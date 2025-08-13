Le crossover Deadpool/Batman perd son signal Pokemon

Si vous êtes du genre observateur (ou, tout du moins, si vous vous y connaissez plus en Pokemon que moi), vous avez sans doute remarqué un détail intéressant sur la variant cover de Skottie Young pour le numéro crossover Marvel/DC : Deadpool/Batman. En effet, nous pouvions y voir un batsignal version Pokemon (un Pokesignal donc). Sauf que voilà, j'ai utilisé l'imparfait. Vous l'aurez compris, cette version n'est plus d'actualité. A présent, le signal a été remplacé par une fusion des logos des personnages de Deadpool et Batman. Voici l'ancienne et la nouvelle cover :

Aucune raison n'a été avancée mais il n'y a sans doute pas à chercher très loin : éviter les ennuis.