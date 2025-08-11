[Sorties Comics] Mercredi 13 Aout

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour





(1) NAMOR Panini Comics Jason Aaron, Paul Davidson, Alex Lins



Des années avant d’occuper le trône d’Atlantis, le jeune prince Namor apprend à ses dépens que le pouvoir a un prix. Aujourd’hui, Atlantis est en ruines. Sous la surface, sept prétendants se disputent le trône vacant. Si le Prince des Mers n’intervient pas, les océans ne seront bientôt plus qu’un bain de sang…

SPIDER-MAN & HULK – LE TRIOMPHE DES MILLE Panini Comics Garth Ennis, John McCrea



Il fut un temps où Peter Parker était harcelé par certains de ses camarades de classe. Aujourd’hui, il est devenu un super-héros qui n’hésite pas à se mesurer à des vilains comme le Rhino. Mais les bourreaux de son enfance ont eux aussi la peau dure. De son côté, Hulk pense avoir trouvé la paix au milieu du désert…

WEST COAST AVENGERS : L'INTÉGRALE 1989 Panini Comics John Byrne



La Vision subit une terrible transformation qui traumatise ses amis… et surtout la Sorcière Rouge, qui n'est pas au bout de ses peines. Voilà qu'elle apprend de terribles révélations sur ses enfants ! En plus, U.S. Agent tape l'incruste dans le groupe et une nouvelle et surprenante équipe fait son apparition dans la région des Grands Lacs !

MOON KNIGHT : L'INTÉGRALE 1982-1983 Panini Comics

Pas de note Doug Moench, Bill Sienkiewicz, Kevin Nowlan



Le Spectre Noir a un plan pour faire porter le chapeau de ses crimes à Moon Knight… arrivera-t-il à ses fins ? Marc Spector doit faire face à de nombreuses menaces, aussi bien anciennes que nouvelles, mais son plus grand défi risque d'être son combat contre Jack Russell, le Loup-Garou !

DEFENDERS : L'INTÉGRALE 1981 Panini Comics

Pas de note J.M. DeMatteis, Don Perlin



Éternité, l'entité la plus puissante de la galaxie, va mal, et seuls les Défenseurs peuvent y faire quelque chose ! Peuvent-ils cesser de se battre entre eux le temps de sauver la réalité ? Si le Docteur Strange, Hulk, Nighthawk, Hellcat et le Fils de Satan échouent, ce sera l'enfer sur Terre !

DOCTOR STRANGE : L'INTÉGRALE 1983-1985 Panini Comics

Pas de note Roger Stern, Paul Smith, Bret Blevins…



Dracula cherche à acquérir le Darkhold et seul le Docteur Strange peut l'en empêcher ! À vrai dire, il lui faudra l'aide de tout un tas de héros s'il veut espérer contrecarrer le Seigneur des Vampires… la Sorcière Rouge, Monica Rambeau, Blade et Hannibal King sont donc de la partie !

INCREDIBLE HULK T04 Panini Comics

Pas de note Phillip Kennedy Johnson, Nic Klein, Daniel Earls



Jusqu'où iront Bruce Banner et Hulk pour sauver la vie de la jeune Charlie ? À Las Vegas, c'est l'heure d'un affrontement au sommet contre la terrifiante Aînée. Et si ça n'était pas la première fois que tout ce beau monde s'affrontait ? Après ce combat, plus rien ne sera jamais pareil.

ROM T02 (sur 3) Panini Comics

Pas de note Bill Mantlo, Sal Buscema



Rom pense avoir débarrassé Clairton des Spectres Noirs. Il confie la protection de ses habitants à la Torpille car il sait sait que ses ennemis cherchent toujours à conquérir la Terre... Au cours de son périple, le Galadorien rencontrera la Confrérie des Mauvais Mutants, Namor, Shang-Chi et le Docteur Strange.

Rom pense avoir débarrassé Clairton des Spectres Noirs. Il confie la protection de ses habitants à la Torpille car il sait sait que ses ennemis cherchent toujours à conquérir la Terre... Au cours de son périple, le Galadorien rencontrera la Confrérie des Mauvais Mutants, Namor, Shang-Chi et le Docteur Strange.

