, au risque d’être un peu décu par cette fameuse deuxième moitité de saison, gravitant autour de Double-Face.



Agatha All Along : Un projet que je n’attendais pas spécialement, qui m’a finalement globalement plutôt convaincu. L’aspect esthétique est une des réussites majeures du projet, en prenant divers aspects des arts occultes dans la pop culture au travers des âges. L’histoire n’a pas couvert beaucoup de terrain certes, et les twists étaient plutôt évidents à deviner, mais la série se suit avec un certain plaisir et assez facilement. C’est surtout l’épisode 7 que je retiendrais. Un excellent épisode, qui arrive à mélanger plusieurs temporalités au sein de son histoire, avec une très bonne interprétation de Patti LuPone. Un épisode cependant tellement au dessus du reste que j’aurais voulu que la série soit tout le temps à ce niveau-là. Ce qui n'était pas le cas. On est pas sur la pire série du MCU,loin de là, mais elle n’est pas pour autant excellente, ou même mémorable.



The Penguin : Probablement mon coup de cœur de l’année. Une écriture qui comprend parfaitement comment traiter un méchant, pour le rendre assez sympathique pour qu’on suive l’histoire de son point de vue, mais en nous rappelant régulièrement sa vraie nature profondément malsaine et malade. Pas de rédemption, ou d’anti-héros ici, juste le monde de la pègre de Gotham prêt à combler le vide de la mort de Carmine Falcone. La série est aussi visuellement réussie, avec un production qui n’a pas lésiné sur les moyens pour inscrire cette série dans la même continuité que The Batman de Matt Reeves. Le travail de Colin Farell sur l’interprétation d’Oz et de Mike Marino sur le maquillage ont créé une version du personnage rapidement iconique, qui interagit avec des acteurs tout aussi bons, comme Cristin Milioti en Sofia Falcone et Rhenzy Felix en Victor Aguilar. Une série qui reprend les code de Les Soprano dans l’univers de The Batman que demander de plus ? Si je devais ne recomander qu'une seule série cette année, c’est bien celle-là.



Creature Commandos : La série animée lançant l’univers DC de James Gunn n’est pas encore terminée mais après une moitié de saison, il est tout de même possible de faire un petit bilan. Commencer un nouvel univers par ce projet-là est assez étrange, mais je pense que cela est plus dû à un changement de calendrier indépendant de la volonté des équipes créatives. Au-delà des règles un peu floues concernant les questions de canonicité de cet univers, la série est assez fun. On reste sur du Gunn très classique cependant. Un casting de personnages colorés en marge de la société, dans une autre version du la Task Force X. On aime ou on aime pas, mais en tout cas on retrouve les mêmes forces et faiblesses. On pourra donc lui reprocher de jouer un peu trop la sécurité, mais la série reste agréable à regarder et est très bien animée (par un studio français en plus).



What If…? Saison 3 : Je dois bien avouer que j’ai un peu de mal à beaucoup parler de What If… ? Une série au potentiel illimité et sensée s’éloigner du MCU s’arrête après 3 saisons… pour finir leur arc scénaristique et laisser du temps au MCU de développer son histoire globale. Vous noterez donc une incompréhension du potentiel de la série et même du concept provenant des comics. Au-delà de ça, les épisodes sont assez peu inspirés en termes de concepts comme dans leur exécution. L’animation est techniquement et artistiquement fade et manque de fluidité et de poids. Tout semble assez rigide et les mouvements ne semblent pas tout à fait réalistes. La nature anthologique de la série fait que certains épisodes sont bien meilleurs que d’autres mais globalement je retiendrai surtout cette impression de potentiel manqué, et la saison 3 ne fait pas exception.



2024 a été une année particulièrement mitigée, avec des productions cinématographiques de mauvaise qualité et en quantité assez importantes. La télévision vient heureusement relever le niveau des adaptations cette année, mais il ne faudrait pas se contenter d’un bilan aussi irrégulier. L’année 2025 comporte des paris assez risqués pour Marvel et DC, qui pourraient bien jouer leur crédibilité sur des projets comme The Fantastic Four: First Steps ou Superman.